Sport

Programul etapelor 17 și 18 din SuperLiga. Când se joacă U Craiova – Dinamo, Farul – FCSB și CFR Cluj – Rapid

Ciprian Păvăleanu
16.11.2026 | 14:50
Programul etapelor 17 si 18 din SuperLiga Cand se joaca U Craiova Dinamo Farul FCSB si CFR Cluj Rapid
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Când se joacă cele mai tari derby-uri ale etapelor 17 și 18. Foto: Sport Pictures
LPF a anunțat programul etapelor 17 și 18 din SuperLiga. În ce zile se joacă cele mai tari meciuri din următoarea perioadă
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Liga Profesionistă de Fotbal a anunțat programul meciurilor din rundele 17 și 18. Pe iubitorii de SuperLiga României îi așteaptă partide impresionante în următoarele etape, printre care se numără U Craiova – Dinamo, Farul – FCSB și CFR Cluj – Rapid.

Programul etapei cu numărul 17. U Craiova – Dinamo, epilog de senzație al rundei

Etapa a 17-a din SuperLiga României nu vine cu meciuri extrem de tari, însă ultimul meci al rundei merită așteptarea. Derby-ul dintre Universitatea Craiova și Dinamo București se află la orizont, iar în funcție de rezultatele din runda 16 putem avea o distanțare de 3 puncte între prima poziție și locul secund.

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La finalul turului de campionat, Dinamo și Universitatea Craiova se află la egalitate de puncte și niciuna dintre ele nu-și mai face probleme că ar putea rata play-off-ul, mai ales ținând cont de jocul extrem de bun pe care îl propun portughezii Nuno Campos și Filipe Coelho.

Cum arată programul etapei a 17-a

Vineri, 27 noiembrie

  • Ora 17.00 Universitatea Cluj – Sepsi OSK Sf. Gheorghe
  • Ora 20.00 Petrolul Ploiești – FC Argeș

Sâmbătă, 28 noiembrie

  • Ora 14.30 FC Voluntari – CFR 1907 Cluj
  • Ora 17.00 Corvinul Hunedoara – Farul Constanța
  • Ora 20.00 FCSB – FK Csikszereda Miercurea Ciuc

Duminică, 29 noiembrie

  • Ora 15.00 Oțelul Galați – UTA Arad
  • Ora 20.00 FC Rapid – FC Botoșani

Luni, 30 noiembrie

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  • Ora 20.00 Universitatea Craiova – Dinamo

Etapa a 18-a vine cu derby-ul „feroviarilor”

Prima rundă din luna decembrie începe cu un meci foarte interesant, între două echipe ce luptă pentru accederea în play-off. FCSB merge la Ovidiu, acolo unde va întâlni Farul Constanța. De asemenea, Petrolul – U Cluj va fi o partidă pe cinste, între două echipe ce au jucat senzațional în acest sezon. Totuși, cel mai așteptat meci este derby-ul „feroviarilor”, dintre CFR Cluj și Rapid. Acest duel este și mai incitant deoarece antrenorul clujenilor este nimeni altul decât Marius Șumudică.

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Rămâne de văzut, însă, dacă „Șumi” va rămâne la echipă până în luna decembrie. Antrenorul în vârstă de 55 de ani a declarat cu subiect și predicat că va părăsi formația din Gruia în cazul unei depunctări. Chiar dacă va rămâne, pretențiile la un rezultat pozitiv sunt destul de mici, având în vedere problemele de la clubul patronat de Neluțu Varga. În tur, Rapid s-a impus cu 3-1 pe Giulești, după ce a făcut o adevărată demonstrație de forță în prima repriză, pe care a încheiat-o cu un avantaj de trei goluri.

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Cum arată programul etapei a 18-a

Vineri, 4 decembrie

  • Ora 20.00 Farul Constanța – FCSB

Sâmbătă, 5 decembrie

  • Ora 17.00 FK Csikszereda Miercurea Ciuc – FC Argeș
  • Ora 20.00 CFR 1907 Cluj – FC Rapid

Duminică, 6 decembrie

  • Ora 14.00 UTA Arad – FC Voluntari
  • Ora 17.00 FC Botoșani – Universitatea Cluj
  • Ora 20.00 Petrolul Ploiești – Universitatea Craiova

Luni, 7 decembrie

  • Ora 17.00 Sepsi OSK Sf. Gheorghe – Corvinul Hunedoara
  • Ora 20.00 Dinamo – Oțelul Galați
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Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu este jurnalist FANATIK și urmărește cele mai importante subiecte din fotbalul românesc, de la SuperLiga și echipa națională până la breaking news, reacții și povești din sport.
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