Program Untold 2024. Artiştii care vor cânta pe cele opt scene ale festivalului. Nume surpriză în deschiderea lui Lenny Kravitz

Program Untold 2024. Cine sunt artiștii care vor cânta pe cele opt scene ale festivalului? Mai sunt doar câteva săptămâni până când spectatorii îi vor putea vedea live și se vor putea bucura de un show memorabil.

Program Untold 2024. Cine sunt artiștii care urcă pe scenele festivalului

În curând începe Untold 2024. . Iar pe scenă sunt așteptați peste 250 de artiști, atât naționali, cât și internaționali.

ADVERTISEMENT

Ce program e la Untold 2024 și ce trebuie să știe cei care ș-au achiziționat biletul? Organizatorii au anunțat deja numele celor care vor urca pe cele opt scene. Și se pare că Irina Rimes este cea care deschide prima zi a festivalului pe mainstage.

La marele eveniment va fi prezentă și trupa Vama. De altfel aceasta e surpriza serii. Trupa va cânta în deschidere la Lenny Kravitz, în cea de-a doua zi, anunță organizatorii. După cum ne-am obișnuit deja, pe cele opt scene puse la dispoziție, spectatorii vor avea parte de mari surprize.

ADVERTISEMENT

Program Untold 2024. În funcție de stilul ales, toată lumea își va putea vedea artiștii favoriți. Astfel, pe Scena Galaxy de la Untold 2024, spectatorii vor putea vedea următoarele nume: Black Coffee, Carl Cox (Hybrid Live Set), FISHER, Solomun, Stephan Bodzin, Sara Bluma, Nusha, Cezar, Prâslea, Mihigh, Priku b2b Arapu, SIT, Gordo, Deaf Jules, Mahony, Persic, Grigoré, Charlie, Peredel, Marwan Dua, Akos şi brazilianul Alok cu un Special Show.

De cealaltă parte, pe scena Alchemy, cei mai cunoscuți artiști naționali și internaționali de trap și de hip hop, dar și dubstep vor putea fi văzuți. Este vorba despre: Aerozen, Alex Super Beats, Andy C, Azteca, Bad & Boujee, Calinacho, Candyboii X Solomon, Deliric X Silent Strike With Muse Orchestra, Doc, Dub Fx feat. Woodnote, Faust, Funky Drop, Grasu XXL, Guess Who, Hvnds, Ian, Idk, Jeru The Damaja, Killa Fonic, K-LU b2b Zo, Macanache, Macky Gee, Marko Glass ft. Bvcovia, M.G.L., Netsky, Og Eastbull, Oscar, Phunk B, Puya, Rava, Satoshi, Şatra B.E.N.Z., Ştefan Costea x George Pitariu, Tussin, Vlad Flueraru, Vescan, Yny Sebi.

ADVERTISEMENT

Nume surpriză pe scena Daydreaming

Pe cea de a treia scenă de la Untold 2024, adică pe Scena Fortune îi avem pe fanii stilului trance. Aceștia vor avea la rândul lor parte de experiențe memorabile, cu artiști de top. Cei care vor urca pe scenă sunt următorii: Ahmed Helmy, Ahmed Romel, Airwave, Alex M.O.R.P.H., Artento Divini, Asteroid, Avao, Ben Gold, Bogdan Vix, Cold Blue, D-Block & S-Te-Fan, Daxson, Dim3nsion, Dj T.H., Exolight, Factor B, Giuseppe Ottaviani, Hel:Sløwed, Indecent Noise, John O’Callaghan, Laura Van Dam, Luke Bond, Maddix, Markus Schulz, Nifra, Nikolauss, Omar Sherif, Ontune, Paul Denton, Philippe El Sisi, Ram & Richard Durand Pres. Digital Culture, Roger Shah, Ruben De Ronde, Somna, Suncatcher, Sunny Lax, Talla 2xlc Pres. Rraw!, Tekno, The WLT, Tim Clark, Xijaro & Pitch.

Program Untold 2024. Pe scena Daydreaming se anunță de asemenea nume extrem de apreciate. Cei care vin la Untold îi vor putea vedea live pe următorii artiști: Arapu b2b Priku, Bora Uzer, Day Dreamers (Marwan Dua, Dub Fx, Woodnote), Giz, Glauco Di Mambro, Guy Gerber, Henrik Schwarz Live, Hraach Live, Igor Marijuan, Jan Blomqvist, Julian M, Maga, Marwan Dua, Mihai Popoviciu, Oceanvs Orientalis, Paax (Tulum), Powel, Rampue Live, Rhem, Rodriguez Jr. Live, Sarah Kreis, Satori, Sébastien Léger b2b Tim Green, Sarah Kreis, Seen Vybe, Shimza, Stavroz Dj Set, Three Less One, Tooker Live, Viken Arman b2b Matthew Dekay, Vizan, Yokoo b2b Nico Stojan.

ADVERTISEMENT

Program Untold 2024. Mihai Bobonete, la scena Retro

Mergem mai departe la Scena Time. Aici vor urca pe scenă numeroși artiști, iar surpriza serii este chiar Andreea Esca care va putea fi și ea văzută. Lista cu artiștii prezinți la Untold 2024 pe această scenă este următoarea:

Aaron Sevilla, Adrian Eftimie & Dj Optick, Adrien b2b Imen, Alex Twin, Alexandru Demeter (Untold Creators), Alb Who b2b Du Mad, Andor Gabriel b2b Arias, Andre Rizo, Andreea Esca & Otrava, Andrew Dum, Andrew Maze b2b Belle, Chapter 47, Dj Dark & Mentol, Hvmza, Jay Ko b2b Mike Kross, John Trend, Karol Diac, Laura Giurcanu b2b 4awl, Mademoiselle Sabah, Manuel Riva b2b Dj Andi, Marius Onuc b2b Elchinsoul, Marko Di b2b Sasu, Pascal Junior, Paul Damixie b2b Moonsound, Peppe Citarella, Rbor b2b Adrian Saguna, Rhum G b2b Deny, Sezer Uysal, Simone Vitullo și Vladimir.

Program Untold 2024. La scena Retro de la Untold 2024 vor exista de asemenea surprize. De altfel aici avem și , Fly Project şi Shurubel. Ce alți artiști mai pot fi văzuți aici?

Nostalgicii îi vor putea urmări pe Aurik & Pelin, Dan T & MC Zedho, DJ Cosmin Nadasan, Gringo, Pappa M & Mc Dylma, dar și Pixar Stelar. Iar Scena Tramvai este de asemenea una încărcată de artiști internaționali și locali.

Astfel, aici vor putea fi văzuți: AWL, Albin Kaczka, Alex Tripon & Mc Shuthy, Andrew Ickx, Aurik & Pelin, BIPOLVR, Candino D, CDJ Cristian-Daniel, Celavi, Cristian B, Dacian T., DJ Fo-K, Dj Junior, DJ Mă-Ta, DJ Pici, Draos, Eddy Ianceu, Graziano, Kamil, Los Vagabondos, Marc Rayen, Mircea Ivan, NRB b2b BRN, Puri, Serginio & Lucas, Sime.