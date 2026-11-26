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Liga Profesionistă de Fotbal a anunțat programul meciurilor din runda 19. Etapa debutează cu un meci foarte interesant pentru iubitorii SuperLigii României, anume derby-ul Clujului, dintre Universitatea și CFR. Ne așteaptă și alte partide interesante, precum Rapid – UTA sau FC Argeș – U Craiova.

Programul etapei cu numărul 19. Universitatea Cluj și CFR Cluj deschid etapa în forță

Pentru cele două echipe ale orașului Cluj urmează a treia întâlnire directă în acest sezon, după cea din turul de campionat și cea din Cupa României. Meciul dintre cele doua rivale va reprezenta chiar startul etapei. „Studenții” au câștigat ambele dueluri, însă formația lui Marius Șumudică vrea să-și ia revanșa de această dată.

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Apoi, ziua de sâmbătă vine cu trei meciuri, toate extrem de importante pentru zona de intrare în play-off. FCSB, Farul Constanța și Corvinul Hunedoara caută victoria pentru a aduna punctele necesare clasării între primele șase echipe. Duminică vor intra în luptă și celelalte două echipe din București, Dinamo și Rapid, urmând ca Universitatea Craiova să joace luni.

Programul etapei 19 din Superliga

Vineri, 11 decembrie

U Cluj – CFR Cluj, de la ora 19:30

Sâmbătă, 12 decembrie

Csikszereda – Farul, de la ora 14:30

Corvinul – FC Botoșani, de la ora 17:00

FCSB – Sepsi, de la ora 20:00

Duminică, 13 decembrie

FC Voluntari – Dinamo, de la ora 17:45

Rapid – UTA Arad, de la ora 20:30

Luni, 14 decembrie

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Oțelul Galați – Petrolul, de la ora 17:00

FC Argeș – Universitatea Craiova, de la ora 20:00

Dinamo a picat pe locul 3 după etapa 17

După ce a defilat alături de Nuno Campos în prima parte a sezonului, „Câinii roșii” au pierdut meciurile cu FC Argeș și Petrolul, iar în runda cu numărul 19 vor avea un adversar disperat după puncte: FC Voluntari.

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Deși a terminat turul de campionat pe primul loc, la egalitate de puncte cu Universitatea Craiova, Dinamo a căzut până pe locul 3 după ce a început returul cu o înfrângere și a fost devansată atât de Universitatea Craiova, care s-a dus la 3 puncte distanță, cât și de Rapid, care are un punct avans în acest moment.