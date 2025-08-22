News

Programul Rabla 2025. Ce trebuie să știe românii care vor să-și ia o mașină nouă, anunțul ministrului Mediului

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP) a lansat în consultare publică ghidul de finanțare pentru Programul Rabla Auto 2025.
Ana-Maria Tomescu
22.08.2025 | 20:35
Programul Rabla 2025 Ce trebuie sa stie romanii care vor sasi ia o masina noua anuntul ministrului Mediului
Programul Rabla 2025. Ce trebuie să știe românii care vor să-și ia o mașină nouă, anunțul ministrului Mediului. colaj Fanatik/ Foto hepta

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP) a lansat în consultare publică ghidul de finanțare pentru Programul Rabla Auto 2025. O modificare majoră vizează ecotichetul pentru mașinile full-electrice: valoarea acestuia scade de la 7.500 euro, cât era propus în iunie, la 3.700 euro. Astfel, ajutorul pentru vehiculele electrice sau cu pilă de combustie pe bază de hidrogen va fi de 18.500 lei.

ADVERTISEMENT

Ministerul Mediului, anunț despre Programul Rabla 2025

Banii sunt destinați persoanelor fizice care achiziționează autoturisme nepoluante prin Administrația Fondului pentru Mediu (AFM), potrivit comunicatului oficial al MMAP. Pentru celelalte categorii de vehicule, valoarea ecotichetelor nu va fi modificată. Vor fi acordați 15.000 lei pentru achiziționarea unui autovehicul nou plug-in hibrid sau pentru o motocicletă electrică.

De asemenea, prin Programul Rabla 2025, românii pot primi 12.000 lei pentru a-și achiziționa un autovehicul nou hibrid. 10.000 lei vor fi acordați pentru un autovehicul nou cu motor termic (inclusiv GPL/GNC) sau pentru o motocicletă. Programul Rabla va fi derulat cu un buget total de 200 de milioane de lei, după ce guvernul a aprobat, în ședința de marți, 19 august, propunerea MMAP de a lansa programul pentru persoanele fizice.

ADVERTISEMENT

„Am înțeles că Rabla nu este doar despre schimbarea unei mașini vechi, ci rămâne un instrument important prin care cetățenii fac pași siguri către un aer mai curat. Ecotichetul pentru electrice a fost ajustat, dar această decizie permite ca, în condițiile bugetare actuale, să putem oferi unui număr cât mai mare de români șansa de a beneficia și în acest an de de sprijin”, a declarat Diana Buzoianu.

Ce se va întâmpla cu Programul Rabla în viitor

Totodată, ministrul Mediului spune că Programul Rabla ar putea suferi noi modificări în viitor. Diana Buzoianu susține că pregătește un cadru de finanțare mai stabil și durabil. Scopul programului va rămâne neschimbat, românii urmând să fie încurajați să achiziționeze mașini mai puțin poluante.

ADVERTISEMENT
Turist scos cu forța din apă și încătușat de jandarmi, în stațiunea Venus....
Digi24.ro
Turist scos cu forța din apă și încătușat de jandarmi, în stațiunea Venus. Pe litoral sunt valuri mari și e arborat steagul roșu

„În paralel, încercăm să construim un cadru de finanţare mai stabil şi durabil pe viitor prin acoperirea acestui program prin Fondul Social pentru Climă. Obiectivul rămâne acelaşi: mai puţină poluare şi o tranziţie treptată spre mobilitate curată în România”, a adăugat ministrul Mediului, Diana Buzoianu.

ADVERTISEMENT
Gigi Becali nici nu se gândește să-i boteze copilul lui Ianis Hagi! Care...
Digisport.ro
Gigi Becali nici nu se gândește să-i boteze copilul lui Ianis Hagi! Care e motivul

 

Autocar plin cu turiști români, implicat într-un accident în Grecia. Șoferul a făcut...
Fanatik
Autocar plin cu turiști români, implicat într-un accident în Grecia. Șoferul a făcut infarct la volan. Video
A mâncat chipsuri și curry, iar ulterior a murit subit în brațele tatălui...
Fanatik
A mâncat chipsuri și curry, iar ulterior a murit subit în brațele tatălui său la doar 12 ani. Cum a fost posibil așa ceva
A plecat la cumpărături și în drum spre casă a fost atacat de...
Fanatik
A plecat la cumpărături și în drum spre casă a fost atacat de urs. Un bărbat din Bistrița-Năsăud a ajuns la spital. „Se vede urma de la gheară”
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Ana-Maria Tomescu
Ana-Maria Tomescu
Ana-Maria Tomescu este redactor pe zona de Actualitate la Fanatik. A debutat în presa online în urmă cu 7 ani și a lucrat pentru publicațiile sursata.ro și anchetaonline.ro.
Parteneri
Bombă! Ianis Hagi a primit o hârtie semnată de Borussia Monchengladbach și a...
iamsport.ro
Bombă! Ianis Hagi a primit o hârtie semnată de Borussia Monchengladbach și a blocat toate discuțiile
A apărut noua revistă Taifasuri
  • Nu rata numărul 1046 al revistei Taifasuri!
  • Pachet special: revista + 3 CD-uri, la superpreţul de 19,99 lei
A apărut noua revistă Taifasuri
  • Interviu de colectie cu Cezara Dafinescu despre preţul succesului
  • Farmacia verde, sănătate, dietă, frumuseţe şi multe altele
Acum la toate punctele de presă din România!