Programul Rabla 2022, buget record. Modificările anunțate de ministrul Tanczos Barna

În 2022, Programele Rabla Clasic şi Rabla Plus vor fi lansate la începutul lunii februarie şi vor avea un buget record de 1,2 miliarde lei, a anunţat joi ministrul mediului, Tanczos Barna.

Oficialul guvernului anunță că implementarea celor două programe este planificată, în premieră, pe 3 ani.

O altă modificare importantă este aceea că beneficiarii pot preda două mai vechi de 15 ani la casare pentru a cumpăra una nouă.

Programul Rabla 2022 începe în februarie. Buget record și schimbări importante

Într-o conferință de presă organizată joi, ministrul Barna a anunță că până la finalul lunii ianuarie va fi terminată analiza pe dosarele depuse anul trecut în vederea accesării de vouchere prin cele două programe.

”Este, după mulţi ani, primul an când programul se lansează la începutul anului. De asemenea, este prima dată când planificăm implementarea celor două programe pe trei ani”, a precizat ministrul Mediului.

Grație acestor măsuri, este asigurată ”predictibilitate şi implementarea unor politici publice” astfel încât România să atingă obiectivul pe care țara noastră şi l-a asumat în Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă: să scoată din trafic 250.000 de autoturisme mai vechi de 15 ani, până în 2026.

”Vom asigura, în 2022, cel mai mare buget pe care l-a avut vreodată Rabla Clasic şi Rabla Plus şi acest buget va fi de peste 1,2 miliarde de lei”, a mai adăugat ministrul.

Bonusul de casare poate ajunge la 16.500 de lei. Pot fi predate pentru o maşină cumpărată două vehicule

Ministrul a mai spus că pentru a atinge obiectivul propus pentru 2026 a fost crescut bonusul de casare, iar în 2022 se poate ajunge la o sumă maximă de 16.500 lei în cazul în care beneficiarul va preda la casare două autoturisme, ambele mai vechi de 15 ani. Acesta va beneficia şi de prima de 3.000 de lei pentru hibrid sau 1.500 lei pentru emisii CO2 scăzute.

”Deci creşte numărul de maşini de la una la două. Pot fi predate pentru o maşină cumpărată două maşini la casare. Vom avem un buget de minimum 1,24 miliarde lei. În 2023 creştem cu 10% faţă de 2022 şi în 2024 creştem cu încă 10% faţă de 2023.

Astfel, 2024 va fi primul an când bugetul Rabla Plus va depăşi un miliarde de lei, în condiţiile în care, treptat, vom reduce bugetul alocat pentru Rabla Clasic, dar fără a scădea sub bugetul anului 2021. Şi în 2024 bugetul pentru Rabla Clasic va fi mai mare faţă de cel din 2021”, a spus Tanczos Barna.

Ministrul Mediului a mai spus că 2022 va fi primul an când vor fi eliminate posibilele întârzieri la aprobare, programul fiind etapizat pe apeluri lunare de depuneri de cereri, astfel încât toţi beneficiarii să primească răspuns în maximum o lună.

”Răspunsul rapid, prompt este important pentru fiecare beneficiar, pentru fiecare producător auto, pentru fiecare dealer auto şi în felul acesta programul va fi mult mult mai eficient”, a punctat Tanczos Barna.

Program special pentru instituțiile publice

În 2022, va mai lansa un un program special strict instituţiilor, autorităţilor publice locale şi instituţiilor guvernamentale sau deconcentrate, prin care va fi asigurată o finanţare de 80% pentru achiziţionarea de maşini electrice sau hibrid.

”Un program pentru trei ani, 2022, 2023, 2024, cu un buget total de 600 milioane lei. Dorim să finanţăm prin acest program doar maşini electrice sau hibrid, doar pentru instituţii publice, astfel încât instituţiile publice să devină treptat un exemplu în ceea ce priveşte mobilitatea verde”, a mai spus Tanczos Barna.

Din acest an, în cazul Programului Rabla Plus se introduce obligativitatea casării unui autovehicul uzat pentru achiziţionarea unui autovehicul nou.

Şi aici va exista ecobonusul pe vechime şi posibilitatea casării a maximum două maşini uzate. Cuantumul finanţării va fi de: casare un autovehicul – 46.500 lei pentru autovehicul pur electric (45.000 ecotichet şi 1.500 ecobonus) şi 21.500 pentru autovehicul hibrid plug-in (20.000 ecotichet şi 1.500 ecobonus); casare două autovehicule- 51.000 lei pentru autovehicul pur electric (45.000 ecotichet şi 3.000 prima de casare şi două ecobonusuri de câte 1.500 de lei) şi de 26.000 lei pentru hibrid plug-in (20.000 ecotichet, 3.000 prima de casare şi două ecobonusuri de câte 1.500 lei).

Proprietarii de mașini vechi, bonus de la stat fără obligația de a cumpăra vehicule noi

Din acest an, proprietarii de mașini vechi vor primi bonus de la stat ca să le caseze, fără obligaţia să-şi ia maşini noi.

Programul de casare a autovehiculelor uzate prevede deocamdată o sumă recomandată de 3.000 de lei pentru fiecare rablă, iar Administraţia Fondului Pentru Mediu(AFM) va colabora cu autorităţile locale pentru ca banii să ajungă la proprietari. Concret, 1.500 de lei vor fi asiguraţi din start de AFM, în timp ce primăriile vor da restul sumei, care poate fi diferită în funcţie de oraş.