Sport

Programul etapei a 12-a din SuperLiga. Când joacă FCSB, Universitatea Craiova, Dinamo și Rapid

LPF a anunțat programul etapei a 12-a din SuperLiga, care se va juca la mijlocul lunii octombrie. În ce zile vor evolua FCSB, Universitatea Craiova, Dinamo și Rapid.
Traian Terzian
02.10.2026 | 18:25
Programul etapei a 12a din SuperLiga Cand joaca FCSB Universitatea Craiova Dinamo si Rapid
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Cum arată programul etapei a 12-a din SuperLiga. Sursă foto: colaj Fanatik
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Deși campionatul este deocamdată întrerupt pentru a face loc meciurilor echipelor naționale, LPF a stabilit programul cu date și ore pentru etapa a 12-a a SuperLigii. Ca de obicei, runda se va întinde pe durata a patru zile

S-a stabilit programul etapei a 12-a din SuperLiga

Chiar dacă nu există niciun derby de anvergură, runda cu numărul 12 a SuperLigii vine cu meciuri extrem de interesante. Poate cea mai mare provocare o are campioana Universitatea Craiova, care primește vizita Farului.

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”Marinarii” vor veni în Bănie cu dorința de a-și păstra locul de play-off pe care se află în acest moment și vor încerca să profite de oboseala oltenilor care se vor afla între două partide din Conference League.

Dinamo, liderul la zi din SuperLiga, va juca pe teren propriu cu FC Botoșani, o echipă care a arătat în nenumărate rânduri că poate încurca granzii campionatului. Însă, chiar și așa, ”câinii” pornesc cu prima șansă.

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FCSB și Rapid, dueluri cu nou promovate

Odată cu venirea lui Laurențiu Reghecampf pe banca tehnică, FCSB speră să ajungă cât mai repede în lupta la titlu. Și pentru asta nu are voie să se încurce pe terenul nou promovatei FC Voluntari.

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Rapid nu va avea o misiune ușoară, în Giulești urmând să ajungă Corvinul lui Florin Maxim. Deși abia au revenit în SuperLiga, hunedorenii bat cu încredere la porțile play-off-ului. Programul complet cu date și ore al meciurilor din etapa a 12-a din SuperLiga este următorul:

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Vineri, 16 octombrie

  • ora 18:00 Oțelul Galați – Csikszereda
  • ora 21:00 Dinamo – FC Botoșani

Sâmbătă, 17 octombrie

  • ora 17:15 Petrolul Ploiești – Sepsi OSK
  • ora 21:30 Rapid – Corvinul Hunedoara

Duminică, 18 octombrie

  • ora 18:15 UTA – CFR Cluj
  • ora 21:00 Universitatea Craiova – Farul Constanța

Luni, 20 octombrie

  • ora 18:00 Universitatea Cluj – FC Argeș
  • ora 21.00 FC Voluntari – FCSB
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Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
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