Sport

Programul etapei a 11-a din SuperLiga. Când se joacă Universitatea Craiova – Dinamo și derby-ul Clujului

LPF a anunțat programul etapei a 11-a din SuperLiga, în care vor avea loc dueluri extrem de pasionante. Când se va disputa Universitatea Craiova - Dinamo și derby-ul Clujului.
Traian Terzian
13.09.2025 | 14:45
Programul etapei a 11a din SuperLiga Cand se joaca Universitatea Craiova Dinamo si derbyul Clujului
Cum arată programul partidelor din etapa a 11-a din SuperLiga. Sursă foto: Razvan Pasarica/SPORT PICTURES

Etapa cu numărul 11 din SuperLiga se va desfășura în ultimul weekend din septembrie, iar LPF a stabilit programul cu date și ore. Este o rundă extrem de atractivă cu multe partide interesante.

Cum arată programul din etapa a 11-a din SuperLiga

Una dintre cele mai tari întâlniri din etapa a 11-a va avea loc în Bănie și le va aduce față în față pe Universitatea Craiova și Dinamo. Liderul SuperLigii își dorește să continue parcursul excelent din acest start de sezon, în timp ce ”câinii” lui Kopic vor să profite de programul aglomerat al oltenilor.

Duelul a fost programat vineri, 26 septembrie, de la ora 21:00, pentru a permite echipei lui Mirel Rădoi să pregătească debutul în grupa de Conference League. ”Alb-albaștrii” vor juca pe 2 octombrie, de la ora 22:00, în deplasare cu formația poloneză Rakow.

Campioana FCSB, care va începe cu o săptămână mai devreme jocurile din grupa de Europa League, va întâlni Oțelul Galați, într-un duel programat duminică, 28 septembrie, de la ora 20.30. Meciul vine pentru ”roș-albaștri” între duelurile cu Go Ahead Eagles (25 septembrie) și Young Boys Berna (2 octombrie).

Derby-ul Clujului închide etapa a 11-a

Etapa cu numărul 11 mai aduce în prim-plan și partida Petrolul – Rapid. Supranumit ”Primvs Derby”, jocul de pe stadionul ”Ilie Oană” din Ploiești a fost programat pentru sâmbătă, 27 septembrie, de la ora 20:30.

O altă întâlnire pasionantă este derby-ul orașului Cluj, care va închide această rundă. Pe Cluj Arena, Universitatea va primi vizita rivalei CFR. Duelul este programat luni, 29 septembrie, de la ora 21:00.

Programul exact cu date și ore ale meciurilor din etapa a 11-a din SuperLiga este următorul:

  • Vineri, 26 septembrie
  • ora 18:00 FC Hermannstadt – FC Argeș
  • ora 21:00 Universitatea Craiova – Dinamo
  • Sâmbătă, 27 septembrie
  • ora 15:00 UTA – Csikszereda
  • ora 20:30 Petrolul – Rapid
  • Duminică, 28 septembrie
  • ora 17:30 Farul – Unirea Slobozia
  • ora 20:30 FCSB – Oțelul Galați
  • Luni, 29 septembrie
  • ora 18:00 Metaloglobus – FC Botoșani
  • ora 21:00 Universitatea Cluj – CFR Cluj
