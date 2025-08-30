Program Universitatea Craiova grupe Conference League. Când joacă echipa lui Mihai Rotaru cu Mainz, AEK Atena și restul de meciuri. Date oficiale

Sezonul 2025/2026 este primul sezon european după mult timp pentru Universitatea Craiova, care s-a calificat în faza principală din Conference League după ce a trecut cu scorul de 5-2 la general de turcii de la Istanbul Bașakșehir. Pe Fanatik.ro găsești absolut toate informațiile legate de programul oltenilor și vei putea ști când și unde se dispută cele 6 meciuri din grupă.

Program complet Universitatea Craiova în Conference League

și astfel că oltenii s-au calificat în premieră în „Faza Ligii” într-o competiție europeană. , primul fiind programat pe 2 octombrie, iar ultimul în data de 18 decembrie 2025.

Joi, 2 octombrie 2025, ora 22:00 : Rakow – Universitatea Craiova

Joi, 23 octombrie 2025, ora 22:00 : Universitatea Craiova – Noah

Joi, 6 noiembrie 2025, ora 22:00 : Rapid Viena – Universitatea Craiova

Joi, 27 noiembrie 2025, ora 19:45 : Universitatea Craiova – Mainz

Joi, 11 decembrie 2025, ora 19:45 : Universitatea Craiova – Sparta Praga

Joi, 18 decembrie 2025, ora 22:00 : AEK Atena – Universitatea Craiova

Când joacă Universitatea Craiova cu Mainz

Universitatea Craiova și Mainz nu s-au întâlnit niciodată în trecut. Nemții au terminat pe treapta a 6-a în Bundesliga în sezonul trecut și astfel că și-au asigurat prezența în Conference League. Românii au amintiri frumoase în fața lui Mainz, Gaz Metan Mediaș trecând mai departe în sezonul 2011/2012 în turul trei Europa League după un triumf în fața „Die Nullfünfer”. Duelul dintre cele două este programat pe 27 noiembrie, de la ora 19:45.

AEK Atena – Universitatea Craiova, dată de desfășurare

Universitatea Craiova s-a mai întâlnit în două rânduri cu AEK Atena. Acest lucru se întâmpla în sezonul 2019/2020, în preliminariile UEFA Europa League, iar grecii au trecut mai departe în acel moment. Interesant este faptul că Răzvan Marin este legitimat din acest sezon la formația care a terminat în stagiunea trecută pe locul 2 în campionatul din Grecia. Cele două formații se vor duela pe 18 decembrie, de la ora 22:00.

Rakow – Universitatea Craiova, meci de foc pentru echipa lui Mihai Rotaru

Cele două formații nu s-au întâlnit niciodată până în acest punct. Rakow a terminat pe treapta a 2-a în sezonul trecut în campionatul Poloniei. La această echipă este legitimat Bogdan Racovițan, iar până nu de mult făcea și Deian Sorescu parte din acest lot. Acest duel va avea loc pe data de 2 octombire, de la ora 22:00.

Universitatea Craiova – Sparta Praga, data și ora de start

La fel ca în cazul lui Rakow, oltenii nu au dat niciodată peste Sparta Praga în orice fel de context. Cehii au terminat în stagiunea precedentă pe locul 4 în campionat, însă au fost prezenți în „Faza Ligii” UEFA Champions League. La acest club sunt legitimați Albion Rrahmani și Ermal Krasniqi, foști jucători la Rapid. Meciul dintre cele două formații va avea loc pe 11 decembrie, de la ora 19:45.

Rapid Viena – Universitatea Craiova, deplasare grea pentru olteni

Nici în acest caz nu putem vorbi de o întâlnire directă între cele două formații. Austriecii au încheiat pe treapta a 5-a în sezonul trecut, iar în Conference League au ajuns până în faza sferturilor de finală, acolo unde au fost eliminați de Djurgarden în dublă manșă. La nivelul lotului s-au produs modificări majore, Austria Viena vânzând doi jucători pentru o sumă cumulată de 18 milioane de euro în această vară. Duelul este programat pe 6 noiembrie, de la ora 22:00.

Universitatea Craiova – Noah, meci decisiv pe „Ion Oblemenco”

Probabil cel mai accesibil adversar al oltenilor din „Faza Ligii” Conference League este Noah. Armenii au câștigat titlul în stagiunea precedentă și au fost prezenți și în competiția europeană în sezonul trecut. Un lucru ce le leagă pe cele două formații este Takuto Oshima, mijlocașul nipon ajungând în această vară la formația din Armenia. Acest meci va avea loc pe 23 octombrie, de la ora 19:45.

Date oficiale UEFA pentru grupele Conference League

Cele 36 de formații calificate în faza principală a Conference League 2025-2026 vor disputa fiecare câte 6 meciuri. Prima rundă este programată pe 2 octombrie, iar grupa se încheie pe 18 decembrie.

Cine transmite la TV Universitatea Craiova în grupele Conference League

Toate meciurile din Conference League 2025-2026, începând cu faza grupei, vor putea fi urmărite la TV pe canalele Digi Sport și Prima Sport. Cele două trusturi media au achiziționat drepturile TV până în anul 2027.

Cum poți urmări online meciurile Universității Craiova. Opțiuni pentru românii din diasporă

Partidele jucate de Universitatea Craiova în grupele Conference League 2025-2026 pot fi urmărite și în mediul online, sub format live stream pe Digi Online, Prima Play și Orange TV Go. Site-ul Fanatik.ro vă va ține la curent cu cele mai importante informații legate de olteni pe parcursul campaniei europene.

Valoarea loturilor adversare

Universitatea Craiova întâlnește adversare cu loturi valoroase, 3 dintre acestea depășind chiar suma de 70 de milioane de euro. Restul formațiilor au valori apropiate de olteni (22,5 milioane de euro). Iată cum arată, de la cel mai valoros la cel mai accesibil, topul loturilor celor 6 adversare ale Universității Craiova:

Mainz – 138,58 de milioane de euro Sparta Praga – 73,48 milioane de euro AEK Atena – 70,98 milioane de euro Rapid Viena – 40,70 milioane de euro Rakow – 37,10 milioane de euro Noah – 12,45 milioane de euro

Cote pariuri Universitatea Craiova grupe Conference League

Favorită să cucerească Europa League în acest sezon este Crystal Palace, cu o cotă de 6,00. Dintre primele 6 adversare ale Universității Craiova, cele mai multe șanse la câștigarea competiției le are Mainz (cotă 11,00).

Restul adversarelor echipei oltene sunt văzute cu șanse infime să pună mâna pe trofeu (AEK Atena: 23,00, Rapid Viena: 26,00, Sparta Praga: 26,00, Rakow: 34,00, Noah: 400,000). FCSB are o cotă de 51,00 pentru câștigarea Europa League.