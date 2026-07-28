Programul etapei a 4-a din SuperLiga. Meciurile lui Dinamo și U Craiova ar putea fi reprogramate

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LPF a anunțat în cursul zilei de marți programul etapei a 4-a din SuperLiga. În primul rând, atenția este atrasă de faptul că meciurile celor de la Dinamo și U Craiova ar putea fi reprogramate, în funcție de parcursul oltenilor din preliminariile cupelor europene. În programarea inițială, echipa din Bănie ar trebui să joace pe teren propriu cu FC Argeș sâmbătă, 8 august, cu începere de la ora 21:30.

LPF a anunțat programul etapei a 4-a din SuperLiga

Iar „câinii” au fost programați inițial duminică, 9 august, de la 18:30, tot acasă, contra celor de la FC Voluntari. În cazul în care Universitatea Craiova va trece de Levski Sofia și astfel va continua în preliminariile Champions League, ajungând deci în turul trei, programul va rămâne cel din prezent, întrucât va juca tot marți sau miercuri în această competiție, astfel încât va avea parte de timpul regulamentar pentru a se odihni în perspectiva duelului cu FC Argeș.

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În schimb, , atunci ei vor „retrograda” și vor ajunge în turul trei preliminar din Europa League. Caz în care ar urma să fie programați în principiu joi seară în această competiție. Așadar, la cum arată programul etapei a 4-a din SuperLiga în forma lui inițială, ei vor avea doar 48 de ore până la partida cu formația piteșteană.

Astfel, în conformitate cu regulamentul aflat în prezent în vigoare, pentru a se evita această situație destul de delicată pentru craioveni, LPF a decis ca, în cazul în care acest scenariu se confirmă, să se facă schimb în ceea ce privește programările meciurilor Universitatea Craiova – FC Argeș și Dinamo – FC Voluntari. Adică, potrivit , primul să fie mutat duminică, 9 august, de la ora 18:30, iar al doilea sâmbătă, 8 august, de la 21:30.

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Programul inițial al etapei a 4-a din SuperLiga:

Vineri, 7 august

Ora 18.30 Petrolul Ploiești – Oțelul Galați

Ora 21.30 UTA Arad – FC Rapid

Sâmbătă, 8 august

Ora 18.30 Farul Constanța – FK Csikszereda

Ora 21.30 Universitatea Craiova – FC Argeș

Duminică, 9 august

Ora 18.30 Dinamo – FC Voluntari

Ora 21.30 Sepsi OSK Sf. Gheorghe – FCSB

Luni, 10 august