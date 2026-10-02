Programul etapei a 12-a din SuperLiga. Când joacă FCSB, Universitatea Craiova, Dinamo și Rapid

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Deși campionatul este deocamdată întrerupt pentru a face loc meciurilor echipelor naționale, LPF a stabilit programul cu date și ore pentru etapa a 12-a a SuperLigii. Ca de obicei, runda se va întinde pe durata a patru zile

S-a stabilit programul etapei a 12-a din SuperLiga

Chiar dacă nu există niciun derby de anvergură, runda cu numărul 12 a SuperLigii vine cu meciuri extrem de interesante. Poate cea mai mare provocare o are campioana Universitatea Craiova, care primește vizita Farului.

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”Marinarii” vor veni în Bănie cu dorința de a-și păstra locul de play-off pe care se află în acest moment și vor încerca să profite de oboseala oltenilor care se vor afla între două .

Dinamo, liderul la zi din SuperLiga, va juca pe teren propriu cu FC Botoșani, o echipă care a arătat în nenumărate rânduri că poate încurca granzii campionatului. Însă, chiar și așa, ”câinii” pornesc cu prima șansă.

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FCSB și Rapid, dueluri cu nou promovate

Odată cu pe banca tehnică, FCSB speră să ajungă cât mai repede în lupta la titlu. Și pentru asta nu are voie să se încurce pe terenul nou promovatei FC Voluntari.

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Rapid nu va avea o misiune ușoară, în Giulești urmând să ajungă Corvinul lui Florin Maxim. Deși abia au revenit în SuperLiga, hunedorenii bat cu încredere la porțile play-off-ului. Programul complet cu date și ore al meciurilor din etapa a 12-a din SuperLiga este următorul:

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Vineri, 16 octombrie

ora 18:00 Oțelul Galați – Csikszereda

ora 21:00 Dinamo – FC Botoșani

Sâmbătă, 17 octombrie

ora 17:15 Petrolul Ploiești – Sepsi OSK

ora 21:30 Rapid – Corvinul Hunedoara

Duminică, 18 octombrie

ora 18:15 UTA – CFR Cluj

ora 21:00 Universitatea Craiova – Farul Constanța

Luni, 20 octombrie