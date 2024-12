Programul României în grupele principale de la Euro 2024! Misiune infernală: jucăm cu Ungaria, Franța, Suedia și Polonia

de la Campionatul European de handbal feminin. “Tricolorele” au ocupat locul 2 în grupa B cu 4 puncte, graţie punctelor obţinute cu Cehia şi Serbia.

Programul României în grupele principale de la Euro 2024!

Astfel, România va evolua în grupa principală 1 de la turneul final. Pentru formaţia lui Florentin Pera, obiectivul asumat a fost îndeplinit, iar de acum handbalistele vor fi testate împotriva unor forţe ale continentului.

În faza a doua a competiţiei, România va juca împotriva Franţei, Suediei, Ungariei şi Poloniei. În semifinale se califică primele două clasate din grupa principală. Trei dintre formaţii merg cu avantaj din grupa preliminară: Ungaria, Muntenegru şi Franţa au câte două puncte.

România, Suedia şi Polonia merg fără niciun punct şi cele trei formaţii sunt outsidere în lupta pentru calificare. Dar, indiferent de rezultat, meciurile din grupele principale împotriva unor adversari dificili sunt un bonus pentru această echipă tânără.

Programul României în grupa principală 1:

5 decembrie: România – Franţa

6 decembrie: Suedia – România

8 decembrie: Ungaria – România

10 decembrie: România – Polonia

Orele urmează să fie stabilite ulterior. Confruntările se vor juca în Fonix Arena din Debrecen, acolo unde România a jucat şi meciurile din grupele preliminare. În această fază au mai rămas 12 echipe.

Florentin Pera, în al nouălea cer după victoria cu Serbia: “Una dintre cele mai importante victorii din carieră”

România a fost condusă la pauză de Serbia, cu 13-16, dar a reuşit să revină şi Selecţionerul Florentin Pera a declarat la final că este una dintre cele mai importante victorii ale carierei sale:

“Este una dintre cele mai importante victorii ale carierei mele, având în vedere că am aliniat la acest Campionat European cea mai tânără echipă a turneului, o echipă cu multe jucătoare tinere, fără experiență, o echipă în construcție.

Suntem la început de ciclu olimpic. Mă bucur nespus de mult că fetele, în ciuda tinereții, au arătat astăzi maturitate, stăpânire de sine. Nu au cedat lupta, lucru pe care l-am făcut în toate cele trei jocuri. Am întors jocul cu Cehia de la -6 goluri, am întors Muntenegru de la -5.

Trebuie să fim realiști și obiectivi. Înainte de acest turneu puțină lume ne dădea șanse să obținem două victorii. Toată lumea zicea că n-o să obținem niciun punct în această grupă. Uitați că am obținut două victorii și am fost foarte aproape de a învinge Muntenegru.

Am fost cu adevărat o echipă, toate jucătoarele au dat tot ce au avut ele mai bun. Am reușit din nou să schimbăm sistemul și să alternăm 5+1 pe momente de joc, aspect care ne-a readus în joc”, a spus Florentin Pera conform .