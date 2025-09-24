Sport

Programul complet al etapei a 12-a din SuperLiga României. Când are loc marele meci FCSB – Universitatea Craiova

LPF a anunțat programul etapei a 12-a din SuperLiga, în care vor avea loc dueluri extrem de interesante. În această rundă este programat derby-ul FCSB - Universitatea Craiova.
Iulian Stoica
24.09.2025 | 09:45
Când se vor întâlni FCSB și Universitatea Craiova în etapa a 12-a. Sursă foto: Colaj Fanatik

SuperLiga României are parte de un început fabulos, play-off-ul având în componență mai multe echipe surpriză, iar formații precum CFR Cluj sau FCSB se chinuie să acumuleze puncte. LPF a anunțat cum va arăta etapa a 12-a și când este programat exact derby-ul FCSB – Universitatea Craiova.

Cum arată programul din etapa a 12-a din SuperLiga

Etapa cu numărul 12 din SuperLiga se va desfășura în primul weekend din octombrie, iar LPF a stabilit programul cu date și ore. Este o rundă extrem de atractivă cu multe partide interesante.

Una dintre cele mai tari întâlniri din etapa a 12-a va avea loc pe „Arena Națională” și le va aduce față în față pe FCSB și Universitatea Craiova. Liderul SuperLigii își dorește să continue parcursul excelent din acest start de sezon, în timp ce roș-albaștrii vor să reducă din diferența de puncte.

Duelul a fost programat duminică, 5 septembrie, de la ora 20:30. Atât FCSB, cât și Universitatea Craiova vor evolua o bună perioadă doar în ultima zi a săptămânii, cele două formații fiind angrenate în cupele europene.

Rapid, duel tare cu Farul în etapa a 12-a

Dinamo va deschide etapa în deplasare la Unirea Slobozia, vineri, 3 octombrie. Ziua de sâmbătă ne aduce 3 dueluri interesante, iar Rapid – Farul este capul de afiș. CFR Cluj o întâlnește duminică pe FC Hermannstadt, iar ziua de luni este programat Oțelul – Metaloglobus. Runda se încheie cu FC Botoșani – UTA Arad.

Programul complet al etapei cu numărul 12 din SuperLiga

Vineri, 3 octombrie

  • Ora 20:30: Unirea Slobozia – Dinamo București

Sâmbătă, 4 octombrie

  • Ora 15:00: FK Csikszereda Miercurea Ciuc – Universitatea Cluj
  • Ora 17:30: FC Argeș – Petrolul Ploiești
  • Ora 20:30: FC Rapid – Farul Constanța
Duminică, 5 octombrie

  • Ora 15:00: CFR 1907 Cluj – FC Hermannstadt 
  • Ora 20:30: FCSB – Universitatea Craiova

Luni, 6 octombrie

  • Ora 17:30: Oțelul Galați – Metaloglobus București  
  • Ora 20:30: FC Botoșani – UTA Arad
Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
