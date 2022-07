Program TV vineri, 8 iulie. Ce transmisiuni sportive, emisiuni de divertisment și filme puteți viziona

Sportul rămâne în suferință și în programul TV al zilei de vineri, 8 iulie, pentru că în afară de semifinalele turneului masculin de tenis de la Wimbledon, la care se vor adăuga și semifinalele turneului feminin de dublu de la aceeași competiție, mai figurează la Digi Sport doar două meciuri amicale de fotbal.

Semifinalele la masculin Wimbledon 2022 în programul TV vineri, 8 iulie

Cele două meciuri amicale au conexiune comună Piteștiul, pentru că mai întâi se va disputa partida dintre legendele clubului FC Argeș și legendele echipei naționale a României. Iar după aceea confruntarea tradițională de rivalitate interjudețeană, dintre alb-violeții din Trivale și CS Mioveni, prilej de prezentare a lotului pentru noul sezon de SuperLiga, cu nu mai puțin de 14 jucători noi sub comanda lui Andrei Prepeliță.

ADVERTISEMENT

. Marele favorit, sârbul Novak Djokovic, îl întâlnește pe idolul tribunelor, britanicul Cameron Noorie, iar cel mai tare meci din program va fi între spaniolul Rafael Nadal și australianul Nick Kyrgios, ultimul fiind considerat favorit la a juca finala, cel mai probabil împotriva lui Djokovic, cu care are o relație foarte proastă. .

ora 15:30 Tenis Grand Slam Wimbledon semifinale masculin: Eurosport 1, Eurosport 2

Tenis Grand Slam Wimbledon semifinale masculin: ora 18:30 Fotbal amical: FC Argeș legende – România legende: Digi Sport 1

Fotbal amical: FC Argeș legende – România legende: ora 21:00 Fotbal amical: FC Argeș – CS Mioveni: Digi Sport 1

ADVERTISEMENT

Zero absolut, un film terifiant despre o ipotetică înghețare completă a orașului Miami, în programul TV vineri, 8 iulie

Emisiunile de divertisment mai există în programul TV al zilei de vineri, 8 iulie, ca urmare a faptului că avem la Kanal D ultimul episod din emisiunea concurs a lui Dan Negru, Jocul cuvintelor iar la TVR 2, de la ora 20:00, nelipsita emisiune Gala umorului. Dan Negru a reușit în mai puțin de un an să capete o audiență din ce în ce mai mare la noul post de televiziune unde a plecat.

Filme sunt la PRO TV, Antena 1, Prima TV, TVR 1 și Național TV, în total opt pelicule din rândul cărora puteși opta pentru ce vă atrage. La PRO TV aveți o comedie cu Will Smith, Inamicul statului și apoi un film cu vampiri, Lumea de dincolo: Războaie sângwroase. La Antena 1 vor fi Regatul Cerului și Planeta Maimuțelor: Războiul, dar noi am optat pentru un sience-fiction la Național TV, Zero absolut, despre înghețarea completă la o temperatură incredibil de joasă a orașului Miami, recunoscut pentru căldura lui sufocantă.

ADVERTISEMENT

ora 20:00 Aripi frânte – serial: Kanal D

ora 20:00 BD intră în acțiune: Prima TV

ora 20:30 Las Fierbinți – serial: PRO TV

ora 20:30 Regatul cerului: Antena 1

ora 21:00 Zero absolut: Național TV

ora 21:10 Călugăr aantiglonț: TVR 1

ora 21:30 Inamicul statului: PRO TV

ora 22:30 Jocul cuvintelor – emisiune concurs: Kanal D

ora 22:30 Atunci i-am condamnat pe toți la moarte: Prima TV

ora 23:30 Planeta maimuțelor: Războiul: Antena 1

ora 24:15 Lumea de dincolo: Războaie sângeroase: PRO TV