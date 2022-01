Program TV sâmbătă, 15 ianuarie. Ce transmisiuni sportive şi filme merită atenţia

Sportul ocupă un spaţiu uriaş în programul TV al zilei de sâmbătă, 15 ianuarie. Avem meciuri din Bundesliga, Ligue 1, Serie A. Premier League şi Cupa Spaniei la fotbal la care se adaugă finalele feminine la tenis în turneele de la Adelaide şi de la Sydney, trei meciuri de handbal feminin ale echipelor noastre în cupele europene şi partide la CE de handbal masculin plus două jocuri din Liga Naţională de baschet masculin.

Avalanşă de meciuri de fotbal în programul TV sâmbătă, 15 ianuarie

În Premier League avem capul de afiş Manchester City – Chelsea, Newcastle – Watford şi Aston Villa – Manchester United, în Ligue 1 Saint Etienne – Lens şi PSG – Brest. În Serie A Sampdoria – Torino, Salernitana – Lazio şi Juventus – Udinese, în Bundesliga Koln – Bayern Munchen şi Monchengladbach – Leverkusen iar în Cupa Spaniei Mallorca – Espanyol, Gijon -. Cadiz şi derbyul Betis – Sevilla.

Trei echipe româneşti joacă în cupele europene la handbal feminin. În Liga Campionilor CSM Bucureşti se deplasează pentru victorie la Podgorica, meci cu Buducnost, iar în Cupa EHF Minaur Baia Mare joacă la Bietigheim, în Germania şi Măgura Cisnădie la Herning Ikast, în Danemarca.

ADVERTISEMENT

ora 07:30 Tenis feminin WTA Adelaide finala: Keys – Riske: Digi Sport 4

ora 08:00 Tenis feminin WTA Sydney finala: Krejcikova – Badosa: Digi Sport 2

ora 14:30 Fotbal Premier League: Man. City – Chelsea: Eurosport 1

ora 14:30 Fotbal Bundesliga 2: Werder Bremen – Fortuna Dusseldorf: Digi Sport 2

ora 16:00 Fotbal Serie A: Sampdoria – Torino: Digi Sport 3, Telekom Sport 1, Look Sport 2

ora 16:00 Baschet masculin Liga naţională: Steaua – CSM Tg. Jiu: Digi Sport 4

ora 16:30 Fotbal Bundesliga: Koln – Bayern Munchen: Digi Sport 1, Look Plus

ora 17:00 Fotbal Premier League: Newcastle – Watford: Eurosport 1

ora 17:00 Fotbal Cupa Spaniei: Mallorca – Espanyol: Look Sport 3

ora 17:oo Handbal feminin Cupa EHF: Bietigheim – Minaur Baia Mare: Digi Sport 2, Look Sport 1, Telekom Sport 3

ora 17:45 Baschet masculin Liga naţională: FC Argeş – Rapid: Digi Sport 4

ora 19:00 Handbal feminin Liga Campionilor: Buducnost – CSM Bucureşti: Digi Sport 1, Look Plus, Telekom Plus 1

ADVERTISEMENT

ora 19:00 Handbal feminin Cupa EHF: Herning Ikast – Măgura Cisnădie: Digi Sport 3, Look Sport 2, Telekom Sport 4

ora 19:00 Fotbal Serie A: Salernitana – Lazio: Digi Sport 2, Look Sport 1, Telekom Sport 2

ora 19:30 Fotbal Premier League: Aston Villa – Man. United: Eurosport 1

ora 19.30 Fotbal Bundesliga: Monchengladbach – Leverkusen: Digi Sport 4

ora 19:30 Fotbal Cupa Spaniei: Gijon – Cadiz: Look Sport 3

ora 21:30 Handbal masculin CE: Spania – Suedia: Digi Sport 3, Look Sport 2, Telekom Sport 2

ora 21:30 Handbal masculin CE: Slovenia – Danemarca: Digi Sport 4, Telekom Sport 3

ora 21:45 Fotbal Serie A: Juventus – Udinese: Digi Sport 2, Telekom Sport 1, Look Plus

ora 22:00 Fotbal Ligue 1: PSG – Brest: Digi Sport 1, Look Sport 1

ora 22:30 Fotbal Cupa Spaniei: Betis – Sevilla: Look Sport 3

PRO TV şi Antena 1 se întrec în filmele pentru copii în programul TV sâmbătă, 15 ianuarie

Sâmbătă, 15 ianuarie, programul TV este extrem de bogat la capitolul filme, iar PRO TV şi Antena au declanşat o adevărată competiţie în privinţa peliculelor pentru copii şi pentru adolescenţi. PRO TV are din cele şase pelicule patru de acest gen, doar filmele de seară fiind de aventuri. Antena 1 a dedicat întreaga zi celor mici şi adolescenţilor, inclusiv seara, când putem revedea un desen animat de mare frumuseţe, Doamna şi vagabondul.

ADVERTISEMENT

La Prima TV avem un film românesc, Saltimbacii iar seara ecranizarea după celebrul roman Papillon. Naţional TV are un singur film, de la ora 16:30, Pistolarul de la miezul nopţii. Şi Kanal D încheie seara zilei de sâmbătă cu un film poliţist, Insula, cu Nicolas Cage în rolul principal. Iar la TVR 1 avem filmul Un bulgăre de lumină.

ora 09:00 Norm de la Polul Nord: Antena 1

ora 10:00 Aventurile lui Rufus: PRO TV

ora 11:00 Inimă de dragon 4: Antena 1

ora 13:00 Odrasla lui tata: PRO TV

ora 13:30 Mia şi Leul alb: Antena 1

ora 14:00 Saltimbacii: Prima TV

ora 15:00 Poveşti de adormit copiii: PRO TV

ora 16:30 Pistolarul de la miezul nopţii: Naţional TV

ora 17:00 Drumul unui câine către casă: PRO TV

ora 20:00 Cod roşu la Londra: PRO TV

ora 20:00 Doamna şi vagabondul: Antena 1

ora 21:10 Un bulgăre de lumină: TVR 1

ora 21:30 Thor: Antena 1

ora 21:30 Papillon: Prima TV

ora 22:00 Cavalerul negru: PRO TV

ora 23:00 Insula: Kanal D