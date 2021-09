Program TV vineri, 10 septembrie. Ce transmisiuni sportive și filme puteți urmări. Se reia Liga 1, cu un duel de tradiție: UTA – Rapid

Așteptarea a luat sfârșit. După o pauză prilejuită de , ne întoarcem pe plaiurile mioritice pentru un meci de tradiție. Vineri, 10 septembrie, de la ora 21:00, rapidiștii iau cu asalt Aradul în încercarea de a face uitat eșecul suferit pe propriul teren, scor 1-2, în fața Universității Craiova.

Nu înainte ca Mioveni și Chindia Târgoviște să deschidă – de la 18:00 – etapa cu numărul 8 a Ligii 1. Ambele meciuri vor putea fi urmărite în direct pe Digi Sport 1.

Vrei să întâmpini weekend-ul cu multă muzică bună și un film captivant? Ei bine, Pro TV ți-a pregătit o ediție a show-ului Superstar, urmată de thrillerul SF „Hotel Artemis”, cu Sofia Boutella, Dave Bautista și Jodie Foster în rolurile principale.

Program TV vineri, 10 septembrie. Liga 1 își reintră în drepturi cu UTA – Rapid

UTA și Rapid se întâlnesc pe prima scenă a fotbalului românesc după o pauză de 13 ani și într-un moment în care ambele echipe se află pe podium. De altfel, miza duelului de vineri este chiar poziția de vicelider, în spatele campioanei en-titre, CFR Cluj.

Deși evolua până mai ieri în tricoul „Bătrânei Doamne”, Alexandru Albu susține că acest meci nu are o semnificație aparte pentru el. Ba chiar s-ar bucura fără nicio reținere dacă ar reuși să înscrie în poarta fostei sale echipe.

„Am prieteni la UTA, dar nu va fi un meci special. Nu are de ce să fie, îl tratez ca pe oricare alt meci. În plus de asta, este un derby, ceea ce mă motivează mai mult. Nu am nimic de demonstrat nimănui, ce am avut de demonstrat am demonstrat cât am fost acolo, pe teren și cred că asta contează cel mai mult.

Mă voi bucura dacă dau gol, dar și dacă înscrie un coleg de-al meu. Voi sări pe acolo, pe sus. Cred că va fi o atmosferă frumoasă, vom vedea ce se va întâmpla cu fanii.

Întâlnim o echipă solidă, arțăgoasă, care e mai agresivă acasă datorită suporterilor, dar asta nu ne sperie pentru că și noi o să le ținem piept 100%. Totodată, sunt sigur că vor fi mulți suporteri alături de noi.

Chiar dacă s-au vândut toate biletele, nu ne interesează, ne-am obișnuit să fie multă lume la meciurile noastre. Dacă vor striga și împotriva noastră, o să ne ambiționeze și mai rău. Noi mergem la victorie, ne-am pregătit toată săptămâna pentru acest meci, toată lumea știe ce are de făcut”, a declarat „închizătorul” Rapidului.

Programul TV al zilei de vineri, 10 septembrie:

ora 18:00: Liga 1: Mioveni – Chindia Târgoviște – Digi Sport 1

ora 19:00: Tenis US Open semifinale masculin – Eurosport 1

ora 21:00: Liga 1: UTA – Rapid

Emisiuni de divertisment și filme pentru toate gusturile

Dacă Prima TV continuă, de la 20:00, tradiționalele seri ale filmelor românești cu „Ultimul cartuș”, o producție din 1974 în regia inconfundabilului Sergiu Nicolasescu, Pro TV te îmbie, de la 20:30, cu , ca mai apoi să lase loc peliculei „Hotel Artemis”.

Vorbim despre un thriller lansat în 2018 ce urmărește peripețiile asistentei medicale Jean Thomas în spitalul său secret și exclusivist destinat celor mai siniștrii criminali din Los Angeles.

Într-o cameră de gardă ultramodernă – capabilă să furnizeze un nou ficat cu ajutorul imprimantei 3D sau să injecteze un pacient cu nanoboți care vindecă și refac celulele din interior – sunt tratați asasini, traficanți de arme, hoți și gangster.

Lucrurile se complică în momentul în care legendarul șef al crimei, Orian Franklin, alias Niagara, ajunge în acest loc bizar după o tentativă de omor eșuată și o forțează pe asistentă să ia o decizie care ar putea pune în pericol deopotrivă viitorul spitalului de urgență și pe cel al pacienților.