Programul FCSB-ului în play-out! Campioana începe cu Metaloglobus şi este la 7 puncte de baraj

Pentru prima dată în cele 10 ediţii disputate de la schimbarea sistemului competiţional din SuperLiga, FCSB va juca în play-out. Campioana en-titre a pierdut cu şi va porni cu 23 de puncte.

FCSB, pentru prima dată în play-out! La doar 7 puncte de locurile de baraj

FCSB este sigură de locul 7, dar, la fel ca în play-off, punctele se vor înjumătăţi. Astfel că, roş-albaştrii sunt la doar 7 puncte de primul loc de baraj, ocupat de Csikszereda, care a reuşit să câştige în faţa Farului Constanţa.

Play-out-ul începe săptămâna viitoare, în weekendul 14-15 martie, iar FCSB şi-a aflat o bună parte a adversarelor din cele 9 etape. Obiectivul echipei lui Charalambous este locul 7, ultimul mod prin care FCSB mai poate ajunge în Conference League, dacă va trece de două baraje.

Primul adversar al FCSB-ului în play-out va fi „lanterna” Metaloglobus. Pe 23 februarie, roş-albaştrii au câştigat fără emoţii în faţa nou-promovatei , dar Florin Bratu a reuşit să schimbe starea de spirit la Metaloglobus, care a remizat cu UTA Arad, scor 2-2, în ultima etapă.

FCSB, trei din următoarele patru meciuri pe teren propriu!

Oţelul Galaţi este singura echipă care mai poate perturba clasamentul play-out-ului. Dacă va învinge Hermannstadt, oţelarii urcă pe locul 2 şi vor juca în a doua etapă de play-out cu FCSB. Dacă nu vor câştiga, vor rămâne pe locul 4 în play-out.

Campioana en-titre este avantajată de program. Va disputa trei dintre următoarele patru meciuri pe teren propriu, dar în a treia etapă va avea o deplasare incomodă, ori la Botoşani, ori pe terenul celor de la UTA Arad.

Programul FCSB-ului în play-out:

Etapa 1: FCSB – Metaloglobus

– Metaloglobus Etapa 2: FCSB – UTA Arad/Oţelul

– UTA Arad/Oţelul Etapa 3: FC Botoşani/UTA Arad – FCSB

Etapa 4: FCSB – Oţelul/FC Botoşani

– Oţelul/FC Botoşani Etapa 5: Farul – FCSB

Etapa 6: FCSB – Petrolul

– Petrolul Etapa 7: Csikszereda – FCSB

Etapa 8: FCSB – Unirea Slobozia

– Unirea Slobozia Etapa 9: Hermannstadt – FCSB

Cum ajunge FCSB în Conference League

FCSB mai are o singură şansă de a prinde cupele europene. Campioana trebuie să încheie pe locul 1 sau 2 în play-out. Apoi vor urma două meciuri de baraj. Echipa de pe locul 1 în play-out va întâlni echipa de pe locul 2 pe terenul echipei mai bine clasate.

Învingătoarea acestui baraj va juca împotriva echipei de pe locul 3 sau 4 din play-off (în funcţie de câştigătoarea Cupei) în al doilea meci de baraj, pe terenul echipei din play-off. Se va califica în Conference League învingătoarea de la baraj.