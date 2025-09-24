Programul complet al etapei a 12-a din SuperLiga României. Când are loc marele meci FCSB – Universitatea Craiova

SuperLiga României are parte de un început fabulos, play-off-ul având în componență mai multe echipe surpriză, iar formații precum CFR Cluj sau FCSB se chinuie să acumuleze puncte. LPF a anunțat cum va arăta etapa a 12-a și când este programat exact derby-ul FCSB – Universitatea Craiova.

Cum arată programul din etapa a 12-a din SuperLiga

Etapa cu numărul 12 din SuperLiga se va desfășura în primul weekend din octombrie, iar LPF a stabilit programul cu date și ore. Este o rundă extrem de atractivă cu multe partide interesante.

Una dintre cele mai tari întâlniri din etapa a 12-a va avea loc pe „Arena Națională” și le va aduce față în față pe . , în timp ce roș-albaștrii vor să reducă din diferența de puncte.

Duelul a fost programat duminică, 5 septembrie, de la ora 20:30. Atât FCSB, cât și Universitatea Craiova vor evolua o bună perioadă doar în ultima zi a săptămânii, cele două formații fiind angrenate în cupele europene.

Rapid, duel tare cu Farul în etapa a 12-a

Dinamo va deschide etapa în deplasare la Unirea Slobozia, vineri, 3 octombrie. Ziua de sâmbătă ne aduce 3 dueluri interesante, iar Rapid – Farul este capul de afiș. CFR Cluj o întâlnește duminică pe FC Hermannstadt, iar ziua de luni este programat Oțelul – Metaloglobus. Runda se încheie cu FC Botoșani – UTA Arad.

Programul complet al etapei cu numărul 12 din SuperLiga

Vineri, 3 octombrie

Ora 20:30: Unirea Slobozia – Dinamo București

Sâmbătă, 4 octombrie

Ora 15:00: FK Csikszereda Miercurea Ciuc – Universitatea Cluj

Ora 17:30: FC Argeș – Petrolul Ploiești

Ora 20:30: FC Rapid – Farul Constanța

Duminică, 5 octombrie

Ora 15:00: CFR 1907 Cluj – FC Hermannstadt

Ora 20:30: FCSB – Universitatea Craiova

Luni, 6 octombrie