Programul final al primei etape de play-off și play-out din SuperLiga, după modificările LPF! Când și de la ce oră se joacă Rapid – Dinamo și FCSB – Metaloglobus

Campionatul României ajunge în faza finală a sezonului 2025-2026, cea în care o să aflăm echipa campionă, cine merge în cupele europene și formațiile care vor pica în liga secundă, iar cei de la LPF au anunțat când se joacă meciurile din runda inaugurală a play-off-ului și play-out-ului.
Prima etapă din play-off are meciuri tari, așa cum era de așteptat, iar confruntarea cea mai interesantă este între Rapid și Dinamo. Duelul a fost programat inițial pentru ziua de duminică, însă în cele din urmă a fost mutat și se va disputa sâmbătă, de la ora 21:00, pe arena din Giulești.
Runda din play-off este completată de meciurile dintre Universitatea Craiova și FC Argeș, ce este programat vineri, și derby-ul Clujului, între U și CFR, ce urmează să se dispute luni, de la ora 20:30.
FCSB a bifat o bornă negativă la finalul sezonului regulat și anume necalificarea în play-off. Formația bucureșteană urmează să joace în play-out, astfel, pentru prima dată de când sistemul a fost introdus în SuperLiga României.
Campioana din ultimele două sezoane joacă primul meci pe teren propriu contra celor de la Metaloglobus, echipă pe care a mai întâlnit-o în urmă cu doar câteva săptămâni, când s-a impus cu 4-1. Acum, duelul dintre cele două urmează să se joace duminică, de la ora 20:30.
LPF a stabilit deja și când se vor juca meciurile din runda secundă din play-off și play-out. Cele mai importante partide au fost programate mai repede, tocmai pentru ca jucătorii convocați să poată merge la națională mai repede și să pregătească barajul cu Turcia.
