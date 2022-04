Proiect comun România – Bulgaria. Nicolae Ciucă a semnat un memorandum pentru construirea unui nou pod peste Dunăre

Premierul Nicolae Ciucă s-a întâlnit vineri, 29 aprilie, cu omologul său din Bulgaria, Kiril Petkov. Printre subiectele pe care cei doi le-au discutat se numără cel al transportului peste Dunăre, normează .

Un nou pod peste Dunăre

a explicat într-o conferință de presă că a discutat și a semnat alături de omologul său din Bulgaria un memorandum pe tema construirii unui nou pod pe Dunărea. Acesta ar urma să fie ridicat între Giurgiu și Ruse.

În ceea ce privește Dunărea, Ciucă a mai explicat că este luată în calcul începerea unui program de dragare a fluviului.

De asemenea, cei doi șefi de guvern au discutat și despre înscrierea în programul Fast Danube care vizează asigurarea unui transport sigur pe sectorul fluviului care este împărțit de România și Bulgaria.

“În ceea ce priveşte subiectele de pe agenda comună, prioritare pentru noi care vor seta şi vor aranja tot ceea ce urmează să se întâmple în şedinţa comună de guvern de anul acesta care sperăm să aibă loc în luna septembrie, desigur, primul subiect a fost legat de programele de transport.

Am avut 2 obiective principale, am avut un memorandum semnat între România şi Bulgaria în ceea ce priveşte construirea unui al doilea pod între Giurgiu şi Ruse, pod care poate să beneficieze de fonduri europene şi de asemenea demararea proiectului pentru dragarea Dunării şi înscrierea în programului european Fast Danube”, a declarat Nicolae Ciucă.

Premierul României a vorbit și despre faptul că, în contextul lucrărilor de modernizare pe care autoritățile bulgare execută lucrări de mentenanță a , a fost convenită deschiderea unui punct de trecere cu bacul.

Despre ce au mai discutat cei doi șefi de guvern?

La finalul întâlnirii avute cu premierul Bulgariei, la care a participat și comisarul european pentru transport, Adina Vălean, Nicolae Ciucă a ținut o conferință de presă în care a vorbit despre subiectele abordate, printre acestea numărându-se și războiul din Ucraina.

“Amândoi am fost în această săptămână la Kiev și a fost un foarte bun prilej să putem să discutăm situația deosebit de complexă generată de invazia forțelor armatei ruse în Ucraina.

Am reconfirmat împreună sprijinul pentru independența, suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei și, de asemenea, am condamnat împreună agresiunea forțelor armate ruse și, în mod deosebit, atrocitățile și crimele de război, loviturile care au produs decesul civililor, al femeilor și copiilor, distrugerile de școli și spitale, nejustificate, neprovocate și absolut ilegale, şi am convenit, de asemenea, să susținem împreună ca tot ceea ce s-a întâmplat acolo să poată să fie identificat și dus în fața instanțelor de judecată internaționale”, a declarat Nicolae Ciucă.