Program TV vineri, 13 august. Ce transmisiuni sportive şi filme puteţi viziona

Este mult sport în programul TV vineri, 13 august, chiar dacă vorbim doar despre două discipline, fotbalul şi tenisul. Avem meciuri din prima noastră divizie, dar şi din Premier League, Bundesliga şi La Liga, unde începe sezonul. Plus cele două super turnee de tenis de 1000 de puncte, masculin de la Toronto şi feminin de la Montreal.

Încep campionatele mari din Europa în programul TV vineri, 13 august

În Liga 1 se joacă primele meciuri din cadrul etapei a 5-a. Avem derbyul ilfovean Voluntari – Academica Clinceni şi un meci extrem de interesant la Cluj, unde CFR, înaintea altei confruntări în Europa, primeşte vizita Farului Constanţa, ambele echipe fiind neînvinse.

Încep campionatele mari, după ce Ligue a debutat în urmă cu o săptămână. Premier League porneşte la drum cu partida Brentford – Arsenal, pe care o veţi putea urmări pe canalul Eurosport, la fel ca în anii precedenţi. În Bundesliga partida de început este Borussia Monchengladbach – Bayern Munchen iar în La Liga Valencia – Getafe, cu fostul antrenor al madrilenilor, Javier Bordalas, acum pe banca Valenciei! Plus derbyul din Bundesliga 2, tradiţionalul meci al oraşului Hamburg.

ora 18:00 Tenis masculin ATP Toronto: Eurosport 2

ora 18:00 Tenis feminin WTA Montreal: Digi Sport 2

ora 18:30 Fotbal Liga 1: Voluntari – Clinceni: Digi Sport 1, Telekom Sport 1, Look Sport 1

ora 19:30 Bundesliga 2: Sankt Pauli – Hamburg: Digi Sport 4

ora 21:30 Fotbal Liga 1: CFR Cluj – Farul: Digi Sport 1, Telekom Sport 1, Look Plus

ora 21:30 Fotbal Bundesliga: Monchengladbach – Bayern Munchen: Digi Sport 3

ora 22:00 Fotbal Premier League: Brentford – Arsenal: Eurosport 1

ora 22:00 Fotbal La Liga: Valencia – Getafe: Digi Sport 4, Look Sport 2

Două capodopere din cinematografia noastră în programul TV vineri, 13 august

Chiar este o zi de referinţă în ceea ce priveşte filmele din programul TV al zilei de vineri, 13 august. S-au strâns la un loc multe nume celebre din rândul actorilor şi actriţelor care garantează prin prezenţa şi jocul lor calitatea producţiilor în care sunt implicate: Arnold Schwarzeneger în Goana după cadou, Sophie Marceau în Lumea nu e de ajuns şi alţii

Avem la Prima TV şi două capodopere româneşti. În primul rând pentru că sunt ecranizări după operele a doi foarte cunoscuţi scriitori transilvăneni, Liviu Rebreanu şi Ion Slavici, apoi şi aici pentru distribuţia cu nume sonore, multe plecate în altă lume, cum sunt Leopoldina Bălănuţă sau Mircea Albulescu.

ora 15:00 Pentru o vară: PRO TV

ora 19:00 Goana după cadou: Antena Stars

ora 20:00 Ciuleandra: Prima TV

ora 20:00 Nehir – serial: Kanal D

ora 20:30 Las Fierbinţi – serial: PRO TV

ora 20:30 Now you see me: Jaful perfect: Antena 1

ora 20:50 300: Ascensiunea unui imperiu: HBO

ora 21:00 Sabia răzbunării: Naţional TV

ora 21:00 Gangsteri de ocazie: Antena Stars

ora 21:10 Regii blestemaţi: TVR 1

ora 21:30 Furie şi răzbunare: PRO TV

ora 22:00 Dincolo de pod: Prima TV

ora 22:30 Celalată femeie: Antena 1

ora 22:30 Lumea nu e de ajuns: HBO

ora 23:30 Linia de urgenţă: PRO TV

ora 23:00 Ermesseda I: TVR 1

ora 23:30 Mangaliţa : Antena Stars