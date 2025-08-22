Programul Rabla 2025. Ce trebuie să știe românii care vor să-și ia o mașină nouă, anunțul ministrului Mediului

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP) a lansat în consultare publică ghidul de finanțare . O modificare majoră : valoarea acestuia scade de la 7.500 euro, cât era propus în iunie, la 3.700 euro. Astfel, ajutorul pentru vehiculele electrice sau cu pilă de combustie pe bază de hidrogen va fi de 18.500 lei.

Ministerul Mediului, anunț despre Programul Rabla 2025

Banii sunt destinați persoanelor fizice care achiziționează autoturisme nepoluante prin Administrația Fondului pentru Mediu (AFM), potrivit comunicatului oficial al MMAP. Pentru celelalte categorii de vehicule, valoarea ecotichetelor nu va fi modificată. Vor fi acordați 15.000 lei pentru achiziționarea unui autovehicul nou plug-in hibrid sau pentru o motocicletă electrică.

De asemenea, prin Programul Rabla 2025, românii pot primi 12.000 lei pentru a-și achiziționa un autovehicul nou hibrid. 10.000 lei vor fi acordați pentru un autovehicul nou cu motor termic (inclusiv GPL/GNC) sau pentru o motocicletă. Programul Rabla va fi derulat cu un buget total de 200 de milioane de lei, după ce guvernul a aprobat, în ședința de marți, 19 august, propunerea MMAP de a lansa programul pentru persoanele fizice.

„Am înțeles că Rabla nu este doar despre schimbarea unei mașini vechi, ci rămâne un instrument important prin care cetățenii fac pași siguri către un aer mai curat. Ecotichetul pentru electrice a fost ajustat, dar această decizie permite ca, în condițiile bugetare actuale, să putem oferi unui număr cât mai mare de români șansa de a beneficia și în acest an de de sprijin”, a declarat Diana Buzoianu.

Ce se va întâmpla cu Programul Rabla în viitor

Totodată, ministrul Mediului spune că Programul Rabla ar putea suferi noi modificări în viitor. Diana Buzoianu susține că pregătește un cadru de finanțare mai stabil și durabil. Scopul programului va rămâne neschimbat, românii urmând să fie încurajați să achiziționeze mașini mai puțin poluante.

„În paralel, încercăm să construim un cadru de finanţare mai stabil şi durabil pe viitor prin acoperirea acestui program prin Fondul Social pentru Climă. Obiectivul rămâne acelaşi: mai puţină poluare şi o tranziţie treptată spre mobilitate curată în România”, a adăugat ministrul Mediului, Diana Buzoianu.