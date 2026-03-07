Sport

Programul FCSB-ului în play-out! Campioana începe cu Metaloglobus şi este la 7 puncte de baraj

FCSB a pierdut cu 1-3 meciul cu U Cluj şi se pregăteşte de play-out. Campioana va evolua pentru prima dată de la schimbarea sistemului în lupta pentru evitarea retrogradării. Programul complet.
Marian Popovici
07.03.2026 | 22:01
Pentru prima dată în cele 10 ediţii disputate de la schimbarea sistemului competiţional din SuperLiga, FCSB va juca în play-out. Campioana en-titre a pierdut cu 1-3 meciul cu U Cluj şi va porni cu 23 de puncte.

FCSB, pentru prima dată în play-out! La doar 7 puncte de locurile de baraj

FCSB este sigură de locul 7, dar, la fel ca în play-off, punctele se vor înjumătăţi. Astfel că, roş-albaştrii sunt la doar 7 puncte de primul loc de baraj, ocupat de Csikszereda, care a reuşit să câştige în faţa Farului Constanţa.

Play-out-ul începe săptămâna viitoare, în weekendul 14-15 martie, iar FCSB şi-a aflat o bună parte a adversarelor din cele 9 etape. Obiectivul echipei lui Charalambous este locul 7, ultimul mod prin care FCSB mai poate ajunge în Conference League, dacă va trece de două baraje.

Primul adversar al FCSB-ului în play-out va fi „lanterna” Metaloglobus. Pe 23 februarie, roş-albaştrii au câştigat fără emoţii în faţa nou-promovatei, scor 4-1, dar Florin Bratu a reuşit să schimbe starea de spirit la Metaloglobus, care a remizat cu UTA Arad, scor 2-2, în ultima etapă.

FCSB, trei din următoarele patru meciuri pe teren propriu!

Oţelul Galaţi este singura echipă care mai poate perturba clasamentul play-out-ului. Dacă va învinge Hermannstadt, oţelarii urcă pe locul 2 şi vor juca în a doua etapă de play-out cu FCSB. Dacă nu vor câştiga, vor rămâne pe locul 4 în play-out.

Campioana en-titre este avantajată de program. Va disputa trei dintre următoarele patru meciuri pe teren propriu, dar în a treia etapă va avea o deplasare incomodă, ori la Botoşani, ori pe terenul celor de la UTA Arad.

Programul FCSB-ului în play-out:

  • Etapa 1: FCSB – Metaloglobus
  • Etapa 2: FCSB – UTA Arad/Oţelul
  • Etapa 3: FC Botoşani/UTA Arad – FCSB
  • Etapa 4: FCSB – Oţelul/FC Botoşani
  • Etapa 5: Farul – FCSB
  • Etapa 6: FCSB – Petrolul
  • Etapa 7: Csikszereda – FCSB
  • Etapa 8: FCSB – Unirea Slobozia
  • Etapa 9: Hermannstadt – FCSB

Cum ajunge FCSB în Conference League

FCSB mai are o singură şansă de a prinde cupele europene. Campioana trebuie să încheie pe locul 1 sau 2 în play-out. Apoi vor urma două meciuri de baraj. Echipa de pe locul 1 în play-out va întâlni echipa de pe locul 2 pe terenul echipei mai bine clasate.

Învingătoarea acestui baraj va juca împotriva echipei de pe locul 3 sau 4 din play-off (în funcţie de câştigătoarea Cupei) în al doilea meci de baraj, pe terenul echipei din play-off. Se va califica în Conference League învingătoarea de la baraj.

  • 23 de puncte are FCSB la început de play-out
  • 10 înfrângeri a suferit FCSB în acest sezon
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
