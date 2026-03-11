Programul final al primei etape de play-off și play-out din SuperLiga, după modificările LPF! Când și de la ce oră se joacă Rapid – Dinamo și FCSB – Metaloglobus

ADVERTISEMENT

Campionatul României ajunge în faza finală a sezonului 2025-2026, cea în care o să aflăm echipa campionă, cine merge în cupele europene și formațiile care vor pica în liga secundă, iar cei de la LPF au anunțat când se joacă meciurile din a play-off-ului și play-out-ului.

Când se joacă meciul dintre Rapid și Dinamo, din prima etapă de play-off

Prima etapă din play-off are meciuri tari, așa cum era de așteptat, iar confruntarea cea mai interesantă este între Rapid și Dinamo. Duelul a fost programat inițial pentru ziua de duminică, însă în cele din urmă a fost mutat și se va disputa sâmbătă, de la ora 21:00, pe arena din Giulești.

Runda din play-off este completată de meciurile dintre Universitatea Craiova și FC Argeș, ce este programat vineri, și derby-ul Clujului, între U și CFR, ce urmează să se dispute luni, de la ora 20:30.

FCSB debutează în play-out cu Metaloglobus

a bifat o bornă negativă la finalul sezonului regulat și anume necalificarea în play-off. Formația bucureșteană urmează să joace în play-out, astfel, pentru prima dată de când sistemul a fost introdus în SuperLiga României.

Campioana din ultimele două sezoane joacă primul meci pe teren propriu contra celor de la Metaloglobus, echipă pe care a mai întâlnit-o în urmă cu doar câteva săptămâni, când s-a impus cu 4-1. Acum, duelul dintre cele două urmează să se joace duminică, de la ora 20:30.

Programul primei etape din play-off și play-out

Vineri, 13 martie

Ora 17.30 UTA Arad – FC Hermannstadt

Ora 20.30 Universitatea Craiova – FC Argeș

Sâmbătă, 14 martie

Ora 18.15 Farul Constanța – Petrolul Ploiești

Ora 21.00 FC Rapid – Dinamo București

Duminică, 15 martie

Ora 15.00 Oțelul Galați – FK Csikszereda Miercurea Ciuc

Ora 20.30 FCSB – FC Metaloglobus București

Luni, 16 martie

Ora 17.30 FC Botoșani – Unirea Slobozia

Ora 20.30 Universitatea Cluj – CFR 1907 Cluj

LPF a anunțat și programul etapei a doua din play-off și play-out

LPF a stabilit deja și când se vor juca meciurile din runda secundă din play-off și play-out. Cele mai importante partide au fost programate mai repede, tocmai pentru ca jucătorii convocați să poată merge la națională mai repede și să pregătească barajul cu Turcia.

Joi, 19 martie:

Dinamo – Universitatea Craiova, ora 20:30

Vineri, 20 martie:

FCSB – UTA Arad, ora 19:00

CFR Cluj – Rapid, ora 21:45

Sâmbătă, 21 martie:

Metaloglobus – Petrolul, ora 15:00

Csikszereda – Farul, ora 17:30

FC Argeș – U Cluj, ora 20:30

Duminică, 22 martie:

Hermannstadt – Botoșani, ora 19:00

Luni, 23 martie:

