Sport

Programul etapei a 16-a din SuperLiga. Când joacă Dinamo, Universitatea Craiova, FCSB și Rapid

Traian Terzian
27.10.2026 | 16:44
Programul etapei a 16a din SuperLiga Cand joaca Dinamo Universitatea Craiova FCSB si Rapid
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S-a stabilit programul meciurilor din etapa a 16-a a SuperLigii. Sursă foto: colaj Fanatik
LPF a anunțat programul etapei a 16-a din SuperLiga, care se va juca în penultimul weekend al lunii noiembrie. În ce zile vor evolua Dinamo, Universitatea Craiova, FCSB și Rapid.
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Etapa cu numărul 16 din SuperLiga va fi prima după pauza competițională de zece zile cauzată de meciurile echipelor naționale. LPF a publicat programul rundei care se va desfășura în perioada 20-23 noiembrie.

S-a stabilit programul etapei a 16-a din SuperLiga

Chiar dacă nu există niciun derby de tradiție, runda cu numărul 16 a SuperLigii vine cu partide extrem de interesante și trebuie văzut care dintre formații vor reuși să se readapteze după scurta pauză.

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Etapa se va deschide vineri, 20 noiembrie, cu întâlnirea FC Botoșani – FC Voluntari, însă cel mai așteptat joc al zilei este cel de la Constanța. Farul lui Neluțu Sabău va primi vizita Universității Cluj, într-un duel de play-off.

Ziua de sâmbătă, 21 noiembrie, aduce un maraton cu trei meciuri în SuperLiga. Primul este cel dintre Csikszereda și Corvinul Hunedoara, urmat de CFR Cluj – Oțelul Galați. Disputa vedetă este cea în care se vor întâlni Dinamo și Petrolul Ploiești.

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Rapid închide etapa

Poate cel mai dificil joc pentru echipele de plutonul fruntaș îl are Universitatea Craiova. Oltenii vor evolua duminică, 22 noiembrie, în deplasare cu UTA, dar trebuie ținut cont că patru zile mai târziu vor avea o deplasare infernală la Brighton pentru duelul din Conference League și antrenorul Filipe Coelho ar putea să-și menajeze o serie de titulari la Arad. Tot duminică, FCSB va juca la Mioveni cu FC Argeș.

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Runda se va încheia luni, 23 noiembrie, la Sfântu Gheorghe, cu duelul dintre nou promovata Sepsi și Rapid. Programul complet cu date și ore al meciurilor din etapa a 16-a din SuperLiga este următorul:

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Vineri, 20 noiembrie

  • ora 17:30 FC Botoșani – FC Voluntari
  • ora 20:30 Farul Constanța – Universitatea Cluj

Sâmbătă, 21 noiembrie

  • ora 15:00 Csikszereda – Corvinul Hunedoara
  • ora 17:30 CFR Cluj – Oțelul Galați
  • ora 20:30 Dinamo – Petrolul Ploiești

Duminică, 22 noiembrie

  • ora 17:30 UTA – Universitatea Craiova
  • ora 20:30 FC Argeș – FCSB

Luni, 23 noiembrie

  • ora 20:00 Sepsi OSK – Rapid
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Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
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