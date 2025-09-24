Programul complet al etapei a 12-a din SuperLiga României. Când are loc marele meci FCSB – Universitatea Craiova

SuperLiga României are parte de un început fabulos, play-off-ul având în componență mai multe echipe surpriză, iar formații precum CFR Cluj sau FCSB se chinuie să acumuleze puncte. LPF a anunțat cum va arăta etapa a 12-a și când este programat exact derby-ul FCSB – Universitatea Craiova.
Etapa cu numărul 12 din SuperLiga se va desfășura în primul weekend din octombrie, iar LPF a stabilit programul cu date și ore. Este o rundă extrem de atractivă cu multe partide interesante.
Una dintre cele mai tari întâlniri din etapa a 12-a va avea loc pe „Arena Națională” și le va aduce față în față pe FCSB și Universitatea Craiova. Liderul SuperLigii își dorește să continue parcursul excelent din acest start de sezon, în timp ce roș-albaștrii vor să reducă din diferența de puncte.
Duelul a fost programat duminică, 5 septembrie, de la ora 20:30. Atât FCSB, cât și Universitatea Craiova vor evolua o bună perioadă doar în ultima zi a săptămânii, cele două formații fiind angrenate în cupele europene.
Dinamo va deschide etapa în deplasare la Unirea Slobozia, vineri, 3 octombrie. Ziua de sâmbătă ne aduce 3 dueluri interesante, iar Rapid – Farul este capul de afiș. CFR Cluj o întâlnește duminică pe FC Hermannstadt, iar ziua de luni este programat Oțelul – Metaloglobus. Runda se încheie cu FC Botoșani – UTA Arad.
