Sport

Programul etapei a 6-a din play-off și play-out SuperLiga. Când se joacă FCSB – Petrolul, Dinamo – Rapid și derby-ul Clujului

Programul etapei a 6-a din play-off și play-out a fost anunțat de către cei de la LPF, iar SuperLiga promite partide care mai de care mai interesante.
Mihai Alecu
17.04.2026 | 11:47
ULTIMA ORĂ
Programul din SuperLiga pentru etapele 5 și 6. Foto: Sport Pictures
ADVERTISEMENT

LPF a anunțat programul etapei cu numărul 6 din play-off și play-out, în care o să avem dueluri tari precum FCSB – Petrolul, CFR Cluj – Universitatea Cluj sau Dinamo – Rapid. Deținătorii drepturilor TV au anunțat și orele de disputare ale meciurilor cu mari implicații la titlu, dar și în lupta pentru salvare.

UPDATE: Programul etapei a 6-a din play-off și play-out

Vineri, 24 aprilie

  • Ora 17.30 FC Hermannstadt – FK Csikszereda Miercurea Ciuc
  • Ora 20.30 FCSB – Petrolul Ploiești

Sâmbătă, 25 aprilie

  • Ora 15.00 FC Botoșani – Oțelul Galați
  • Ora 20.30 CFR 1907 Cluj – Universitatea Cluj

Duminică, 26 aprilie

  • Ora 14.00 UTA Arad – Farul Constanța
  • Ora 21.00 Dinamo – FC Rapid

Luni, 27 aprilie

ADVERTISEMENT
  • Ora 17.30 FC Metaloglobus București – Unirea Slobozia
  • Ora 20.30 FC Argeș – Universitatea Craiova

Program etapa a 5-a din play-off și play-out

Runda cu numărul 5 din play-out ne aduce un duel ce se poate dovedi esențial pentru locul 7, cel care duce la primul meci de baraj pentru cupele europene, jucat pe teren propriu. Farul Constanța va primi vizita celor de la FCSB, iar gazdele caută revanșa după ce în sezonul regulat au pierdut, 1-2. În play-off avem duelul între două dintre echipele care și-au propus să câștige titlul, Universitatea Craiova și Rapid, ce se va disputa în Bănie.

Vineri, 17 aprilie

  • Ora 17.30 Oțelul Galați – UTA Arad
  • Ora 20.30 FC Argeș – CFR 1907 Cluj

Sâmbătă, 18 aprilie

  • Ora 14.30 FK Csikszereda Miercurea Ciuc – Unirea Slobozia
  • Ora 21.00 Dinamo București – Universitatea Cluj

Duminică, 19 aprilie

  • Ora 17.30 Petrolul Ploiești – FC Hermannstadt
  • Ora 20.30 Universitatea Craiova – FC Rapid

Luni, 20 aprilie

ADVERTISEMENT
  • Ora 17.30 FC Botoșani – FC Metaloglobus București
  • Ora 20.30 Farul Constanța – FCSB

Program etapa a 6-a din play-off și play-out

Pentru etapa a 6-a din play-off și play-out, cei de la LPF, împreună cu televiziunile care dețin drepturile, urmează să stabilească orele de disputare. Cel mai important duel al acestei runde este între Dinamo și Rapid, confruntare ce va avea loc pe Arena Națională, în fața unei asistențe ridicate, la nivelul zecilor de mii de oameni. Până acum, cele două formații s-au întâlnit de 3 ori în acest sezon, iar de fiecare dată trupa lui Costel Gâlcă a reușit să se impună.

ADVERTISEMENT
Totuși, ultima partidă, câștigată de giuleșteni, 3-2, s-a terminat cu scandal, asta după ce Istvan Kovacs nu a acordat un fault în atac la reușita a doua a trupei gazdă, la o fază la care Alexandru Musi a fost împins de Andrei Borza.

ADVERTISEMENT

Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Bombă! Nu Gică Hagi. FRF a negociat inițial cu un alt antrenor pentru...
iamsport.ro
Bombă! Nu Gică Hagi. FRF a negociat inițial cu un alt antrenor pentru postul de selecționer
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!