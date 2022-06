Program TV miercuri, 8 iunie. Ce transmisiuni sportive și filme puteți viziona

Miercuri, 8 iunie, continuă maratonul transmisiilor meciurilor din cadrul celor patru divizii ale Ligii Națiunilor, asigurând astfle o consistență neașteptat de bună rubricii sport într-o perioadă în care altfel fotbalul ar cam fi lipsit zile intregi de pe tabloul competițiilor. În plus avem și cele două turnee feminin de tenis, Nottingham și Hertogenbosch la Digi Sport precum și varianta masculină a celui din Țările de Jos, la Prima Sport.

Patru meciuri din Liga Națiunilor în programul TV miercuri, 8 iunie

Miercuri, 8 iunie, sunt programate patru partide în diviziile A și B ale Ligii Națiunilor, aceasta fiind ultima zi cu partide din cadrul etapei a 2-a, de joi, 9 iunie urmând a intra în etapa a 3-a a fazei pe divizii și pe grupe a competiției. De notat că miercuri seară va evolua pentru prima dată în Liga Națiunilor și naționala Ucrainei, care a ratat accesul la CM din Qatar, pierzând finala barajului cu 1-0 în Țara Galilor.

În Divizia A au loc partidele din cadrul grupei a 4-a. Țara Galilor, în mare extaz după calificarea după 64 de ani la un turneu final de CM, primește vizita Țărilor de Jos, care tocmai i-au spulberat pe vecinii belgieni la ei acasă. Iar dracii roșii din Belgia merg în Polonia lui Lewandowski pentru un meci extrem de dificil și, foarte probabil, din nou fără portarul titular Courtois. În divizia B se joacă în grupa 1 Scoția – Armenia și Irlanda – Ucraina.

ora 12:00 Tenis feminin WTA Hertogenbosch: Digi Sport 4

Tenis feminin WTA Hertogenbosch: ora 13:00 Tenis feminin WTA Nottingham: Digi Sport 2

Tenis feminin WTA Nottingham: ora 15:00 Tenis masculin ATP Hertogenbosch: Prima Sport 2

Tenis masculin ATP Hertogenbosch: ora 21:45 Fotbal Liga Națiunilor Divizia A: Polonia – Belgia: Digi Sport 1, Prima Sport 1

Fotbal Liga Națiunilor Divizia A: Polonia – Belgia: ora 21:45 Fotbal Liga Națiunilor Divizia A: Țara Galilor – Țările de Jos: Digi Sport 2, Prima Sport 2

Fotbal Liga Națiunilor Divizia A: Țara Galilor – Țările de Jos: ora 21:45 Fotbal Liga Națiunilor Divizia B: Irlanda – Ucraina: Digi Sport 3, Prima Sport 3

Fotbal Liga Națiunilor Divizia B: Irlanda – Ucraina: ora 21:45 Fotbal Liga Națiunilor Divizia B: Scoția – Armenia: Digi Sport 4, Prima Sport 4

S-o salvăm pe Flora, un emoționant film despre dragostea dintre om și un elefant, în programul TV miercuri, 8 iunie

În programul TV al zilei de miercuri, 8 iunie, avem doar două emisiuni de divertisment. Una are caracter umoristic, la Antena 1, România are roast iar cealaltă a devenit deja o emisiune cu rating ridicat, avându-l în centrul atenției pe Dan Negru. Este vorba de emisiunea concurs de la Kanal D, Jocul cuvintelor, care e difuzată trei zile la rând pe săptămână, de miercuri până vineri.

Avem și filme bune, care pot satisface exigențele iubitorilor celei de-a șaptea arte. Vreți adrenalină pe șosele, aveți Need for speed: Începuturi la PRO TV și tot acolo, după miezul nopții, 12 încercări: runda a 2-a, despre un fel de repetare a celor 12 munci ale lui Hercule în variantă modernă. La TVR 1 vă destindeți cu Asterix și Obelix contra lui Cezar. La Prima TV aveți Polițist pe cont propriu, la Național TV Patru asasini și Vânătoare de mafioți. Dar noi am ales o peliculă emoționantă, despre dragostea dintre om și animal, în speță un elefant, la TVR 2: Să o salvăm pe Flora!

