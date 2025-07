Programul Rabla va fi reluat. Ministrului mediului a anunţat ce trebuie să faci dacă vrei bani de la stat

Ministrul mediului, Diana Buzoianu, a anunțat că programul Rabla pentru persoane fizice va fi relansat în următoarea perioadă, având un buget de 200 de milioane de lei, în ciuda măsurilor fiscale dure anunțate de Guvernul Bolojan.

Programul Rabla va fi reluat. Vești bune de la ministrul mediului

Potrivit reprezentanților instituției, este foarte important ca acest program să continue, ținând cont că mulți români și-au comandat deja mașini și au plătit avansuri în așteptarea lansării oficiale. Reluarea acestui program vine într-un an extrem de dificil, în care noul

ADVERTISEMENT

„Într-un an foarte dificil economic în care trebuie tăiate 30 de miliarde de lei, am reuşit să salvăm programul Rabla persoane fizice. În ultimele zile am primit sute de întrebări şi am vrut să mă asigur, înainte de a da orice răspuns, că am toate cifrele.

Da, vom lansa programul Rabla persoane fizice în perioada următoare, cu un buget de 200 de milioane de lei. Asta pentru că înţelegem cu toţii ce investiţii au fost făcute, că oamenii au dat deja avans şi noi trebuie să gândim măsuri care să ţină cont şi impactul în economie”, a anunţat, miercuri, ministrul mediului, apelor şi pădurilor, Diana Buzoianu.

ADVERTISEMENT

Beneficiile programului Rabla pentru România

Autoritățile consideră că această schemă de sprijin este foarte importantă atât pentru populație, cât și pentru industria auto. De asemenea, , contribuind la susținerea producției interne de autovehicule și la înnoirea parcului auto național.

Ministrul mediului a mai anunțat că pentru anul viitor, specialiștii vor analiza mai atent toate programele Administrației Fondului pentru Mediu. În principal, accentul va fi pus pe eficiența în reducerea emisiilor și pe direcționarea fondurilor către măsuri cu impact benefic pentru mediu.

ADVERTISEMENT

Sorin Grindeanu, de acord cu reluarea programului Rabla

„Cea mai importantă discuţie este despre analiza impactului pe reducerea de emisii pentru toate programele AFM. Viziunea noastră trebuie, pe termen mediu şi lung, să se schimbe de la vouchere, la programe naţionale cu impact pe mediu cuantificabil clar”, a mai precizat ministrul mediului.

ADVERTISEMENT

Programul Rabla este susținut și de liderii aflați la guvernare. Social-democratul Sorin Grindeanu a declarat, marți, 16 iulie 2025, că este de acord cu reluarea acestei inițiative, mai ales pentru că Rabla susține economia românească.

„Azi am primit o informare legată de programul Rabla. E de vreo 120 de milioane de euro. Ştiţi că ăsta în special stimulează producţia autohtonă de automobile. Nu putem să-l dăm la o parte, oricât venim noi, tineri frumoşi şi liberi, la ministerul respectiv”, a afirmat Sorin Grindeanu, marţi seară, la Antena 1.