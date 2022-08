Programul româncelor în primul tur la US Open 2022! Sorana Cîrstea deschide turneul cu Siegemund! Jaqueline, misiune infernală

Turneul de la US Open se va desfăşura între 29 august şi 11 septembrie la New York. Este ultimul turneu de Grand Slam al anului, cu cinci jucătoare din România calificate direct pe tabloul principal. Numărul româncelor se poate mări după calificări.

Programul româncelor în primul tur la US Open 2022!

Simona Halep, Sorana Cîrstea, Irina Begu, Elena Ruse şi Jaqueline Cristian sunt cele cinci românce calificate direct pe tabloul principal.

Programul româncelor în primul tur de la US Open:

Simona Halep – jucătoare venită din calificări

Sorana Cîrstea – Laura Siegemund

Irina Begu – Elize Mertens

Jaqueline Cristian – Anett Kontaveit

Elena Ruse – Daria Saville (Gavrilova)

Alte trei românce au şansa să intre pe tabloul principal!

sunt în cursa pentru un loc pe tabloul principal de la US Open. După eliminarea Irinei Bara, Ana Bogdan, Alexandra Ignatik şi Gabriela Talabă-Lee s-au calificat în al doilea tur al calificărilor.

Sorana Cîrstea a jucat ultima dată la WTA Cincinnati, acolo unde a fost eliminată în turul doi de Petra Kvitova. Românca a reuşit o victorie spectaculoasă în primul tur cu Belinda Bencic, scor 6-2, 6-7, 6-4.

Jaqueline Cristian revine după o accidentare horror: “Am simţit un poc, efectiv l-am auzit până în creier”

Pentru , US Open este primul turneu după o pauză de şase luni. Ea a jucat ultima dată la WTA Doha, acolo unde a suferit o accidentare horror la genunchi, fiind nevoită să treacă printr-o intervenţie chirurgicală:

“Corpul a plecat într-o direcție, piciorul în cealaltă. Am simţit un poc, efectiv l-am auzit până în creier. Dar am zis: «Băi, mi-a pocnit genunchiul, nu s-a întâmplat nimic».

Deşi a fost mai dureros decât de obicei. A fost cam foarte dureros. Dar, atunci când m-am ridicat şi am încercat să mişc piciorul, n-am mai simţit nicio durere. Am simţit însă că piciorul e un pic instabil, dar am zis că sigur e de la adrenalină, mi s-a părut mie, sunt eu prinsă în moment… Era şi fizioterapeutul lângă mine şi mi-a zis că s-ar putea să fie ruptură de ligament”, a povestit Jaqueline Cristian

Turneul de la US Open este televizat în România de Eurosport şi se va desfăşura între 29 august şi 11 septembrie. Este ultimul turneu al carierei pentru Serena Williams, care şi-a anunţat retragerea din tenis.

