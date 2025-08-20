Sport

Programul etapei a 8-a din SuperLiga. Când se joacă derby-ul CFR Cluj – FCSB

LPF a anunțat programul etapei a 8-a din SuperLiga, în care vor avea loc dueluri extrem de pasionante. Când se va disputa meciul CFR Cluj - FCSB.
Traian Terzian
20.08.2025 | 12:42
Programul etapei a 8a din SuperLiga Cand se joaca derbyul CFR Cluj FCSB
ULTIMA ORĂ
Cum arată programul partidelor din etapa a 8-a a SuperLigii. Sursă foto: Razvan Pasarica/SPORT PICTURES

Etapa cu numărul 8 din SuperLiga se va desfășura în ultimul weekend din august și în prima zi a lunii septembrie, iar LPF a stabilit programul cu date și ore. Este o rundă extrem de interesantă cu multe partide atractive.

ADVERTISEMENT

Cum arată programul din etapa a 8-a din SuperLiga

De departe, cea mai tare întâlnire din etapa a 8-a va avea loc în Gruia și le va aduce față în față pe CFR Cluj și FCSB, formațiile clasate pe primele două poziții în ediția precedentă a SuperLigii, dar care în prezent se află în partea inferioară a clasamentului.

Duelul a fost programat duminică, 31 august, de la ora 21:30, la trei zile după ce ambele formații vor fi jucat pe teren propriu manșa retur al play-off-ului de cupe europene. FCSB cu Aberdeen în Europa League, iar CFR Cluj cu Hacken în Conference League.

ADVERTISEMENT

Cea de-a treia echipă românească implicată în cupele europene, Universitatea Craiova, va evolua tot duminică, de la ora 18:30. După jocul retur cu Istanbul Bașakșehir din Conference League, liderul SuperLigii se va deplasare la Botoșani.

Etapa începe în Giulești și se termină la Ovidiu

Prima partidă a rundei cu numărul 8 va avea loc vineri, 29 august, în Giulești, și va opune două formații aflate în partea superioară a ierarhiei. Rapidul lui Gâlcă va primi vizita revelației acestui început de sezon, UTA.

ADVERTISEMENT
Ipoteză șocantă în cazul accidentului de pe A1. Gestul făcut de cei doi...
Digi24.ro
Ipoteză șocantă în cazul accidentului de pe A1. Gestul făcut de cei doi tineri, înainte de a fi loviți de un TIR

O altă întâlnire extrem de interesantă este cea dintre Dinamo și FC Hermannstadt, programată sâmbătă, 30 august. Etapa se va încheia luni, 1 septembrie, cu jocul de la Ovidiu dintre Farul și Petrolul.

ADVERTISEMENT
Anunț total neașteptat, la o săptămână după ce Cristiano Ronaldo i-a dat inelul...
Digisport.ro
Anunț total neașteptat, la o săptămână după ce Cristiano Ronaldo i-a dat inelul Georginei Rodriguez

Programul exact cu date și ore ale meciurilor din etapa a 8-a din SuperLiga este următorul:

  • Vineri, 29 august
  • ora 20:30 Rapid – UTA
  • Sâmbătă, 30 august
  • ora 18:45 Unirea Slobozia – Universitatea Cluj
  • ora 21:30 Dinamo – FC Hermannstadt
  • Duminică, 31 august
  • ora 16:00 FC Argeș – Metaloglobus
  • ora 18:30 FC Botoșani – Universitatea Craiova
  • ora 21.30 CFR Cluj – FCSB
  • Luni, 1 septembrie
  • ora 18:00 Csikszereda – Oțelul Galați
  • ora 21:00 Farul – Petrolul Ploiești
1.88 este cota BETANO pentru pronosticul ”ambele echipe înscriu și sub 5.5 goluri” la meciul Aberdeen - FCSB
Pe FCSB o așteaptă infernul cu Aberdeen! Câți fani sunt așteptați la duelul...
Fanatik
Pe FCSB o așteaptă infernul cu Aberdeen! Câți fani sunt așteptați la duelul din UEFA Europa League. Update
FCSB a „tremurat” la plecarea în Scoția! Ce s-a întâmplat cu jucătorii care...
Fanatik
FCSB a „tremurat” la plecarea în Scoția! Ce s-a întâmplat cu jucătorii care nu au primit vize + suma uluitoare pe care o plătit-o Gigi Becali
Plan uluitor! Au câștigat 14 trofee și se retrag împreună din fotbal! “Amândoi...
Fanatik
Plan uluitor! Au câștigat 14 trofee și se retrag împreună din fotbal! “Amândoi suntem destul de în vârstă”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
Parteneri
Florin Prunea s-a enervat în platou: 'Cine e maimuțoiul ăsta să se ia...
iamsport.ro
Florin Prunea s-a enervat în platou: 'Cine e maimuțoiul ăsta să se ia de mine?! A făcut numai la comandă totul, nu știe pe ce lume trăiește cârnatul ăsta'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!