Programul etapei a 7-a din play-off-ul și play-out-ul SuperLigii. Când se joacă U Craiova – Dinamo și Rapid – CFR Cluj și când a fost programat meciul FCSB-ului

Liga Profesionistă de Fotbal din România a anunțat în cursul zilei de sâmbătă, 25 aprilie, programul etapei a 7-a din play-off-ul și play-out-ul SuperLigii. Astfel, vineri, 1 mai, de la ora 20:30 FCSB va juca în deplasare contra lui Csikszereda în play-out. În continuare, în cursul zilei de sâmbătă, 2 mai, se joacă trei partide, două în play-out, Oțelul Galați – Metaloglobus, de la 15:00, respectiv Farul Constanța – FC Botoșani, cu începere de la ora 17:30. De la 20:30, a fost programat să se dispute duelul din play-off dintre Universitatea Cluj și FC Argeș.

Programul etapei a 7-a din play-off-ul și play-out-ul SuperLigii

Duminică, 3 mai, se va juca de la ora 18:15 meciul din play-out de la Ploiești dintre Petrolul și UTA Arad. De la 21:00, a fost programat derby-ul etapei, duelul din Bănie dintre Universitatea Craiova și Dinamo. Nu în ultimul rând, luni, 4 mai, se mai dispută două partide în SuperLiga. Este vorba despre Unirea Slobozia – Hermannstadt din play-out, de la 17:30, și Rapid – CFR Cluj din play-off, cu începere de la ora 20:30.

Programul complet al etapei a 7-a din play-off-ul și play-out-ul SuperLigii:

Vineri, 1 mai

Ora 20.30 FK Csikszereda Miercurea Ciuc – FCSB

Sâmbătă, 2 mai

Ora 15.00 Oțelul Galați – FC Metaloglobus București

Ora 17.30 Farul Constanța – FC Botoșani

Ora 20.30 Universitatea Cluj – FC Argeș

Duminică, 3 mai

Ora 18.15 Petrolul Ploiești – UTA Arad

Ora 21.00 Universitatea Craiova – Dinamo

Luni, 4 mai

Ora 17.30 Unirea Slobozia – FC Hermannstadt

Ora 20.30 FC Rapid – CFR 1907 Cluj

Își ia Dinamo revanșa cu Universitatea Craiova după eliminarea din Cupa României?

Fără îndoială că meciul de pe stadionul „Ion Oblemenco” reprezintă capul de afiș al rundei cu numărul 7 din play-off-ul și play-out-ul SuperLigii. Oltenii au avut câștig de cauză după executarea loviturilor de departajare.

După primele 90 de minute scorul a fost 0-0, iar după cele două reprize adiționale de câte 15 minute s-a ajuns la 1-1, craiovenii egalând în minutul 119. În finala de la Sibiu, , formație care a trecut în penultimul act de FC Argeș tot după „loteria” loviturilor de departajare, într-un meci jucat la Mioveni.