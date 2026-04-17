Programul etapei a 6-a din play-off și play-out SuperLiga. Când se joacă FCSB – Petrolul, Dinamo – Rapid și derby-ul Clujului

LPF a anunțat programul etapei cu numărul 6 din play-off și play-out, în care o să avem dueluri tari precum FCSB – Petrolul, CFR Cluj – Universitatea Cluj sau Dinamo – Rapid. Deținătorii drepturilor TV au anunțat și orele de disputare ale meciurilor cu mari implicații la titlu, dar și în lupta pentru salvare.

Vineri, 24 aprilie

Ora 17.30 FC Hermannstadt – FK Csikszereda Miercurea Ciuc

Ora 20.30 FCSB – Petrolul Ploiești

Sâmbătă, 25 aprilie

Ora 15.00 FC Botoșani – Oțelul Galați

Ora 20.30 CFR 1907 Cluj – Universitatea Cluj

Duminică, 26 aprilie

Ora 14.00 UTA Arad – Farul Constanța

Ora 21.00 Dinamo – FC Rapid

Luni, 27 aprilie

Ora 17.30 FC Metaloglobus București – Unirea Slobozia

Ora 20.30 FC Argeș – Universitatea Craiova

Program etapa a 5-a din play-off și play-out

Runda cu numărul 5 din play-out ne aduce un duel ce se poate dovedi esențial pentru locul 7, cel care duce la primul meci de baraj pentru cupele europene, jucat pe teren propriu. , iar gazdele caută revanșa după ce în sezonul regulat au pierdut, 1-2. În play-off avem duelul între două dintre echipele care și-au propus să câștige titlul, Universitatea Craiova și Rapid, ce se va disputa în Bănie.

Vineri, 17 aprilie

Ora 17.30 Oțelul Galați – UTA Arad

Ora 20.30 FC Argeș – CFR 1907 Cluj

Sâmbătă, 18 aprilie

Ora 14.30 FK Csikszereda Miercurea Ciuc – Unirea Slobozia

Ora 21.00 Dinamo București – Universitatea Cluj

Duminică, 19 aprilie

Ora 17.30 Petrolul Ploiești – FC Hermannstadt

Ora 20.30 Universitatea Craiova – FC Rapid

Luni, 20 aprilie

Ora 17.30 FC Botoșani – FC Metaloglobus București

Ora 20.30 Farul Constanța – FCSB

Program etapa a 6-a din play-off și play-out

Pentru etapa a 6-a și play-out, cei de la LPF, împreună cu televiziunile care dețin drepturile, urmează să stabilească orele de disputare. Cel mai important duel al acestei runde este între Dinamo și Rapid, confruntare ce va avea loc pe Arena Națională, în fața unei asistențe ridicate, la nivelul zecilor de mii de oameni. Până acum, cele două formații s-au întâlnit de 3 ori în acest sezon, iar de fiecare dată trupa lui Costel Gâlcă a reușit să se impună.

Totuși, ultima partidă, câștigată de giuleșteni, 3-2, s-a terminat cu scandal, asta după ce Istvan Kovacs nu a acordat un fault în atac la reușita a doua a trupei gazdă, la o fază la care Alexandru Musi a fost împins de Andrei Borza.

