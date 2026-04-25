Programul etapei a 7-a din play-off-ul și play-out-ul SuperLigii. Când se joacă U Craiova – Dinamo și Rapid – CFR Cluj și când a fost programat meciul FCSB-ului

Gabriel-Alexandru Ioniță
25.04.2026 | 18:15
Liga Profesionistă de Fotbal din România a anunțat în cursul zilei de sâmbătă, 25 aprilie, programul etapei a 7-a din play-off-ul și play-out-ul SuperLigii. Astfel, vineri, 1 mai, de la ora 20:30 FCSB va juca în deplasare contra lui Csikszereda în play-out. În continuare, în cursul zilei de sâmbătă, 2 mai, se joacă trei partide, două în play-out, Oțelul Galați – Metaloglobus, de la 15:00, respectiv Farul Constanța – FC Botoșani, cu începere de la ora 17:30. De la 20:30, a fost programat să se dispute duelul din play-off dintre Universitatea Cluj și FC Argeș.

Duminică, 3 mai, se va juca de la ora 18:15 meciul din play-out de la Ploiești dintre Petrolul și UTA Arad. De la 21:00, a fost programat derby-ul etapei, duelul din Bănie dintre Universitatea Craiova și Dinamo. Nu în ultimul rând, luni, 4 mai, se mai dispută două partide în SuperLiga. Este vorba despre Unirea Slobozia – Hermannstadt din play-out, de la 17:30, și Rapid – CFR Cluj din play-off, cu începere de la ora 20:30.

Programul complet al etapei a 7-a din play-off-ul și play-out-ul SuperLigii: 

Vineri, 1 mai

Ora 20.30 FK Csikszereda Miercurea Ciuc – FCSB

Sâmbătă, 2 mai

Ora 15.00 Oțelul Galați – FC Metaloglobus București

Ora 17.30 Farul Constanța – FC Botoșani

Ora 20.30 Universitatea Cluj – FC Argeș

VIDEO Primele imagini cu locul din Galați în care au căzut fragmente de...
Digi24.ro
VIDEO Primele imagini cu locul din Galați în care au căzut fragmente de dronă. MApN: „Este un incident grav”

Duminică, 3 mai

Ora 18.15 Petrolul Ploiești – UTA Arad

Ora 21.00 Universitatea Craiova – Dinamo

Luni, 4 mai

Gata! SUA a făcut anunțul despre Iran
Digisport.ro
Gata! SUA a făcut anunțul despre Iran

Ora 17.30 Unirea Slobozia – FC Hermannstadt

Ora 20.30 FC Rapid – CFR 1907 Cluj

Își ia Dinamo revanșa cu Universitatea Craiova după eliminarea din Cupa României?

Fără îndoială că meciul de pe stadionul „Ion Oblemenco” reprezintă capul de afiș al rundei cu numărul 7 din play-off-ul și play-out-ul SuperLigii. Universitatea Craiova și Dinamo s-au duelat recent pe Arena Națională în semifinalele Cupei României. Oltenii au avut câștig de cauză după executarea loviturilor de departajare.

După primele 90 de minute scorul a fost 0-0, iar după cele două reprize adiționale de câte 15 minute s-a ajuns la 1-1, craiovenii egalând în minutul 119. În finala de la Sibiu, echipa antrenată de Filipe Coelho se va duela cu U Cluj, formație care a trecut în penultimul act de FC Argeș tot după „loteria” loviturilor de departajare, într-un meci jucat la Mioveni.

Mirel Rădoi a nimerit în cuibul cu viespi! Fanii i-au acuzat pe jucătorii...
Fanatik
Mirel Rădoi a nimerit în cuibul cu viespi! Fanii i-au acuzat pe jucătorii lui Gaziantep de blat la înfrângerea cu Eyupspor
Gestul făcut de Sabin Ilie către antrenor după un gol, care l-a urmărit...
Fanatik
Gestul făcut de Sabin Ilie către antrenor după un gol, care l-a urmărit în toata cariera pe Marian Aliuță: “Mi-a zis Adrian, frate-său, sa nu le zic alor că-l cunosc, că mă dau afară”
Cristi Chivu, replică genială la conferința de presă: „Dacă voi mai fi la...
Fanatik
Cristi Chivu, replică genială la conferința de presă: „Dacă voi mai fi la anul la Inter, vă spun!”
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
Antrenorul român important pe care Prunea consideră că ar trebui să îl aducă...
iamsport.ro
Antrenorul român important pe care Prunea consideră că ar trebui să îl aducă Becali la FCSB: 'Eu zic că ar veni'
