Program TV vineri, 2 iulie. Ce emisiuni sportive, filme şi emisiuni de divertisment puteţi viziona

Programul TV pentru ziua de vineri, 2 iulie, are sportul în poziţie principală, ca urmare a faptului că revine în forţă EURO 2020 cu primele două meciuri din sferturile de finală. Şi cum turneul de Grand Slam de la Wimbledon se află încă abia în faza turului 2 şi încep jocurile din turul 3.

Primele două meciuri din sferturile EURO 2020 în programul TV vineri, 2 iulie

Fotbalul este însă showul care atrage ca un magnet şi partidele de la EURO 2020 au avut un rating foarte ridicat. Este de presupus că aşa vor sta şi acum lucrurile, când s-a ajuns în etape superioare ale competiţiei.

În programul zilei figurează meciurile Elveţia Spania şi Belgia – Italia, ultimul fiind capul de afiş al acestei faze. Elveţia, echipa care a eliminat la Bucureşti campioana mondială Franţa, a pus gânduri rele şi ibericilor. Belgia – Italia putea fi oricând finala, dar se joacă la acest stadiu al turneului final.

ora 13:00 Tenis Grand Slam Wimbledon: Eurosport

ora 19:00 Fotbal EURO 2020 sferturi: Elveţia – Spania: PRO TV

ora 22:00 Fotbal EURO 2020 sferturi: Belgia – Italia: PRO TV

Seara de recreere la Antena 1 în programul TV vineri, 2 iulie

PRO TV dispare din nou din peisajul cinefililor în programul TV al zilei de vineri, 2 iulie, de vină fiind EURO 2020, care programează primele două meciuri din sferturile de finală. În schimb e seara în care Atena 1 ne oferă două producţii, ambele menite să aducă voia bună şi zâmbetul pe buze.

Începem de la ora 20:30 cu celebrul personaj pentru copii, tăuraşul Ferdinand, într-o poveste în care animăluţul devine un fel de erou în lumea lui iar de la ora 22:30 avem parte de O noapte la muzeu, film în care paznicul aflat la serviciu are parte de o mulţime de lucruri incredibile din partea exponatelor din vitrine.

ora 20:00 Sfidarea: Prima TV

ora 20:30 Ferdinand: Antena 1

ora 21:00 Lupul de mare: Naţional TV

ora 21:00 You belong to me: HBO

ora 21:10 Căpitanul Alatiste: TVR 1

ora 22:30 Restul e tăcere: Prima TV

ora 22:30 O noapte la muzeu: Antena 1

ora 22:30 Ea: Cinemax

Dueluri tari la Survivor în programul TV vineri, 2 iulie

Intrăm în perioada în care programele de divertisment se reduc simţitor odată cu ieşirea din schemă până luni a unor programe fixe, cum ar fi la Prima TV Hai cu fetele şi cele două showuri ale lui Dragoş Pătraru, Starea naţiei şi Tâlk-talk.

Nu există pentru această zi de vineri, 2 iulie, nici o emisiune pe care să o considerăm ca aparţinând fix acestei zile odată pe săptămână, aşa încât seara multe priviri se vor opri asupra duelurilor de la Survivor, acolo unde ne apropiem pe zi ce trece de finiş

ora 08:00 Cu capu-n zori: TVR 1

ora 08:00 Neatza cu Răzvan şi Dani: Antena 1

ora 08:00 Star matinal cu Nasrin şi Dima: Antena Stars

ora 10:30 Vorbeşte lumea: PRO TV

ora 14:00 Mireasa – sezonul 3: Antena 1

ora 14:00 Star Magazin: Antena Stars

ora 15:00 Teo Show: Kanal D

ora 15:00 La Măruţă: PRO TV

ora 16:00 Showbiz report: Antena Stars

ora 16:00 Exclusiv VIP: Prima TV

ora 18:00 Ce mai spun românii: PRO TV

ora 19:00 Mireasa – urzeala soacrelor: Antena Stars

ora 20:00 Survivor – sezonul 2: Kanal D

ora 21:00 Mămici de pitici cu lipici: Antena Stars

ora 22:00 Bună, România: B1TV

ora 22:30 X-tra Night Show: Antena Stars