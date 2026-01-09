ADVERTISEMENT

Fotbalul din SuperLiga revine în forță în 2026, iar programul pentru primele 16 meciuri îl știm deja. În etapa cu numărul 23, cea mai interesantă confruntare va fi între FCSB și CFR Cluj.

LPF a anunțat programul etapei cu numărul 23 din SuperLiga

Dramatismul și suspansul din SuperLiga României începe devreme în 2026, de pe 16 ianuarie, iar meciurile au fost programate deja de ceva timp. Acum LPF a anunțat și programul pentru confruntările din etapa cu numărul 23 din campionat, în care cap de afiș va fi duelul dintre FCSB și , care va fi duminică, pe 25 ianuarie.

Etapa va fi deschisă de duelul dintre Metaloglobus și FC Argeș, în timp ce Dinamo se va deplasa la Hermannstadt în aceeași zi, vineri, pe 23 ianuarie. Meciul „câinilor” bucureșteni” se va disputa de la ora 20:00. Liderul la zi, Universitatea Craiova, va da piept cu FC Botoșani, în Bănie, în timp ce Rapid se va deplasa la UTA.

Vineri, 23 ianuarie

Ora 17.00 Metaloglobus București – FC Argeș

Ora 20.00 FC Hermannstadt – Dinamo București

Sâmbătă, 24 ianuarie

Ora 17.00 Universitatea Cluj – Unirea Slobozia

Ora 20.00 Universitatea Craiova – FC Botoșani

Duminică, 25 ianuarie

Ora 14.30 Petrolul Ploiești – Farul Constanța

Ora 20.00 FCSB – CFR 1907 Cluj

Luni, 26 ianuarie

Ora 17.00 Oțelul Galați – FK Csikszereda Miercurea Ciuc

Ora 20.00 UTA Arad – FC Rapid

Cum arată programul etapei 22, prima din 2026

Runda inaugurală din 2026, în care Universitatea Craiova începe din poziția de lider, va debuta cu duelul dintre Rapid și Metaloglobus, ce va fi vineri, pe 16 ianuarie. Ziua de sâmbătă ne aduce 3 meciuri tari, dintre care cap de afiș va fi confruntarea dintre FC Argeș și , ambele formații fiind în lupta pentru titlu.

Dinamo joacă duminică, acasă, cu Universitatea Cluj, într-o zi în care avem din nou 3 meciuri, iar etapa se încheie cu meciul dintre Petrolul și Universitatea Craiova, luni. Reamintim faptul că sezonul regulat are 30 de runde, după care se va trece la sistemul de play-off și play-out, în care primele 6 echipe merg în play-off și joacă tur-retur, iar restul merg în play-out și joacă între ele o singură dată.

Vineri, 16 ianuarie

Rapid – Metaloglobus (ora 20:00)

Sâmbătă, 17 ianuarie

Unirea Slobozia – UTA (13:30)

Farul – Hermannstadt (18:00)

FC Argeș – FCSB (20:30)

Duminică, 18 ianuarie

Csikszereda – FC Botoșani (15:30)

CFR Cluj – Oțelul (17:45)

Dinamo – U Cluj (20:30)

Luni, 19 ianuarie