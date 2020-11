Programul ultimelor amicale din 2020. Olanda – Spania, capul de afiş al serii

Selecţionatele Europei se pregătesc pentru ultimele meciuri din Liga Naţiunilor, iar multe dintre ele au programate partide amicale de verificare pe 11 şi 12 noiembrie. Nu mai puţin 44 de naţionale de pe Bătrânul Continent, plus SUA şi Iran, vor fi implicate în 23 de jocuri.

Pentru noi, de interes este partida România – Belarus, programată miercuri, de la 19:00, pe stadionul „Ilie Oană“, din Ploieşti. Din lotul convocat de Mirel Rădoi pentru acest meci, dar şi pentru ultimele două din Liga Naţiunilor, cu Norvegia şi Irlanda de Nord, fac parte 23 de jucători, alţi opt aflându-se pe lista de rezervă.

În ciuda faptului că sunt „doar“ amicale, rezultatele acestor partide se pot dovedi extrem de importante în ceea ce priveşte clasamentul FIFA. România, acum în urna a treia valorică pentru tragerea la sorţi pentru preliminariile Cupei Mondiale din 2022, poate promova o treaptă FANATIK a făcut deja toate calculele, iar victoria contra Belarusului este crucială.

Programul amicalelor interţări

Miercuri, 11 noiembrie

16:45 Grecia – Cipru

17:00 Albania – Kosovo

19:00 Lituania – Insulele Feroe

19:00 Malta – Liechtenstein

19:00 Muntenegru – Kazakhstan

19:00 România – Belarus

19:00 San Marino – Letonia

19:30 Bulgaria – Gibraltar

19:45 Turcia – Croaţia

20:30 Danemarca – Suedia

21:30 Luxemburg – Austria

21:45 Belgia – Elveţia

21:45 Germania – Cehia

21:45 Italia – Estonia

21:45 Olanda – Spania

21:45 Polonia – Ucraina

21:45 Portugalia – Andorra

21:45 Slovenia – Azerbaijan

22:10 Franţa – Finlanda

Joi, 12 noiembrie

19:00 Bosnia şi Herţegovina – Iran

19:00 Moldova – Rusia

21:45 Ţara Galilor – SUA

22:00 Anglia – Irlanda

Amicalul Olanda – Spania, capul de afiş al serii

Unul dintre cele mai interesante meciuri ale serii de miercuri este cel dintre Olanda şi Spania, de la 21:45, o reeditare a finalei Mondialului din 2010, câştigată de iberici prin golul lui Andres Iniesta din minutul 116. A fost a treia şansă irosită de batavi de a pune mâna pe trofeul mult visat, după finalele din 1974 şi 1978.

De atunci, cele două reprezentative s-au mai întâlnit de două ori şi Olanda s-a impus de fiecare dată. Frank de Boer, noul selecţioner al batavilor, venit în locul lui Ronald Koeman plecat la Barcelona, are însă probleme de lot, portarul Cillesen şi fundaşii centrali Van Dijk şi De Ligt fiind indisponibili. Olanda, locul 3 în Grupa 1 de Liga Naţiunilor, mai are de jucat cu Bosnia şi Polonia, în încercarea de a ajunge în semifinalele competiţiei.

De partea partea cealaltă, Luis Enrique nu se poate baza pe Ansu Fati şi Jesus Navas, în locul lor fiind chemaţi Asensio şi Bellerin. Spania e în Grupa 4 de Liga Naţiunilor, cu Germania, Ucraina şi Elveţia. Lupta pentru primul loc s-a strâns, după înfrângerea ibericilor în Ucraina, şi se va tranşa, cel mai probabil, în duelul cu nemţii de pe teren propriu, ultimul joc al grupei.

Germania – Cehia, prilej pentru Low să testeze jucători

Joachim Low a arătat până acum că nu este foarte interesat de rezultate în partidele amicale, ci, mai degrabă, de testarea jucătorilor. Neuer, Gnabry, Goretzka, Kroos şi Werner nu intră în calcule în partida contra cehilor, fiind menajaţi pentru meciurile oficiale.

Vor apărea, în schimb, fotbalişti ca Neuhaus, Koch, Hendrichs sau Waldschmidt, la fel ca în amicalul cu Austria din luna trecută. Iar Baumann, Philipp Max sau Bote Baku au putea debuta sub comanda lui Low.

Cehii au multe absenţe, în special grupul Slavia Praga, infectat cu noul coronavirus. Boril, Kudela sau Provod nu au putut fi convocaţi din această cauză, iar Schick, Hlozek si Celustka sunt accidentaţi.

Duel britanic în Anglia – Irlanda

Principalul obiectiv pentru Gareth Southgate în perioada imediată este calificarea în faza eliminatorie a Ligii Naţiunilor. În Grupa 2, lupta e strânsă între Belgia (9 puncte), Anglia şi Danemarca (câte 7). Selecţionerul englez a convocat 28 de jucători pentru această fereastră de meciuri internaţionale şi va încerca, împotriva Irlandei, să găsească formula câştigătoare pentru duelul cu Belgia, pe 16 noiembrie.

Irlanda mai are o singură miză în acest final de an 2020: să se menţină în Liga B. A ratat prezenţa la Euro, după înfrângerea la penalty-uri în faţa Slovaciei în baraj, iar în Liga Naţiunilor a acumulat doar două puncte în primele 4 etape. Trebuie doar să evite ultimul loc din grupă pentru a nu retrograda în Liga C.

O victorie în faţa rivalei istorice ar fi o pastilă de moral pentru elevii lui Stephen Kenny înaintea meciurilor decisive cu Ţara Galilor şi Bulgaria. Irlanda nu a mai pierdut în faţa Angliei din 1980. De atunci, au fost un succes 1-0 (1988) şi cinci remize, cea mai recentă în 2015.