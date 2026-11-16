Programul etapelor 17 și 18 din SuperLiga. Când se joacă U Craiova – Dinamo, Farul – FCSB și CFR Cluj – Rapid

Liga Profesionistă de Fotbal a anunțat programul meciurilor din rundele 17 și 18. Pe iubitorii de SuperLiga României îi așteaptă partide impresionante în următoarele etape, printre care se numără U Craiova – Dinamo, Farul – FCSB și CFR Cluj – Rapid.
Etapa a 17-a din SuperLiga României nu vine cu meciuri extrem de tari, însă ultimul meci al rundei merită așteptarea. Derby-ul dintre Universitatea Craiova și Dinamo București se află la orizont, iar în funcție de rezultatele din runda 16 putem avea o distanțare de 3 puncte între prima poziție și locul secund.
La finalul turului de campionat, Dinamo și Universitatea Craiova se află la egalitate de puncte și niciuna dintre ele nu-și mai face probleme că ar putea rata play-off-ul, mai ales ținând cont de jocul extrem de bun pe care îl propun portughezii Nuno Campos și Filipe Coelho.
Vineri, 27 noiembrie
Sâmbătă, 28 noiembrie
Duminică, 29 noiembrie
Luni, 30 noiembrie
Prima rundă din luna decembrie începe cu un meci foarte interesant, între două echipe ce luptă pentru accederea în play-off. FCSB merge la Ovidiu, acolo unde va întâlni Farul Constanța. De asemenea, Petrolul – U Cluj va fi o partidă pe cinste, între două echipe ce au jucat senzațional în acest sezon. Totuși, cel mai așteptat meci este derby-ul „feroviarilor”, dintre CFR Cluj și Rapid. Acest duel este și mai incitant deoarece antrenorul clujenilor este nimeni altul decât Marius Șumudică.
Rămâne de văzut, însă, dacă „Șumi” va rămâne la echipă până în luna decembrie. Antrenorul în vârstă de 55 de ani a declarat cu subiect și predicat că va părăsi formația din Gruia în cazul unei depunctări. Chiar dacă va rămâne, pretențiile la un rezultat pozitiv sunt destul de mici, având în vedere problemele de la clubul patronat de Neluțu Varga. În tur, Rapid s-a impus cu 3-1 pe Giulești, după ce a făcut o adevărată demonstrație de forță în prima repriză, pe care a încheiat-o cu un avantaj de trei goluri.
Vineri, 4 decembrie
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Luni, 7 decembrie