Progresul Spartac vrea „minunea” cu U Craiova: „Poate fi o experienţă unică!” Exclusiv

Progresul Spartac vine în Bănie pentru a realiza „minunea” cu Universitatea Craiova. În 16-imile Cupei României, oltenii vor fi oaspeți pe propriul stadion, deoarece oficialii bucureștenilor au acceptat invitația să joace pe „Ion Oblemenco”. FANATIK a stat de vorbă cu antrenorul Progresului.

În turul anterior, Spartac a produs surpriza și a eliminat-o pe Rapid, scor 3-2. Jocul a fost decis în prelungiri, iar Andrei Erimia, tehnicianul de doar 36 de ani al „progresiștilor”, anunța, în spirit de glumă, că jucătorii vor avea o primă specială..o pizza dublă și o bere.

De altfel, media salarială a jucătorilor formației din Liga 3 este de doar 1.000 de lei, astfel că putem spune că aceștia chiar joacă din plăcere.

Progresul Spartac vrea să facă „minunea” cu Universitatea Craiova. Andrei Erimia: „E o onoare să jucăm pe Ion Oblemenco”

Înființată în 2014, Progresul Spartac vrea să ducă mai departe istoria defunctei Progresul București. Andrei Erimia a acceptat să vorbească pentru FANATIK despre cel mai important meci din istoria micuțului club din Liga 3: „Putem spune că este cel mai important joc din istoria clubului prin prisma faptului că este singurul meci oficial cu o echipă de Liga 1. Am fost de două ori aproape de promovare în meciuri decisive, au fost și ele momente importante. Nu jucăm cu orice echipă de Liga 1. Avem în față pe Universitatea Craiova, vicecampioana din Liga 1 și una dintre principalele candidate la titlu în acest an. E o provocare pentru noi.”

În vară, bucureștenii au pierdut „la mustață” promovarea în liga secundă, după ce au pierdut barajul în dublă manșă cu CSM Slatina. Au fost două victorii cu același scor pentru olteni, 1-0. „E meritul băieților că am ajuns până aici. În această vară am pierdut mulți jucători, 14-16 după ce am pierdut promovarea. Sunt foarte mulți fotbaliști tineri și nu cred că foarte mulți ne dădeau șanse nici în Liga 3 să ne descurcăm bine.

Pentru noi e o realizare. La noi, cât și la Universitatea Craiova, au fost anumite conjuncturi nefavorabile care au dus la nerealizarea obiectivelor din vară, adică promovarea, respectiv titlul. Avem niște amintiri neplăcute din acel baraj.”

Nu știu dacă este un avantaj sau dezavantaj că jucăm pe „Ion Oblemenco”, dar, cu siguranță, este o onoare pentru noi să jucăm pe această arenă. Poate fi o experiență unică pentru tinerii din lot. Sincer, singurul regret al nostru este că nu sunt spectatori. Bineînțeles, ne-am fi dorit să jucăm și acasă cu tribunele noastre mici pline, dar ne bucurăm că jucăm pe un stadion plin de istorie,” a adăugat acesta pentru FANATIK.

Erimia glumește înainte de meciul cu Știința: „Dacă o batem pe Craiova ne gândim la cupele europene”

Partida din 16-imile Cupei României poate fi ca o rampă de lansare pentru jucătorii tineri din lotul Progresului. Erimia a dezvăluit pentru FANATIK că sunt șanse ca echipa să aibă în componență fotbaliști de doar 16 ani: „Media salarială este de 1.000 de lei. Nu este nicio exagerare, este realitatea. Oricum, noi am plecat cu o strategie foarte clară. Ne-am propus să avem o școală de fotbal bună și să promovăm mulți jucători. O să vedeți și jucători 16 ani care poate vor și evolua. Avem o bază modernă, am realizat multe lucruri în perioada aceasta de patru de când este clubul. M-aș bucura ca băieții mei să arate și m-aș bucura să poată evolua pe viitor la o echipă de nivel superior.”

Antrenorul „gazdelor” își dorește ca Papură să introducă câți mai mulți fotbaliști importanți: „Jucăm cu o echipă care are 30 de jucători care pot evolua în orice moment. Sunt singur că mulți dintre ei sunt printre jucătorii buni de la Liga 1. Nu cred că e important cine din jucătorii Craiovei vor intra pe teren. Sincer să fiu, m-aș bucura să fie cât mai multe staruri în teren pentru că ar fi o experiență bună și pentru jucătorii noștri.”

Andrei Erimia a oferit și un moment hazliu. Întrebat despre o eventuală victorie a echipei sale, acesta a răspuns în spirit de glumă: „Dacă am elimina Craiova, probabil ar trebui să fie ei în locul nostru și noi în locul lor. Bineînțeles, glumesc. Am putea să ne gândim la cupele europene, la fel ca cea după partida cu Rapid. Nu am putea să plecăm pe jos spre București, deoarece nu ne-ar mai ține picioarele. Ca să câștigăm un astfel de meci ar trebui să alergăm pentru trei meciuri. Sincer, vrem să facem o figură curajoasă și să arătam că pentru nivelul nostru știm fotbal și că puteam pune probleme și unei echipe cum e Universitatea Craiova.”