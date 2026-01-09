Sport

Programul etapei a 23-a din SuperLiga. Când se joacă FCSB – CFR Cluj

LPF a anunțat programul etapei cu numărul 23 din SuperLiga României, iar meciurile urmează să se dispute de vineri, 23 ianuarie, până luni, 26 ianuarie.
Mihai Alecu
10.01.2026 | 00:14
Când are loc duelul dintre FCSB și CFR Cluj din runda 23 a SuperLigii
Fotbalul din SuperLiga revine în forță în 2026, iar programul pentru primele 16 meciuri îl știm deja. În etapa cu numărul 23, cea mai interesantă confruntare va fi între FCSB și CFR Cluj.

Dramatismul și suspansul din SuperLiga României începe devreme în 2026, de pe 16 ianuarie, iar meciurile au fost programate deja de ceva timp. Acum LPF a anunțat și programul pentru confruntările din etapa cu numărul 23 din campionat, în care cap de afiș va fi duelul dintre FCSB și CFR Cluj, care va fi duminică, pe 25 ianuarie.

Etapa va fi deschisă de duelul dintre Metaloglobus și FC Argeș, în timp ce Dinamo se va deplasa la Hermannstadt în aceeași zi, vineri, pe 23 ianuarie. Meciul „câinilor” bucureșteni” se va disputa de la ora 20:00. Liderul la zi, Universitatea Craiova, va da piept cu FC Botoșani, în Bănie, în timp ce Rapid se va deplasa la UTA.

Vineri, 23 ianuarie

  • Ora 17.00 Metaloglobus București – FC Argeș
  • Ora 20.00 FC Hermannstadt – Dinamo București

Sâmbătă, 24 ianuarie

  • Ora 17.00 Universitatea Cluj – Unirea Slobozia
  • Ora 20.00 Universitatea Craiova – FC Botoșani

Duminică, 25 ianuarie

  • Ora 14.30 Petrolul Ploiești – Farul Constanța
  • Ora 20.00 FCSB – CFR 1907 Cluj

Luni, 26 ianuarie

  • Ora 17.00 Oțelul Galați – FK Csikszereda Miercurea Ciuc
  • Ora 20.00 UTA Arad – FC Rapid

Cum arată programul etapei 22, prima din 2026

Runda inaugurală din 2026, în care Universitatea Craiova începe din poziția de lider, va debuta cu duelul dintre Rapid și Metaloglobus, ce va fi vineri, pe 16 ianuarie. Ziua de sâmbătă ne aduce 3 meciuri tari, dintre care cap de afiș va fi confruntarea dintre FC Argeș și FCSB, ambele formații fiind în lupta pentru titlu.

Dinamo joacă duminică, acasă, cu Universitatea Cluj, într-o zi în care avem din nou 3 meciuri, iar etapa se încheie cu meciul dintre Petrolul și Universitatea Craiova, luni. Reamintim faptul că sezonul regulat are 30 de runde, după care se va trece la sistemul de play-off și play-out, în care primele 6 echipe merg în play-off și joacă tur-retur, iar restul merg în play-out și joacă între ele o singură dată.

Vineri, 16 ianuarie

  • Rapid – Metaloglobus (ora 20:00)

Sâmbătă, 17 ianuarie

  • Unirea Slobozia – UTA (13:30)
  • Farul – Hermannstadt (18:00)
  • FC Argeș – FCSB (20:30)

Duminică, 18 ianuarie

  • Csikszereda – FC Botoșani (15:30)
  • CFR Cluj – Oțelul (17:45)
  • Dinamo – U Cluj (20:30)

Luni, 19 ianuarie

  • Petrolul – Universitatea Craiova (20:00)
