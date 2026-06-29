Programul provizoriu al etapei 1 din noul sezon al SuperLigii. Când se joacă FCSB – FC Argeș și U Craiova – UTA

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Liga Profesionistă de Fotbal din România a anunțat programul primei etape din SuperLiga, sezonul 2026-2027. Astfel, noua ediție începe vineri, 17 iulie, de la ora 18:30, cu meciul de la Voluntari, dintre nou-promovată și FC Botoșani. Ulterior, în aceeași zi, de la ora 21:30, FCSB se duelează din postură de gazdă cu FC Argeș.

Programul provizoriu al primei etape din SuperLiga, sezonul 2026-2027

Sâmbătă, 18 iulie, de la ora 18:30, la Galați se dispută partida dintre Oțelul și CFR Cluj. Iar de la 21:15, pe stadionul „Ion Oblemenco”, Universitatea Craiova are meci cu UTA Arad. Duminică, 19 iulie, cu începere de la ora 17:00, Universitatea Cluj joacă acasă cu Farul Constanța, iar de la 19:30, pe stadionul „Ilie Oană” din Ploiești, Petrolul dă piept cu Dinamo.

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Nu în ultimul rând, luni, 20 iulie, se dispută ultimele două partide din această rundă inaugurală a Este vorba despre Corvinul Hunedoara – Csikszereda, de la 18:30, respectiv – Sepsi Sf. Gheorghe, de la 21:30. În continuare, tabloul complet al meciurilor din prima etapă a noului sezon de SuperLiga, așa cum a fost comunicat el prin intermediul :

Vineri, 17 iulie:

Ora 18:30 FC Voluntari – FC Botoșani

Ora 21:30 FCSB – FC Argeș

Sâmbătă, 18 iulie

Ora 18:30 Oțelul Galați – CFR Cluj

Ora 21:15 Universitatea Craiova – UTA Arad

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Duminică, 19 iulie

Ora 17:00 Universitatea Cluj – Farul Constanța

Ora 19:30 Petrolul Ploiești – Dinamo

Luni, 20 iulie

Ora 18:30 Corvinul Hunedoara – Csikszereda

Ora 21:30 Rapid – Sepsi Sf. Gheorghe

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Canicula ar putea da peste cap planurile inițiale

Nu în ultimul rând, ar mai trebui menționat faptul că pentru moment este vorba despre un program provizoriu, în sensul că orele de start ale meciurilor pot suferi anumite modificări pe măsură ce ne apropiem de acel weekend 17-19 iulie, din diferite motive, cum ar fi programul televiziunilor care difuzează partidele, dar în mod special din cauza caniculei așteptate în acea perioadă.