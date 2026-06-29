Programul provizoriu al etapei 1 din noul sezon al SuperLigii. Când se joacă FCSB – FC Argeș și U Craiova – UTA

Liga Profesionistă de Fotbal din România a anunțat programul primei etape din SuperLiga, sezonul 2026-2027. Astfel, noua ediție începe vineri, 17 iulie, de la ora 18:30, cu meciul de la Voluntari, dintre nou-promovată și FC Botoșani. Ulterior, în aceeași zi, de la ora 21:30, FCSB se duelează din postură de gazdă cu FC Argeș.
Sâmbătă, 18 iulie, de la ora 18:30, la Galați se dispută partida dintre Oțelul și CFR Cluj. Iar de la 21:15, pe stadionul „Ion Oblemenco”, Universitatea Craiova are meci cu UTA Arad. Duminică, 19 iulie, cu începere de la ora 17:00, Universitatea Cluj joacă acasă cu Farul Constanța, iar de la 19:30, pe stadionul „Ilie Oană” din Ploiești, Petrolul dă piept cu Dinamo.
Nu în ultimul rând, luni, 20 iulie, se dispută ultimele două partide din această rundă inaugurală a noului sezon de SuperLiga. Este vorba despre Corvinul Hunedoara – Csikszereda, de la 18:30, respectiv Rapid – Sepsi Sf. Gheorghe, de la 21:30. În continuare, tabloul complet al meciurilor din prima etapă a noului sezon de SuperLiga, așa cum a fost comunicat el prin intermediul lpf.ro:
Ora 18:30 FC Voluntari – FC Botoșani
Ora 21:30 FCSB – FC Argeș
Ora 18:30 Oțelul Galați – CFR Cluj
Ora 21:15 Universitatea Craiova – UTA Arad
Ora 17:00 Universitatea Cluj – Farul Constanța
Ora 19:30 Petrolul Ploiești – Dinamo
Ora 18:30 Corvinul Hunedoara – Csikszereda
Ora 21:30 Rapid – Sepsi Sf. Gheorghe
Nu în ultimul rând, ar mai trebui menționat faptul că pentru moment este vorba despre un program provizoriu, în sensul că orele de start ale meciurilor pot suferi anumite modificări pe măsură ce ne apropiem de acel weekend 17-19 iulie, din diferite motive, cum ar fi programul televiziunilor care difuzează partidele, dar în mod special din cauza caniculei așteptate în acea perioadă.