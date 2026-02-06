Programul etapei 28 din SuperLiga, anunțat de LPF. Când se vor juca Rapid – Dinamo și FCSB – Metaloglobus

Liga Profesionistă de Fotbal a stabilit cum va arăta programul etapei a 28-a din SuperLiga României. Această rundă ne propune meciuri cu miză ridicată, printre care se numără Rapid – Dinamo și FCSB – Metaloglobus.
Etapa a 28-a din SuperLiga este așteptată de toată suflarea microbistă din România. Cum sezonul regulat se apropie de final, suporterii fac toate calculele posibile pentru ca echipele favorite să își îndeplinească obiectivele.
Această rundă ne aduce în față dueluri cu miză, iar aici menționăm capul de afiș dat de Rapid – Dinamo. Dacă rivalele din București se întâlnesc, FCSB are, cel puțin pe hârtie, un duel mai accesibil cu Metaloglobus.
Tot în această etapă vom avea meciurile CFR Cluj – Petrolul, dar și Unirea Slobozia – Universitatea Craiova. Campioana FCSB va juca cu Metaloglobus sâmbătă, 21 februarie, de la ora 20:30. În prime-time va fi difuzat Rapid – Dinamo, duelul fiind programat duminică, 22 februarie, de la ora 20:00.
