Programul etapei a 7-a din play-off-ul și play-out-ul SuperLigii. Când se joacă U Craiova – Dinamo și Rapid – CFR Cluj și când a fost programat meciul FCSB-ului

Liga Profesionistă de Fotbal din România a anunțat în cursul zilei de sâmbătă, 25 aprilie, programul etapei a 7-a din play-off-ul și play-out-ul SuperLigii. Astfel, vineri, 1 mai, de la ora 20:30 FCSB va juca în deplasare contra lui Csikszereda în play-out. În continuare, în cursul zilei de sâmbătă, 2 mai, se joacă trei partide, două în play-out, Oțelul Galați – Metaloglobus, de la 15:00, respectiv Farul Constanța – FC Botoșani, cu începere de la ora 17:30. De la 20:30, a fost programat să se dispute duelul din play-off dintre Universitatea Cluj și FC Argeș.
Duminică, 3 mai, se va juca de la ora 18:15 meciul din play-out de la Ploiești dintre Petrolul și UTA Arad. De la 21:00, a fost programat derby-ul etapei, duelul din Bănie dintre Universitatea Craiova și Dinamo. Nu în ultimul rând, luni, 4 mai, se mai dispută două partide în SuperLiga. Este vorba despre Unirea Slobozia – Hermannstadt din play-out, de la 17:30, și Rapid – CFR Cluj din play-off, cu începere de la ora 20:30.
Programul complet al etapei a 7-a din play-off-ul și play-out-ul SuperLigii:
Vineri, 1 mai
Ora 20.30 FK Csikszereda Miercurea Ciuc – FCSB
Sâmbătă, 2 mai
Ora 15.00 Oțelul Galați – FC Metaloglobus București
Ora 17.30 Farul Constanța – FC Botoșani
Ora 20.30 Universitatea Cluj – FC Argeș
Duminică, 3 mai
Ora 18.15 Petrolul Ploiești – UTA Arad
Ora 21.00 Universitatea Craiova – Dinamo
Luni, 4 mai
Ora 17.30 Unirea Slobozia – FC Hermannstadt
Ora 20.30 FC Rapid – CFR 1907 Cluj
Fără îndoială că meciul de pe stadionul „Ion Oblemenco” reprezintă capul de afiș al rundei cu numărul 7 din play-off-ul și play-out-ul SuperLigii. Universitatea Craiova și Dinamo s-au duelat recent pe Arena Națională în semifinalele Cupei României. Oltenii au avut câștig de cauză după executarea loviturilor de departajare.
După primele 90 de minute scorul a fost 0-0, iar după cele două reprize adiționale de câte 15 minute s-a ajuns la 1-1, craiovenii egalând în minutul 119. În finala de la Sibiu, echipa antrenată de Filipe Coelho se va duela cu U Cluj, formație care a trecut în penultimul act de FC Argeș tot după „loteria” loviturilor de departajare, într-un meci jucat la Mioveni.