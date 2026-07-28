Sport

Programul etapei a 4-a din SuperLiga. Meciurile lui Dinamo și U Craiova ar putea fi reprogramate

LPF a anunțat programul etapei a 4-a din SuperLiga. Care este motivul pentru care meciurile lui Dinamo și U Craiova ar putea fi reprogramate: toate detaliile
Gabriel-Alexandru Ioniță
28.07.2026 | 16:16
Programul etapei a 4a din SuperLiga Meciurile lui Dinamo si U Craiova ar putea fi reprogramate
ULTIMA ORĂ
Programul etapei a 4-a din SuperLiga. Meciurile lui Dinamo și U Craiova ar putea fi reprogramate. Foto: Sport Pictures
ADVERTISEMENT

LPF a anunțat în cursul zilei de marți programul etapei a 4-a din SuperLiga. În primul rând, atenția este atrasă de faptul că meciurile celor de la Dinamo și U Craiova ar putea fi reprogramate, în funcție de parcursul oltenilor din preliminariile cupelor europene. În programarea inițială, echipa din Bănie ar trebui să joace pe teren propriu cu FC Argeș sâmbătă, 8 august, cu începere de la ora 21:30.

LPF a anunțat programul etapei a 4-a din SuperLiga

Iar „câinii” au fost programați inițial duminică, 9 august, de la 18:30, tot acasă, contra celor de la FC Voluntari. În cazul în care Universitatea Craiova va trece de Levski Sofia și astfel va continua în preliminariile Champions League, ajungând deci în turul trei, programul va rămâne cel din prezent, întrucât echipa antrenată de Filipe Coelho va juca tot marți sau miercuri în această competiție, astfel încât va avea parte de timpul regulamentar pentru a se odihni în perspectiva duelului cu FC Argeș.

ADVERTISEMENT

În schimb, în cazul în care oltenii vor fi eliminați de bulgari, atunci ei vor „retrograda” și vor ajunge în turul trei preliminar din Europa League. Caz în care ar urma să fie programați în principiu joi seară în această competiție. Așadar, la cum arată programul etapei a 4-a din SuperLiga în forma lui inițială, ei vor avea doar 48 de ore până la partida cu formația piteșteană.

Astfel, în conformitate cu regulamentul aflat în prezent în vigoare, pentru a se evita această situație destul de delicată pentru craioveni, LPF a decis ca, în cazul în care acest scenariu se confirmă, să se facă schimb în ceea ce privește programările meciurilor Universitatea Craiova – FC Argeș și Dinamo – FC Voluntari. Adică, potrivit lpf.ro, primul să fie mutat duminică, 9 august, de la ora 18:30, iar al doilea sâmbătă, 8 august, de la 21:30.

ADVERTISEMENT
„Am găsit toate documentele clasificate”. Înregistrările pe care Biden a încercat ani la...
Digi24.ro
„Am găsit toate documentele clasificate”. Înregistrările pe care Biden a încercat ani la rând să le păstreze private au fost publicate

Programul inițial al etapei a 4-a din SuperLiga:

Vineri, 7 august

  • Ora 18.30 Petrolul Ploiești – Oțelul Galați
  • Ora 21.30 UTA Arad – FC Rapid

Sâmbătă, 8 august

  • Ora 18.30 Farul Constanța – FK Csikszereda 
  • Ora 21.30 Universitatea Craiova – FC Argeș

Duminică, 9 august

  • Ora 18.30 Dinamo – FC Voluntari
  • Ora 21.30 Sepsi OSK Sf. Gheorghe – FCSB

Luni, 10 august

  • Ora 18.30 FC Botoșani – Corvinul Hunedoara
  • Ora 21.30 CFR 1907 Cluj – Universitatea Cluj
Front comun cu bulgarii! Peluza Nord condamnă conducerea Craiovei după decizia de a-i...
Fanatik
Front comun cu bulgarii! Peluza Nord condamnă conducerea Craiovei după decizia de a-i interzice pe fanii lui Levski în tribunele de pe Oblemenco
Transferuri internaționale 2026, live blog. Manchester City, anunț major! A semnat până în...
Fanatik
Transferuri internaționale 2026, live blog. Manchester City, anunț major! A semnat până în 2031
Șoc la clubul din SuperLiga: a dat afară două dintre vedetele sezonului trecut!
Fanatik
Șoc la clubul din SuperLiga: a dat afară două dintre vedetele sezonului trecut!
Tags:
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
Parteneri
Grigore Sichitiu îl vrea plecat din Giulești pe fotbalistul de 1.000.000 de euro:...
iamsport.ro
Grigore Sichitiu îl vrea plecat din Giulești pe fotbalistul de 1.000.000 de euro: 'Nu este pentru ceea ce se vrea la Rapid'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + AFIS PROGRAM SUPERLIGA
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!