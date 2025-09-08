Programul etapei a 10-a din SuperLiga României. Surpriză la meciul FCSB-ului

SuperLiga României revine după iar LPF a anunțat programul următoarelor două etape. Obișnuită să joace duminică, FCSB va disputa meciul cu Botoșani în ziua de vineri.

Cum arată programul din etapa a 9-a din SuperLiga

Etapa a 9-a este una destul de liniștită în ceea ce privește partidele încinse de orgoliul suporterilor, însă avem destule partide interesante. Meciul ce deschide etapa este unul de play-off, între Universitatea Cluj și Rapid București, care se va desfășura vineri, 12 septembrie, de la ora 21:00

Un alt meci interesant va fi cel de pe „Ion Oblemenco” între Universitatea Craiova și Farul Constanța, duminică, 14 septembrie, de la ora 18:00. Constănțenii au spart seria de înfrângeri în ultima etapă și urmăresc continuarea unei serii bune împotriva liderului campionatului.

Runda se închide luni, 15 septembrie, pe stadionul „Ilie Oană”, acolo unde Petrolul Ploiești o primește pe Dinamo de la ora 21:00, într-o întâlnire cu o mare istorie.

Programul etapei a 9-a

12 septembrie

21:00 Universitatea Cluj – Rapid

13 septembrie

16:00 UTA Arad – FC Argeș

14 septembrie

15:45 Oțelul Galați – FC Botoșani

15 septembrie

18:00 Hermannstadt – Unirea Slobozia

Etapa a 10-a din SuperLiga. Program surpriză pentru FCSB

Runda cu numărul 10 este una foarte asemănătoare celei din urmă, având în vedere că fiecare echipă din play-off întâlnește o nou-promovată sau o echipă din play-out-ul sezonului trecut. Așadar, nu vor exista derby-uri, însă vor fi meciuri ce merită urmărite.

Aici, surpriza vine din programarea meciului lui FCSB, care va deschide etapa în ziua de vineri, 19 septembrie 20:30. Deși campioana României are meciurile programate, de obicei, duminică seara, faptul că va juca încă de vineri va fi un avantaj pentru es.

Ziua de duminică aduce meciuri interesante, cum ar fi CFR Cluj – UTA, dar și Rapid – Hermannstadt, unde Marius Măldărășanu va înfrunta echipa pentru care a evoluat timp de un deceniu ca fotbalist.

Etapa este închisă de meciul de luni dintre Dinamo și Farul, iar în aceeași zi vom avea și duelul nou-promovatelor, unde Csikszereda întâlnește Metaloglobus de la ora 18:00

Programul etapei a 10-a

19 septembrie

20:30 FC Botoșani – FCSB

20 septembrie

(Încă nu s-a stabilit ora) FC Argeș – Universitatea Cluj

21 septembrie

16:00 Unirea Slobozia – FC Petrolul Ploiești

22 septembrie