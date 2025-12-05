Programul României la Campionatul Mondial 2026, dacă se califică. Unde vor juca „tricolorii” meciurile

ADVERTISEMENT

Dacă la baraj norocul nu a fost de partea noastră, la tragerile la sorți de la Washington DC „tricolorii” au primit adversare accesibile. Tot ce mai rămâne de făcut este ca România să câștige cele două meciuri de baraj, contra Turciei, iar mai apoi împotriva câștigătoarei dintre Slovacia și Kosovo. Selecționata lui „Il Luce” ar juca un meci în Canada și două în Statele Unite ale Americii.

Unde va juca România meciurile de la Campionatul Mondial din 2026 dacă se va califica la turneul final

România ar prinde o grupă foarte accesibilă dacă s-ar califica la turneul final din 2026 și chiar ar avea șanse la o trecere istorică de prima fază a competiției. Dacă „tricolorii” vor câștiga barajul din luna martie, vor întâlni Australia, Paraguay și Statele Unite ale Americii. Niciuna dintre aceste echipe nu se ridică nici măcar la jumătate din cota de piață a Turciei.

Naționala lui Mircea Lucescu ar merge pentru primul meci în Canada, acolo unde ar întâlni naționala Australiei, cotată la 32 de milioane de euro pe Transfermarkt. Următoarele două partide se vor desfășura pe teritoriul Statelor Unite ale Americii, în California. Astfel, România ar întâlni Paraguay la Santa Clara, urmând să joace apoi contra Statelor Unite ale Americii, una dintre țările gazdă, la Los Angeles.

Cât de valoroase sunt adversarele pe care România le va avea în cazul unei calificări

Dintre cele trei adversare pe care România le va avea dacă va trece de baraj, SUA este cea mai valoroasă din punct de vedere al cotelor de piață, însă nu se ridică nici măcar la nivelul Austriei, formație pe care „tricolorii” au reușit să o învingă în preliminarii.

Statele Unite ale Americii au o cotă de piață de 160 de milioane de euro, Paraguay este cotată la 120 de milioane de euro, cu majoritatea jucătorilor ce evoluează în Argentina și Brazilia, iar Australia are o cotă de doar 32 de milioane de euro pe Transfermarkt, puțin mai mare decât cea a Ciprului. Dacă adunăm toate cele trei naționale din grupă împreună cu România,

Cum arată grupele de la Campionatul Mondial din 2026

