Rapid, proiect unic în România! Peste 50 de voluntari la fiecare meci din Liga 1: „Ei sunt elementul care vor face diferența la inaugurarea Giuleștiului!” Exclusiv

pentru inaugurarea stadionului Giulești, iar cei 52 de voluntari ai clubului vor juca un rol extrem de important în cadrul acestui eveniment.

Rapid, proiect unic în România! Peste 50 de voluntari la fiecare meci din Liga 1. Gabriel Ghencea, om de bază în Giulești

FANATIK se pregătește de . Așa că ne-am gândit că e important să spunem și povestea oamenilor din umbră, care s-au pregătit luni în șir pentru acest evenimet și care lucrează pentru Rapid dezinteresat. Rapid este primul club din România care a lansat un program de voluntariat, iar cei care se ocupă de acest proiect au planuri din ce în ce mai mărețe.

Daniel, cum ai ajuns să lucrezi la Rapid?

– Sunt rapidist de la vârsta de șase ani când am învățat să citesc și într-o vară am văzut un ziar în care se vorbea de titlul câștigat de Rapid. Norocul meu a fost că acel ziar era cu titlul câștigat de Rapid și o poză cu jucătorii ridicând trofeul.

Am ieșit la joacă la fotbal și a zis să ne împărțim pe echipe. Unii erau cu Steaua, alții cu Dinamo, numai eu și cu un băiat eram cu Rapid! (n.r. râde). De atunci am rămas rapidist, am și încercat să joc fotbal, dar m-am lăsat când am ajuns la nivel de liga a treia. Visul meu a fost să lucrez la Rapid și m-am mutat special din Galați la București, în cartierul Crângași, să fiu aproape de stadion.

„Am realizat nevoia acestui proiect când am văzut se cheltuiau mii de lei la fiecare meci”

Cum a început acest proiect?

– Am realizat nevoia acestui proiect când am realizat costurile pe care le avea clubul în liga a doua în Regie cu tot felul de oameni care lucrau la schimbarea tabelei, acces pe stadion, loje, etc. Când am văzut că se cheltuiau câteva mii de lei pe lucrurile astea la fiecare meci, ne-am gândit să inițiem acest proiect de voluntariat. A fost de fapt și o modalitate de a aduce suporterii Rapidului mai aproape de club în pandemie.

Când au apărut primii voluntari?

– În primăvara lui 2021. Până atunci mai chemam oameni și ne ajutau la treabă în ziua meciului. Au venit în valuri. Prima oară a fost un singur voluntar și este și acum la echipa. E om de bază și ne-a ajutat de foarte multe ori. El are o poveste mai ciudată pentru că îl cheamă Gabriel… Ghencea (n.r. râde). El este un om extrem de important dincolo de simbolistică, pentru că este și șofer. El e deja parte din club. Nu mai este doar un simplu voluntar. Nu vrea să se angajeze la club și nu a vrut niciodată să ia bani de la Rapid.

Povestea lui Ionuț Cenușă, un voluntar al Rapidului care a donat suma de 28.000 de lei: „A cumpărat tricouri de banii ăștia”

Sunt voluntari care au vrut să contribuie cu bani la Rapid?

– Al doilea voluntar are o poveste extrem de interesantă. Noi facem licitații pentru diverse cauze printr-un ONG. Am scos la vânzare un tricou al lui Poli cu semnăturile jucătorilor. Ionuț Cenușă a donat vreo 28.000 de lei! Efectiv a cumpărat tricouri de banii ăștia. Când a venit să își ridice tricourile a întrebat dacă se poate niște autografe de la jucători. Toate au fost semnate și apoi a dorit și o poză cu jucătorii. I-am povestit ideea programului și de atunci e alături de Rapid. Apoi a adus și alți prieteni de-ai lui și tot așa.

Câți voluntari sunt în acest moment la Rapid?

– Rapidul are la fiecare meci 52 de voluntari care se ocupă ca totul să fie ca la carte până la ora partidei. Procesul de selecție a fost unul ca pentru un job: formular de aplicație cu niște întrebări și un interviu. Am refuzat peste 150 de oameni! Chiar e o chestie serioasă.

Care a fost cea mai mare provocare?

