Proiect de lege: câinii nu vor mai putea fi legați la gard. Ce riscă stăpânii și când ar putea intra în vigoare noile reglementări

Fostul ministru al Educației Monica Anisie (PNL) a depus la Senat un proiect de lege prin care nu va mai fi permisă ținerea câinilor legați decât în anumite circumstanțe. Proiectul beneficiază de susținerea mai multor senatori din arcul guvernamental, inclusiv a liderului de grup al PNL Daniel Fenechiu.

În esență, proiectul vizează modificarea Legii 205/2004 privind protecția animalelor, prin definirea cu claritate a ceea ce înseamnă nerespectarea condițiilor de protecție și întreținere a câinilor, iar ținerea lor legați, un obicei prezent încă pe scară largă, mai ales în mediul rural, este menționată expres drept o asemenea încălcare a legii.

Câinii legați doar maximum două ore pe zi

„Deşi Legea nr. 205/2004 stabileşte principii generale de protecţie a animalelor, aceasta nu defineşte explicit condiţiile minime de întreţinere şi protecţie a câinilor, în special în situaţiile în care aceştia sunt ţinuţi legaţi. Această lacună normativă conduce la: dificultăţi de aplicare a legii de către autorităţi; interpretări neunitare; perpetuarea unor practici care afectează grav sănătatea şi comportamentul animalelor”, se spune în .

Astfel se va considera că reprezintă rele tratamente şi abuz faţă de animale următoarele situații:

a) ţinerea câinilor legaţi permanent sau pentru perioade care depăşesc 2 ore într-un interval de 24 de ore;

b) utilizarea unor sisteme de prindere care limitează sever mişcarea sau pot provoca răni;

c) lipsa accesului permanent la apă potabilă;

d) lipsa unui adăpost care să asigure protecţia faţă de intemperii şi temperaturi extreme.

Câinii vor putea fi legați doar în situații justificate, iar lungimea hamului/ lanțului trebuie să fie de minim trei metri. Obligația de a nu ține câinii legați se aplică doar pentru perioadele în care sunt ținuți în curte, nu și în cazul în care sunt scoși la plimbare.

„Este interzisă pe timp de noapte, în condiţii de temperaturi extreme (caniculă/ger), în cazul puilor cu vârsta mai mică de 6 luni”, este o altă prevedere a legii.

Eliberare amânată a patrupedelor

Proiectul prevede și sancțiuni pentru nerespectarea acestor prevederi. La prima abatere, autoritățile competente vor dispune măsuri de remediere care să fie aplicate în maximum 24 de ore. Dacă măsurile dispuse nu sunt respectate, se aplică amenzile deja prevăzute în lege pentru rele tratamente aplicate animalelor. În caz de recidivă, se poate ajunge și la confiscarea animalului.

În mod surprinzător, proiectul prevede că legea va intra în vigoare abia la 12 luni de la publicarea ei în Monitorul Oficial. În condițiile în care parcursul prin Parlament al proiectului ar putea dura și un an de zile, adăugarea încă unui an va lăsa câinii înlănțuiți să aștepte mult și bine ceasul izbăvirii, iar unii nu-l vor mai apuca deloc, ținând seama că un câine ajuns la 13 ani are deja o vârstă venerabilă printre semenii săi.

Prevederea este cu atât mai greu de înțeles cu cât un termen atât de lung pentru aplicarea unei legi este prevăzut, de obicei, pentru actele normative de complexitate ridicată, ce impun transformări de amploare sau pentru cele care au nevoie de norme metodologice de aplicare, care trebuie ulterior elaborate de către Guvern. Nu este cazul acum, ținând seama că este suficient ca și apoi să dea drumul la câine.