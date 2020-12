Programul României în grupele principale de la Euro! Când jucăm cele trei meciuri

Echipa națională a României s-a calificat în grupele principale de la Euro, iar FANATIK îți prezintă programul meciurilor pe care îl vor avea în continuare tricolorele.

Fetele lui Bogdan Burcea au fost învinse de Norvegia, scor 20-28, și au acces în faza următoare a competiției de pe poziția a treia.

Cum reprezentativa noastră a pierdut partidele cu echipele calificate din grupa D, Germania și Norvegia, va începe faza următoare a competiției fără niciun punct. Norvegia va avea 4 puncte, iar Germania – 2.

Ce program are România la Euro în grupele principale

În cele trei meciuri din grupele principale de la Euro, naționala României va avea un program extrem de dificil, urmând să joace joi, 10 decembrie, luni, 14 decembrie, și marți 15 decembrie, în încercarea de a prinde unul din primele două locuri care duce în semifinale.

Până la această oră, selecționata lui Bogdan Burcea nu își știe decât un singur adversar, Croația, care a obținut două victorii în Grupa C. Înaintea ultimei etape din această grupă, Ungaria și Serbia au câte două puncte, iar campioana mondială en-titre, Olanda, este pe zero, și are șanse mari să rateze calificarea.

Lucrurile sunt în continuare foarte complicate în această grupă, iar în ultima etapă vor avea loc meciurile Serbia – Croația și Olanda – Ungaria.

Revenind la fetele noastre, programul exact al meciurilor din faza grupelor principale de la Euro, care se vor disputa tot la Kolding, este următorul, cu mențiunea că orele de start se vor decide după stabilirea tabloului:

10 decembrie: România – locul 2 din Grupa C (ora 19:15 sau 21:30)

14 decembrie: România – locul 1 din Grupa C (ora 19:15 sau 21:30)

15 decembrie: România – locul 3 din Grupa C (ora 17:00, 19:15 sau 21:30)

România a început cu stângul Campionatul European de handbal feminin. Echipa antrenată de Bogdan Burcea a cedat cu 19-22 meciul împotriva Germaniei după o partidă în care “tricolorele” au avut șansele lor, dar nu au reușit să profite.

România s-a calificat în grupele principale după un meci de suferință cu Polonia, dar în finalul căruia “tricolorele” au făcut spectacol. S-a încheiat 28-24 după un meci în care fetele noastre au gestionat perfect ultimele 10 minute.

