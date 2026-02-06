Sport

Programul etapei 28 din SuperLiga, anunțat de LPF. Când se vor juca Rapid – Dinamo și FCSB – Metaloglobus

LPF a anunțat programarea meciurilor din etapa cu numărul 28 din SuperLiga, care se va disputa de pe 20 până pe 23 februarie. Pe FANATIK găsiți toate detaliile.
Iulian Stoica
06.02.2026 | 21:53
Programul etapei 28 din SuperLiga anuntat de LPF Cand se vor juca Rapid Dinamo si FCSB Metaloglobus
LPF a anunțat programul etapei 28. Când se joacă Rapid - Dinamo. Sursă foto: Colaj Fanatik
Liga Profesionistă de Fotbal a stabilit cum va arăta programul etapei a 28-a din SuperLiga României. Această rundă ne propune meciuri cu miză ridicată, printre care se numără Rapid – Dinamo și FCSB – Metaloglobus.

Când se joacă Rapid – Dinamo și FCSB – Metaloglobus, în etapa 28 din SuperLiga

Etapa a 28-a din SuperLiga este așteptată de toată suflarea microbistă din România. Cum sezonul regulat se apropie de final, suporterii fac toate calculele posibile pentru ca echipele favorite să își îndeplinească obiectivele.

Această rundă ne aduce în față dueluri cu miză, iar aici menționăm capul de afiș dat de Rapid – Dinamo. Dacă rivalele din București se întâlnesc, FCSB are, cel puțin pe hârtie, un duel mai accesibil cu Metaloglobus.

Tot în această etapă vom avea meciurile CFR Cluj – Petrolul, dar și Unirea Slobozia – Universitatea Craiova. Campioana FCSB va juca cu Metaloglobus sâmbătă, 21 februarie, de la ora 20:30. În prime-time va fi difuzat Rapid – Dinamo, duelul fiind programat duminică, 22 februarie, de la ora 20:00.

Programul etapei 28 din SuperLiga

Vineri, 20 februarie

  • Ora 17:00: Oțelul Galați – UTA
  • Ora 20:00: FC Botoșani – U Cluj

Sâmbătă, 21 februarie

  • Ora 18:00: CFR Cluj – Petrolul
  • Ora 20:30: FCSB – Metaloglobus

Duminică, 22 februarie

  • Ora 15:00: FC Argeș – Farul Constanța
  • Ora 20:00: Rapid – Dinamo

Luni, 23 februarie

  • Ora 17:00: Csikszereda – FC Hermannstadt
  • Ora 20:00: Unirea Slobozia – Universitatea Craiova
