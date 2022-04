Program TV sâmbătă, 9 aprilie. Ce transmisiuni sportive, filme și emisiuni de divertisment puteți viziona

Din nou avem foarte mult fotbal în programul TV al zilei de sâmbătă, 9 aprilie. Cu meciuri din primele două ligi din România, din Premier League, Ligue 1, Bundesliga, La Liga și Serie A. Plus calificările din MP de Formula 1 al Australiei și turneul masculin de tenis de la Marrakech. După miezul nopții vor fi și meciuri din turneele feminine de tenis de la Charleston și Bogota, dar deja am intrat în ziua de duminică, 10 aprilie.

Trei meciuri din România în programul TV sâmbătă, 9 aprilie

În fotbalul autohton avem trei meciuri. Începem cu Liga 2, confruntarea dintre Concordia Chiajna și Petrolul, continuăm cu o partidă din play-off, FC Argeș – Farul și seara, de la Arad, încheiem cu meci din play-out, UTA – Rapid.

Fotbalul european este prezent cu trei meciuri din Premier League (Everton – Man. United, Southampton – Chelsea și Aston Villa – Tottenham), cel italian cu meciurile Inter – Verona și Cagliari – Juventus. Din Spania putem vedea toate cele patru partide, cele mai tari fiind Mallorca – Atletico Madrid și Real Madrid – Getafe. Din Bundesliga avem Bayern – Augsburg, dar sunt și două jocuri din Bundesliga 2 iar din Ligue 1 mergem la Clermont – PSG.

ora 09:00 Formula 1 MP al Australiei calificări: Digi Sport 1, Look Sport 1

Formula 1 MP al Australiei calificări: ora 14:30 Fotbal Liga 2 play-off: Concordia Chiajna – Petrolul: Digi Sport 1, Orange Sport 1, Look Plus

Fotbal Liga 2 play-off: Concordia Chiajna – Petrolul: ora 14.30 Fotbal Premier League: Everton – Man. United: Eurosport 1

Fotbal Premier League: Everton – Man. United: ora 14:30 Fotbal Bundesliga 2: Sankt Pauli – Werder Bremen: Digi Sport 2, Look Sport 1

Fotbal Bundesliga 2: Sankt Pauli – Werder Bremen: ora 14:30 Fotbal Bundesliga 2: Schalke 04 – Heindenheim: Digi Sport 4

Fotbal Bundesliga 2: Schalke 04 – Heindenheim: ora 15:00 Fotbal La Liga: Cadiz – Betis Sevilla: Digi Sport 3, Orange Sport 2, Look Sport 3

Fotbal La Liga: Cadiz – Betis Sevilla: ora 15:00 Tenis masculin ATP Marrakech semifinale: Look Sport 2

Tenis masculin ATP Marrakech semifinale: ora 16:00 Fotbal Serie A: Empoli – Spezia: Orange Sport 3

Fotbal Serie A: Empoli – Spezia: ora 16:30 Fotbal Bundesliga: Bayern Munchen – Augsburg: Digi Sport 2, Look Plus

Fotbal Bundesliga: Bayern Munchen – Augsburg: ora 17:00 Fotbal Premier League: Southampton – Chelsea: Eurosport 1

Fotbal Premier League: Southampton – Chelsea: ora 17:15 Fotbal La Liga: Mallorca – Atletico Madrid: Digi Sport 3, Orange Sport 2

Fotbal La Liga: Mallorca – Atletico Madrid: ora 17:30 Fotbal Casa Pariurilor Liga 1 play-off: FC Argeș – Farul: Digi Sport 1, Orange Sport 1, Look Sport 1

Fotbal Casa Pariurilor Liga 1 play-off: FC Argeș – Farul: ora 19:00 Fotbal Serie A: Inter – Verona: Digi Sport 2, Orange Sport, Look Plus

Fotbal Serie A: Inter – Verona: ora 19:30 Fotbal Premier League: Aston Villa – Tottenham: Eurosport 1

Fotbal Premier League: Aston Villa – Tottenham: ora 19:30 Fotbal La Liga: Villarreal – Athletic Bilbao: Digi Sport 3, Orange Sport 2, Look Sport 2

Fotbal La Liga: Villarreal – Athletic Bilbao: ora 20:30 Fotbal Casa Pariurilor Liga 1 play-out: UTA – Rapid: Digi Sport 1, Orange Sport 1, Look Sport 1

Fotbal Casa Pariurilor Liga 1 play-out: UTA – Rapid: ora 21:45 Fotbal Serie A: Cagliari – Verona: Digi Sport 3, Orange Sport 4, Look Plus

Fotbal Serie A: Cagliari – Verona: ora 22:00 Fotbal La Liga: Real Madrid – Getafe: Digi Sport 2, Orange Sport 2, Look Sport 2

Fotbal La Liga: Real Madrid – Getafe: ora 22:00 Fotbal Ligue 1: Clermont – PSG: Digi Sport 4

Luptătorul, povestea reală a campionului de box Mickey Wad, în programul TV sâmbătă, 9 aprilie

Şi sâmbătă, 9 aprilie, programul TV are multe filme în ofertă, păstrând tradiţia acestei zile ca fiind mereu cea mai bogată în oferte pentru cinefili dar şi emisiuni de divertisment, dominate de spectacolul pe gheaţă de la Antena 1, Dancing on the ice. Mai sunt Ochii din umbră la Kanal D şi Fosta mea iubire la Naţional TV.

La capitolul filme ca de obicei PRO TV bate tot, păstrând regula celor patru filme. Se începe de la ora 11:00 cu Armăsarul lui Megan, continuăm tot soft cu Coana Mare, aşa tată, aşa fiu după care seara se dă drumul la artileria de adrenalină cu Un asasin nemilos şi Ziua Z; Apocalipsa. Dar noi alegem Luptătorul, filmul de la Prima TV, foarte interesanta poveste de viaţă a campionului de box Mickey Wad.

