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Programul provizoriu al etapei 1 din noul sezon al SuperLigii. Când se joacă FCSB – FC Argeș și U Craiova – UTA

A fost anunțat programul primei etape din SuperLiga, sezonul 2026-2027! Când și cu cine joacă FCSB, Universitatea Craiova, Dinamo, Rapid, CFR și U Cluj
Gabriel-Alexandru Ioniță
29.06.2026 | 21:11
Programul provizoriu al etapei 1 din noul sezon al SuperLigii Cand se joaca FCSB FC Arges si U Craiova UTA
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FCSB are meci cu FC Argeș în prima etapă din SuperLiga. Foto: Sport Pictures
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Liga Profesionistă de Fotbal din România a anunțat programul primei etape din SuperLiga, sezonul 2026-2027. Astfel, noua ediție începe vineri, 17 iulie, de la ora 18:30, cu meciul de la Voluntari, dintre nou-promovată și FC Botoșani. Ulterior, în aceeași zi, de la ora 21:30, FCSB se duelează din postură de gazdă cu FC Argeș.

Programul provizoriu al primei etape din SuperLiga, sezonul 2026-2027

Sâmbătă, 18 iulie, de la ora 18:30, la Galați se dispută partida dintre Oțelul și CFR Cluj. Iar de la 21:15, pe stadionul „Ion Oblemenco”, Universitatea Craiova are meci cu UTA Arad. Duminică, 19 iulie, cu începere de la ora 17:00, Universitatea Cluj joacă acasă cu Farul Constanța, iar de la 19:30, pe stadionul „Ilie Oană” din Ploiești, Petrolul dă piept cu Dinamo.

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Nu în ultimul rând, luni, 20 iulie, se dispută ultimele două partide din această rundă inaugurală a noului sezon de SuperLiga. Este vorba despre Corvinul Hunedoara – Csikszereda, de la 18:30, respectiv Rapid – Sepsi Sf. Gheorghe, de la 21:30. În continuare, tabloul complet al meciurilor din prima etapă a noului sezon de SuperLiga, așa cum a fost comunicat el prin intermediul lpf.ro:

  • Vineri, 17 iulie:

Ora 18:30 FC Voluntari – FC Botoșani
Ora 21:30 FCSB – FC Argeș

  • Sâmbătă, 18 iulie

Ora 18:30 Oțelul Galați – CFR Cluj
Ora 21:15 Universitatea Craiova – UTA Arad

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  • Duminică, 19 iulie

Ora 17:00 Universitatea Cluj – Farul Constanța
Ora 19:30 Petrolul Ploiești – Dinamo

  • Luni, 20 iulie

Ora 18:30 Corvinul Hunedoara – Csikszereda
Ora 21:30 Rapid – Sepsi Sf. Gheorghe

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Canicula ar putea da peste cap planurile inițiale

Nu în ultimul rând, ar mai trebui menționat faptul că pentru moment este vorba despre un program provizoriu, în sensul că orele de start ale meciurilor pot suferi anumite modificări pe măsură ce ne apropiem de acel weekend 17-19 iulie, din diferite motive, cum ar fi programul televiziunilor care difuzează partidele, dar în mod special din cauza caniculei așteptate în acea perioadă.

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Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
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