– Trecerea de la ligile inferioare la prima ligă. Rapid juca la Mogoșoaia, la Buftea și de cele mai multe ori fără spectatori. Apoi a venit și pandemia. Asta a dus la o lipsă de dezvoltare a pregătirii noastre pe organizare de meci. Mutarea pe Arena Națională a însemnat pentru o noi o calificare la locul de muncă. Am apelat la suporteri să vină să ne ajute și a fost o energie destul de interesantă.

Însă fără o structură și o coeziune apar greșeli și ne-am trezit în octombrie în situația în care am păstrat doar o parte dintre voluntari care ne-au demonstrat că merită să fie alături de Rapid. A fost și o perioadă de probă pentru a nu mai repeta greșelile și să îi cunoaștem cât mai bine. Li s-au dat mai multe scenarii și răspunsurile lor au fost analizate și chiar au fost aleși pe sprânceană cum se zice (n.r. râde).

Adi Mutu și Săpunaru, întâlnire cu cei 52 de voluntari. Daniel Niculae, implicat direct în acest proiect: „Mereu mă întreabă de ei”

Care e structura?

– Păi avem un coordonator, doi vice-coordonatori, iar apoi există o structură de team-leaderi, care conduc niște departamente: ceremonii (branding, activări), acces, protocol (loje) și eSports, conținut (5 voluntari care lucrează cu echipa clubului de social media). Fiecare departament este însă atașat unui angajat al clubului, deci nu sunt ei de capul lor, dar ei sunt o gură de oxigen pentru club

Cum sunt percepuți voluntarii de către cei din club?

– Voluntarii nu doar că sunt percepuți ca o entitate puternică, ba chiar o imagine extrem de pozitivă. Toată lumea are nevoie de ei. Dacă a venit nu știu ce transport de echipamente, apelăm la voluntari să vină să ne ajute și multe alte lucruri. De exemplu grafica pe bilete pentru meciul de inaugurare a fost făcută de ei.

Au fost cazuri în care au venit și la antrenamente la baza de pregătire. Toți vor avea un kit de echipament complet: tricouri, geci, ghiozdane, șepci și de multe altele. Ei sunt elementul care vor va diferența la evenimentul de inaugurare, fiind liantul între club și suporteri.

Jucătorii ce părere au despre voluntari? Dar conducerea?

– Foarte bună! Chiar au avut o întâlnire și au fost întâmpinați de Adi Mutu și Cristi Săpunaru. Au stat de vorbă, au făcut poze, s-au simțit foarte bine. Daniel Niculae este o persoană care ține foarte mult la voluntari. Mereu mă întreabă de ei. Vine și vorbește cu ei. Voluntarii sunt prieteni cu el, nu sunt niște străini! Sunt foarte prezenți în viața clubului. Acest proiect e foarte important pentru conducerea clubului și pot să te asigur de asta.

Din dragoste pentru Rapid: „Sunt oameni care ajung după meci și la 3-4 dimineața!”

Cum arată o zi de meci a unui voluntar?

– Sunt oameni care ajung acasă la 3 dimineață! Mai ales dacă jucăm la Mioveni. Depinde de meci. Sunt momente în care cei de la ceremonii pleacă cu o zi înainte la 7-8 dimineața. Iau bannerele de la Arena Națională și le duc la Mioveni, acolo aranjează. Ceilalți vin în ziua meciului și pleacă spre București la ora 23:00 după meci. La final dau jos tot branding-ul și se aduce înapoi la Arena Națională. Se pleacă chiar și la ora patru dimineață!

Ce primește un voluntar din partea clubului?

– Se asigură transportul, mâncarea și apa și nu în ultimul rând respectul și aprecierea tuturor celor din club. Posibilitatea de a fi aproape de echipa și a de oferi o mână de ajutor cred că este ceva special și inestimabil! Ei au înțeles foarte clar că sunt aici pentru Rapid, nu pentru a lua ceva de la club. Au fost situații în care au primit și câte o invitație la meciuri.

Ne gândim chiar să îi răsplătim cu bilete la meciurile din deplasare. Au fost situații în care voluntarii au primit șansă să asiste la un antrenament al Rapidului.

Voluntarii vin de la sute de kilometri pentru a munci gratis pentru Rapid: „Sunt și studenți sau elevi de liceu! Chiar și vreo 9 fete”

Care e profilul voluntarului de la Rapid?

