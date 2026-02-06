Programul etapei 28 din SuperLiga, anunțat de LPF. Când se vor juca Rapid – Dinamo și FCSB – Metaloglobus

ADVERTISEMENT

Liga Profesionistă de Fotbal a stabilit cum va arăta programul etapei a 28-a din SuperLiga României. Această rundă ne propune meciuri cu miză ridicată, printre care se numără Rapid – Dinamo și FCSB – Metaloglobus.

Când se joacă Rapid – Dinamo și FCSB – Metaloglobus, în etapa 28 din SuperLiga

Etapa a 28-a din SuperLiga este așteptată de toată suflarea microbistă din România. Cum sezonul regulat se apropie de final, suporterii fac toate calculele posibile pentru ca echipele favorite să își îndeplinească obiectivele.

Această rundă ne aduce în față dueluri cu miză, iar aici menționăm capul de afiș dat de Rapid – Dinamo. Dacă rivalele din București se întâlnesc, .

Tot în această etapă vom avea meciurile CFR Cluj – Petrolul, dar și Unirea Slobozia – Universitatea Craiova. sâmbătă, 21 februarie, de la ora 20:30. În prime-time va fi difuzat Rapid – Dinamo, duelul fiind programat duminică, 22 februarie, de la ora 20:00.

Programul etapei 28 din SuperLiga

Vineri, 20 februarie

Ora 17:00 : Oțelul Galați – UTA

Ora 20:00 : FC Botoșani – U Cluj

Sâmbătă, 21 februarie

Ora 18:00 : CFR Cluj – Petrolul

Ora 20:30 : FCSB – Metaloglobus

Duminică, 22 februarie

Ora 15:00 : FC Argeș – Farul Constanța

Ora 20:00 : Rapid – Dinamo

Luni, 23 februarie