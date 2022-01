Program TV sâmbătă, 87 ianuarie. Ce transmisiuni sportive şi filme puteţi urmări

Programul TV al zilei de sâmbătă, 87 ianuarie, este bine garnisit la capitolul sport, unde începem aproape de zorii zilei cu semifinala Simonei Halep în turneul de la Melbourne şi continuăm cu mult fotbal din Bundesliga, La Liga, Ligue 1 şi Superliga Turciei plus meciul de handbal feminin din Cupa EHF Măgura Cisnădie – Storhamar.

Mult fotbal în programul TV sâmbătă, 8 ianuarie

Avem patru meciuri din fotbalul spaniol, în două fiind implicate primele două puteri, Real Madrid şi Barcelona. Madrilenii joacă acasă cu Valencia iar catalanii, cu aceeaşi echipă de urgenţă, fără foarte mulţi jucători, merge la Granada. Interesant va fi şi jocul de la San Sebastian dintre Real Sociedad şi Celta Vigo.

Din Ligue 1 vom putea viziona doar meciul Lens – Rennes, deoarece a doua partidă a zilei, Lille – Lorient nu va mai avea loc din motive de COVID 19. Fotbalul german este şi el el prezent cu trei confruntări: Leverkusen – Union Berlin, Leipzig – Mainz şi Eintracht Frankfurt – Borussia Dortmund iar turcii propun Galatasaray – Giresunspor şi Fenerbahce – Adana Demirspor.

ora 04:00 Tenis feminin WTA Melbourne Summer Set 1 semifinală: SIMONA HALEP – Qinwen Zheng: Digi Sport 2

ora 08:00 Tenis feminin WTA Adelaide semifinale: Digi Sport 4

ora 10:00 Tenis feminin WTA Melbourne Summer Set 1 semifinala: Naomi Osaka – Veronika Kudermetova: Digi Sport 2

ora 15:00 Fotbal La Liga: Levante – Mallorca: Digi Sport 1, Look Plus, Telekom Sport 2

ora 16:30 Fotbal Bundesliga: Leverkusen – Union Berlin: Digi Sport 3, Look Sport 1

ora 16:30 Fotbal Bundesliga: Leipzig – Mainz: Digi Sport 4, Look Sport 3

ora 17:00 Handbal feminin Cupa EHF: Măgura Cisnădie – Storhamar: Digi Sport 2, Look Sport 2

ora 17:15 Fotbal La Liga: Real Sociedad – C elta Vigo: Digi Sport 1, Telekom Sport 2, Look Plus

ora 19:00 Fotbal Superliga Turcia: Galatasaray – Giresunspor: Look Sport 2

ora 19:30 Fotbal La Liga: Granada – Barcelona: Digi Sport 1, Telekom Sport 2, Look Plus

ora 19:30 Fotbal Bundesliga: Eintracht Frankfurt – Borussia Dortmund: Digi Sport 3, Look Sport 1

ora 21:00 Fotbal Superliga Turcia: Fenerbahce – Adana Demirspor: Look Sport 3

ora 22:00 Fotbal La Liga: Real Madrid – Valencia: Digi Sport 1, Telekom Sport 1, Look Plus

ora 22:00 Fotbal Ligue 1: Lens – Rennes: Digi Sport 2, Look Sport 1

Bufniţa cenuşie, un film inspirat dintr-un caz real, în programul TV sâmbătă, 8 ianuarie

Ca de obicei, în prima zi de weekend a săptămânii şi sâmbătă, 8 ianuarie, avem o adevărată avalanşă de filme pe principalele posturi de televiziune naţionale. Şase pelicule oferă PRO TV. Şi Antena 1 vine cu o ofertă consistentă, dar şi Prima TV apare puternic pe turnantă. Sunt şi două filme româneşti de calitate, Columna despre istoria războaielor daco-romane şi Tată de duminică, un Amza Pellea în rol de tată, care nu are decât foarte puţin timp pentru copilul său.

Sunt filme pentru copii atât la PRO TV cât şi la Antena 1: Prietenul meu robot, respectiv Shrek şi Hotel petru căţei, dar şi producţii cu mult suspans, cum e cea cu Alain Delon de la Prima TV Împotriva mafiei. Cel mai interesant film pare a fi însă Bufniţa cenuşie la TVR 2, inspirat dintr-un caz real, povestea unui om straniu, care a trăit prin anii 1930 prin pădurile canadiene şi care a ascuns un secret foarte important pentru omenire.

ora 09:00 Shrek: Antena 1

ora 09:00 Recompensa de Crăciun: Prima TV

ora 10:00 Prietenul meu robot: PRO TV

ora 11:00 Hotel pentru căţei: Antena 1

ora 12:45 Aşa e viaţa: PRO TV

ora 13:30 Iubiţi-vă pentru totdeauna: Antena 1

ora 14:00 Tată de duminică: Prima TV

ora 14:45 Bărbaţi în negru 3: PRO TV

ora 15:20 Fanfan la Tulipe: TVR 1

ora 16:45 Câinele, adevăratul meu prieten 2: PRO TV

ora 20:00 Un poliţist şi jumătate: PRO TV

ora 20:00 O poveste încâlcită: Antena 1

ora 20:00 Super Mountain: Prima TV

ora 20:10 Bufniţa cenuşie: TVR 2

ora 22:00 Batman – Începuturi: PRO TV

ora 22:00 Tomb Raider – Începutul: Antena 1

ora 22:30 Împotriva mafiei: Prima TV

ora 23:00 Cico-Chico: Kanal D