– Sunt oameni din toate păturile. Media de vârstă e undeva la 32 de ani, 70% dintre ei sunt bărbați. Cred că sunt și vreo 9 fete! Mare parte din ei lucrează, dar sunt și studenți sau elevi de liceu, dar mai puțin. Sunt IT-iști, ingineri, oameni din vânzări sau marketing.

Sunt oameni care vin din Brașov, din Buzău, din Craiova, Târgu Măgurele și vin special pentru meciurile Rapidului! Sunt și voluntari din galeria Rapidului și chiar vreo 5-6 care sunt membri de brigăzi. Ei sunt parte din familia noastră. Sunt oameni care merg cu noi în deplasare și stau cu noi la hotel.

Să fii voluntari înseamnă să faci și sacrificii?

– Meciurile de vineri sunt pline cu concedii. Voluntarii își iau liber de la muncă pentru a veni la meciuri. Elevi de liceu care ne roagă să le dăm scutire de la școală și studenți care ne cer adeverințe de practică. Am avut situații în care să ne sune părinții să ne întrebe ce fac, cum merg lucrurile.

Rapid dorește să extindă numărul de voluntari la 75: „Ne dorim ca voluntarii să aibă propria lor identitate”

Cum vezi proiectul pe viitor?

– Clubul Rapid are 20 de angajați, ceea ce nu e o cifră mică. În primul rând îmi doresc mai mulți voluntari. Cred că un număr optim e undeva la vreo 75. E o cifră uriașă. Gândește-te că sunt cluburi în Liga 1 care au doar câțiva angajați! Chindia Târgoviște a făcut primul sezon din Liga 1 cu 3 oameni! Îmi doresc să înființăm un ONG și voluntarii să aibă propria lor identitate, separată de club. Deci o identitate puternică cu logo și așa mai departe. Aș vrea ca lucrurile să funcționeze foarte bine fără o implicare a celor din club.

Adică un să avem un statut prin care să își aleagă coordonatorul sau președintele prin vot, o dată pe an, bazată pe leadership și în care o persoană nu poate avea mai mult de două mandate. Aș vrea să existe și un comitet de membri care să poată decidă pentru program și din cadrul lor să se aleagă un președinte. Nu vreau să fie influențat acest proiect nici de club, nici de galerie.

Există fonduri speciale pentru proiect?

– Programul de voluntariat are un sponsor. Da, sunt oameni care investesc în acest proiect. Ferroli este una dintre ele.

Există perspective de angajare a voluntarilor în cadrul clubului?

– Da, sunt angajați care au fost aleși din rândul voluntarilor. Există o legătură foarte puternică între voluntari, chiar se întâlnesc și văd împreună meciurile din deplasare. Echipa de ceremonii este una foarte unită și au ajuns să se uite la meciurile din străinătate pentru a găsi noi modalități de a pune bannerele. Proiectul a luat un avânt extraordinar și există o competiție internă între departamente.

Mesaj special pentru cei care vor să dea o mână de ajutor clubului Rapid: „Gândirea și proiectul nostru e pe 20-30 de ani”

Care e cea mai emoționantă poveste a unui voluntar?

– Cel mai mult m-a impresionat cea a primului voluntari, Gabi Ghencea. Nu cred că a existat vreodată să i se ceară ajutorul și să fi refuzat. Pur și simplu au fost momente în care l-am sunat la 3 dimineața. Eu nu am văzut pe cineva care să fie atât de obsedat de Rapid. M-a impresionat și Ionuț Cenușă, cel care a donat.

Spuneai că se mai caută voluntari. Ai un mesaj pentru suporterii Rapidului?

– Le transmit că rapidismului se dovedește cel mai bine atunci când faci ceva pentru club și acționezi pentru binele Rapidului. Iar voluntarii asta fac. Vin și ajută dezinteresat, pentru că pur și simplu le face plăcere. Ne dorim un club sustenabil și nu vrem ca Rapid să mai trecută vreodată prin faliment, la fel ca în 2016. Gândirea și proiectul nostru e pe 20-30 de ani și vrem să readucem lângă noi suporterii pe care i-am pierdut în 2016.