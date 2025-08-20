Programul etapei a 8-a din SuperLiga. Când se joacă derby-ul CFR Cluj – FCSB

Etapa cu numărul 8 din SuperLiga se va desfășura în ultimul weekend din august și în prima zi a lunii septembrie, iar LPF a stabilit programul cu date și ore. Este o rundă extrem de interesantă cu multe partide atractive.

ADVERTISEMENT

Cum arată programul din etapa a 8-a din SuperLiga

De departe, cea mai tare întâlnire din etapa a 8-a va avea loc în Gruia și le va aduce față în față pe CFR Cluj și FCSB, formațiile clasate pe primele două poziții în ediția precedentă a SuperLigii, dar care în prezent se află în partea inferioară a clasamentului.

Duelul a fost programat duminică, 31 august, de la ora 21:30, la trei zile după ce ambele formații vor fi jucat pe teren propriu manșa retur al play-off-ului de cupe europene. , iar CFR Cluj cu Hacken în Conference League.

ADVERTISEMENT

Cea de-a treia echipă românească implicată în cupele europene, Universitatea Craiova, va evolua tot duminică, de la ora 18:30. După jocul retur cu Istanbul Bașakșehir din Conference League, se va deplasare la Botoșani.

Etapa începe în Giulești și se termină la Ovidiu

Prima partidă a rundei cu numărul 8 va avea loc vineri, 29 august, în Giulești, și va opune două formații aflate în partea superioară a ierarhiei. Rapidul lui Gâlcă va primi vizita revelației acestui început de sezon, UTA.

ADVERTISEMENT

O altă întâlnire extrem de interesantă este cea dintre Dinamo și FC Hermannstadt, programată sâmbătă, 30 august. Etapa se va încheia luni, 1 septembrie, cu jocul de la Ovidiu dintre Farul și Petrolul.

ADVERTISEMENT

Programul exact cu date și ore ale meciurilor din etapa a 8-a din SuperLiga este următorul: