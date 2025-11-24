Programul etapelor 20 și 21, ultimele din SuperLiga în 2025. Când se joacă FCSB – Rapid

ADVERTISEMENT

Liga Profesionistă de Fotbal (LPF) a anunțat, pe site-ul oficial, programul ultimelor runde din 2025. Pe 22 decembrie, la Craiova, se va disputa ultima partidă din acest an. SuperLiga se va relua în 17-18 ianuarie 2026, iar play-off-ul şi play-out-ul vor începe în 14-15 martie 2026. Care este programul etapelor 20 și 21.

Programul complet al etapei a 20-a. Meci tare în Giulești

În etapa a 20-a, Rapid va înfrunta, în Giulești, pe Oțelul, într-un meci în care alb-vișiniii au ca obiectiv doar victoria. are doar varianta succesului cu Unirea Slobozia, în timp ce Dinamo, în mod normal, nu ar trebui să aibă, pe teren propriu, probleme cu Metaloglobus. Universitatea Craiova, care țintește titlul în acest sezon, are meci la Sibiu, cu Hermannstadt, echipă care are nevoie de puncte ca de aer. Etapa va fi deschisă de partida de la Cluj, dintre CFR și Csikszereda. Farul – UTA este un alt duel interesant, ambele echipe având în plan calificarea în play-off.

12 decembrie 2025, ora 20:30 CFR Cluj – Csikszereda

13 decembrie 2025, ora 17:30 FC Argeș – FC Botoșani

13 decembrie 2025, ora 20:30 Rapid – Oțelul Galați

14 decembrie 2025, ora 15:30 Petrolul Ploiești – Universitatea Cluj

14 decembrie 2025, ora 17:45 Dinamo – Metaloglobus

14 decembrie 2025, ora 20:30 Hermannstadt – Universitatea Craiova

15 decembrie 2025, ora 17:30 Farul Constanța – UTA Arad

15 decembrie 2025, ora 20:30 Unirea Slobozia – FCSB

Programul complet al etapei a 21-a. Derby pe Arena Națională, între FCSB și Rapid

Ultima rundă a anului ne aduce derby-ul FCSB – Rapid. Roș-albaștrii nu uită că, în tur, și vor revanșa. Meciul se va disputa pe 21 decembrie, de la ora 20:00, pe Arena Națională. Dinamo are meci greu, în deplasare, cu UTA, în timp ce FC Botoșani o va înfrunta, pe teren propriu, pe CFR Cluj. Anul calendaristic va fi închis de partida dintre Universitatea Craiova și Csikszereda, care va avea loc pe 22 decembrie, pe “Ion Oblemenco”, de la ora 20:00. Universitatea Cluj – Farul Constanța este un alt meci interesant, ținând cont că ambele echipe au ca obiectiv top 6.