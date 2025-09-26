Programul etapei a 13-a din SuperLiga. Când se joacă derby-ul Dinamo – Rapid

Etapa cu numărul 13 din SuperLiga se va desfășura la mijlocul lunii octombrie, între 17 și 20, iar LPF a stabilit programul cu date și ore. Este o rundă care vine după o pauză de 10 zile, în care se va face loc echipelor naționale.

Cum arată programul din etapa a 13-a din SuperLiga

De departe, cea mai tare întâlnire din etapa a 13-a este cea în care se vor întâlni marile rivale Dinamo și Rapid, formații care au parcurs bun în actuala ediție a SuperLigii și se află pe locuri care le asigură prezența în play-off. Duelul se va desfășura duminică, 19 octombrie, de la ora 20:30.

Cele două reprezentate ale României rămase în , FCSB și Universitatea Craiova, au fost programate să joace sâmbătă, 18 octombrie, ținând cont că la mijlocul săptămânii următoare vor evolua în Europa și Conference League.

Oltenii vor intra primii în scenă și vor primi vizita celor de la Unirea Slobozia, de la ora 17:30, în timp ce campioana României va juca de la ora 20:30, la Clinceni, cu nou promovata Metaloglobus.

CFR Cluj încheie etapa la Ploiești

Prima partidă a rundei cu numărul 13 va avea loc vineri, 17 octombrie, la Ovidiu, și va pune față în față două formații care speră să dea lovitura și să prindă play-off-ul. Farul va primi vizita revelației FC Argeș.

O altă întâlnire extrem de interesantă este cea dintre U Cluj și FC Botoșani, programată sâmbătă, 18 octombrie. Etapa se va încheia luni, 20 octombrie, cu și CFR Cluj.

Programul exact cu date și ore ale meciurilor din etapa a 13-a din SuperLiga este următorul: