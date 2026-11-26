Liga Profesionistă de Fotbal a anunțat programul meciurilor din runda 19. Etapa debutează cu un meci foarte interesant pentru iubitorii SuperLigii României, anume derby-ul Clujului, dintre Universitatea și CFR. Ne așteaptă și alte partide interesante, precum Rapid – UTA sau FC Argeș – U Craiova.
Pentru cele două echipe ale orașului Cluj urmează a treia întâlnire directă în acest sezon, după cea din turul de campionat și cea din Cupa României. Meciul dintre cele doua rivale va reprezenta chiar startul etapei. „Studenții” au câștigat ambele dueluri, însă formația lui Marius Șumudică vrea să-și ia revanșa de această dată.
Apoi, ziua de sâmbătă vine cu trei meciuri, toate extrem de importante pentru zona de intrare în play-off. FCSB, Farul Constanța și Corvinul Hunedoara caută victoria pentru a aduna punctele necesare clasării între primele șase echipe. Duminică vor intra în luptă și celelalte două echipe din București, Dinamo și Rapid, urmând ca Universitatea Craiova să joace luni.
Vineri, 11 decembrie
Sâmbătă, 12 decembrie
Duminică, 13 decembrie
Luni, 14 decembrie
După ce a defilat alături de Nuno Campos în prima parte a sezonului, Dinamo a pierdut ultimele două partide. „Câinii roșii” au pierdut meciurile cu FC Argeș și Petrolul, iar în runda cu numărul 19 vor avea un adversar disperat după puncte: FC Voluntari.
Deși a terminat turul de campionat pe primul loc, la egalitate de puncte cu Universitatea Craiova, Dinamo a căzut până pe locul 3 după ce a început returul cu o înfrângere și a fost devansată atât de Universitatea Craiova, care s-a dus la 3 puncte distanță, cât și de Rapid, care are un punct avans în acest moment. Distanța de lider ar putea fi mult mai mare dacă Dinamo ar bifa o nouă înfrângere în meciul direct contra Universității Craiova, din etapa a 18-a.