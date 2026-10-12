Proiect în Parlament pentru patronii din SuperLiga: mai mulți bani în sport! Ce măsuri sunt vizate

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Ciprian Paraschiv, președintele Comisiei pentru Tineret și Sport din Camera Deputaților, a explicat în direct la FANATIK SUPERLIGA de ce consideră necesară modificarea Codului Fiscal și a Legii sponsorizării pentru a atrage mai mulți bani privați în sportul românesc. Deputatul a anunțat o întâlnire de lucru cu președinții cluburilor din SuperLiga, la care vor participa și reprezentanți ai FRF și LPF, iar obiectivul este identificarea unor soluții care să facă investițiile mai atractive pentru oamenii de afaceri. Printre variantele luate în calcul se numără posibile facilități legate de TVA sau de impozitul pe profit, însă Paraschiv a subliniat că soluția finală trebuie stabilită după consultări.

Ciprian Paraschiv vrea să modifice Codul Fiscal pentru a atrage investitori în sport

Deputatul consideră că numărul redus al finanțatorilor privați reprezintă una dintre . În opinia sa, cadrul fiscal și regulile privind sponsorizarea trebuie analizate astfel încât companiile să fie încurajate să direcționeze mai mulți bani către cluburi și alte structuri sportive. Subiectul a fost prezentat de , care a relatat despre proiectul de modificare a Codului Fiscal și a Legii sponsorizării, precum și despre întâlnirea pregătită cu reprezentanții cluburilor din prima ligă.

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„Din păcate, vedem că în fotbal vedem multe falimente, insolvențe și am plecat de la ideea de marketing – ce l-a determinat pe un om de business să bage bani în sport. Vreau să găsesc o variantă la Legea sponsorizării și a Codului Fiscal astfel încât acel om de business să fie încurajat să dea bani către sport, să fie încurajat să facă asta. Mâine (n.r. marți) voi avea întâlnirea cu președinții de cluburi de Liga 1.

Îmi doresc ca la următoarele dezbateri să vină chiar finanțatorii cluburilor sau reprezentanții lor, pentru că ei știu cel mai bine ce i-a determinat să vină cu inima deschisă către sport. La finalul zilei îmi doresc chiar să câștige ceva, în loc să dea banii către stat să-i dea la sport. Toată lumea ar avea de câștigat, dar în special sportul românesc, pentru că vedem cum sunt rezultatele la toate ramurile sportive”, a declarat Ciprian Paraschiv la FANATIK SUPERLIGA.

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Ce facilități fiscale ar putea primi firmele care investesc în sport

Una dintre direcțiile discutate vizează posibile facilități fiscale pentru companiile care aleg să finanțeze activitatea sportivă. Paraschiv a menționat TVA-ul și impozitul pe profit drept zone în care ar putea fi analizate soluții, dar a precizat că este prea devreme pentru a vorbi despre o variantă finală. La discuții ar urma să participe și deputatul Florin Popovici, despre care Paraschiv a spus că este unul dintre specialiștii în finanțe în care are încredere. Scopul consultărilor este ca propunerile să țină cont atât de nevoile cluburilor, cât și de regulile fiscale și de modul concret în care pot fi aplicate eventualele facilități.

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„Posibil, dacă dai banii către sport, să ai un TVA redus. Posibil, de asemenea, la impozitul pe profit, acolo, dar ei vor ști cel mai bine ce trebuie. Alături de comisie am chemat unul dintre cei mai mari finanțiști în care eu cred mult, Florin Popovici, care este și el în Camera Deputaților. E devreme să spun care va fi soluția ideală. Cu toții vom avea idei multe, dar contează să găsim o variantă. Nu mi-aș dori ca cineva care dă bani în sport să dea subsidiar la o altă companie, un ONG făcut tot de el, să-și învârtă banii. Trebuie să fim clari, când ai sport, ai doar sport. ”, a mai explicat deputatul.

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Reprezentanții cluburilor din SuperLiga, chemați la discuții

Prima întâlnire de lucru este programată marți, 13 octombrie, și îi va reuni pe președinții cluburilor din SuperLiga. Potrivit lui Paraschiv, au confirmat participarea numeroși reprezentanți ai echipelor, iar la discuții vor fi prezenți și și ai Ligii Profesioniste de Fotbal.

Deputatul își dorește ca, la următoarele consultări, să participe și finanțatorii cluburilor sau reprezentanții acestora. Argumentul său este că oamenii care investesc efectiv în fotbal pot explica cel mai bine ce i-ar determina să aloce sume mai mari și ce obstacole întâmpină în prezent.

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„Cam toți președinții și-au confirmat prezența, iar alături de ei vor fi și cei de la FRF și LPF, deci tot ce înseamnă spuma fotbalului românesc intern. Trebuie să găsim ceva ofertant pentru ei, care să-i determine să bage bani în sport. Vedem că în Occident sunt o grămadă de multinaționale care sponsorizează sportul, iar în România numărăm pe degete adevărații finanțatori. E nevoie de mai mult de atât și sper să identificăm variantele ideale, astfel încât să vină lumea cu bani către sport”, a mai spus Ciprian Paraschiv.

Paraschiv invocă subfinanțarea cluburilor și nevoia de investiții private

Președintele Comisiei pentru Tineret și Sport din Camera Deputaților a explicat că problema finanțării nu se limitează la cluburile din prima ligă. În opinia sa, echipele din SuperLiga depind într-o măsură importantă de veniturile din drepturile de televizare, în timp ce multe formații din ligile inferioare se bazează pe sprijinul autorităților locale.

Paraschiv a amintit și ideea exprimată de Gheorghe Hagi, precizând că nu a discutat direct cu acesta, dar că mesajul său l-a ajutat să se gândească la dificultățile cu care se confruntă fotbalul românesc. Deputatul consideră că apropierea de modelul cluburilor private din străinătate presupune găsirea unor modalități prin care investițiile să devină mai atractive.

„Cu Hagi nu am vorbit, m-a ajutat ideea lui, dar știam cu ce se confruntă fotbalul românesc, că este subfinanțat doar din drepturile TV. Aici mă refer doar la cluburile din prima ligă, iar celelalte, din ligile doi și trei, trăiesc din banii Primăriei. E nevoie de mai mult. Dacă vrem să ne apropiem de cluburile de afară, care sunt private, cam asta e soluția. Mi-aș dori să-i invit pe președinți să vină cu finanțatorii care știu exact ce-și doresc. Voi avea o întâlnire și cu instituțiile statului, pentru că vreau să găsesc deschidere”, a declarat Ciprian Paraschiv.