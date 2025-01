Programatorii se plâng de situația din industria IT. ”Mănânc pateu și caut un job normal”

De mai bine de 20 de ani, marile orașe din România, cum ar fi Cluj-Napoca, București, Timișoara, Iași, s-au lăudat cu investițiile făcute an de an de companiile tech. Pentru bugetul de stat, sau cele locale, milioanele de euro curgeau din taxe, în timp ce angajații care alegeau o astfel de carieră simțeau că trăiesc la un alt nivel.

Programatorii se plâng de situația din industria IT din țara noastră

Doar că, întregul sector IT pare să se afle într-un declin evident și asta poate să fie din mai multe motive. În primul rând, așa cum se plâng angajații companiilor sau angajatorii, faptul că Guvernul a eliminat facilitățile fiscale din sector i-a făcut pe mulți să-și reconsidere cariera.

În Cluj-Napoca, de exemplu, marile companii au început să concedieze oamenii, chiar dacă în număr mic, încă de acum câțiva ani. Mai adăugăm faptul că Inteligența Artificială începe să fie un competitor real pentru orice programator, iar viitorul pare să le dea emoții tuturor care au optat pentru o asemenea carieră.

Conform Știri de Cluj, din oraș a devenit viral, după ce acesta s-a plâns că și-a ratat cariera și a ajuns la concluzia că mai bine nu s-ar fi făcut niciodată programator. Motivul? A lucrat doar în companii mici și acum tremură serios pentru că nu mai are opțiuni reale de angajare.

Mesajele programatorilor de pe internet sunt dramatice

”M-am ratat, din cauză că am ales firmele greșite. Am fost student bun, am avut șansa să mă duc la FANG, dar din cauză că voiam să învăț și să aduc o contribuție reală acolo unde muncesc, am rămas blocat 5 ani prin firme mici și de c**at, unde mi-am rupt cârca și acum nu mai am nici proiect.

Mi-am irosit potențialul aiurea și e prea târziu să mai repar ceva. Acu’ 2 ani dădeam interviuri pe la Google, acum mănânc pateu și caut un job normal, în timp ce rup cursuri și cărți de programare.

între plantația unui patron și o firmă serioasă, alege firma serioasă, nu te lăsa vrăjit de hai că la noi înveți. Poți să înveți și singur. Când tragi linie, e mai bine să ai un ban în buzunar decât ore suplimentare”, s-a plâns IT-istul în mesaj.

Programatorii din Cluj-Napoca se plâng de situația tot mai grea din domeniu

Un alt IT-ist, aflat la început de carieră, spune că a ajuns să țină cu dinții de un job care e prost plătit și îl nemulțumește profund, pentru simplul fapt că nu mai are altă variantă. ”Lucrez de 2 ani într-o poziție în care n-am căpătat mai deloc experiență tehnică și nu am lucrat cu tehnologii căutate pe piață. Practic am 0 ani de experiență utilă.

Având în vedere cât de f*cked e piața, mai are rost să încerc să mă mut la altă firmă? Mă îndoiesc că mă va băga cineva în seamă dacă nici cei cu 2-3 ani de experiență legitimă (care au lucrat cu tech stacks relevante) nu prea mai reușesc să-și găsească locuri de muncă”, se întreabă programatorul, evident disperat de situație.

Dacă unii l-au compătimit, alții i-au transmis să nu își mai plângă de milă, pentru că această situație grea nu va ține la nesfârșit. Între timp, alții cred că greul doar începe, pentru că Inteligența Artficială va ”sufla” multe locuri de muncă.

O altă problemă evidențiată de specialiști e faptul că marile companii preferă să plece în alte țări mai slab cotate, unde pot da salarii mici. Un paradox al faptului că în România salariile au crescut în acest domeniu la un nivel mai mult decât decent.