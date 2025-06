Proiectele de anvergură cu care Răzvan Burleanu vrea să revoluționeze fotbalul românesc: „Cele mai bune Academii devin Centre de Excelență!”

Fotbalul juvenil din România începe să facă pași importanți către o dezvoltare sigură și un viitor strălucit. în timp ce campioana Răzvan Burleanu a dezvăluit cum funcționează noile proiecte FRF la nivelul juniorilor.

Juniorii din fotbalul românesc, prioritatea FRF. Planurile cu care Răzvan Burleanu se mândrește

FRF se concentrează în ultimii ani din ce în ce mai mult pe categoria jucătorilor juniori, organizând în acest sens din ce în ce mai multe competiții dedicate lor. Ba chiar mai mult, fotbalul românesc beneficiază în prezent chiar și de o reprezentativă U15.

În direct la FANATIK SUPERLIGA, Răzvan Burleanu a enumerat o parte din proiectele menite să inoveze fotbalul românesc. FRF ținteșe să combine dezvoltarea copiilor atât din punct de vedere intelectual, cât și din punct de vedere fizic.

„Ne dorim ca cele mai bune 9 academii de fotbal din România să devină adevărate centre de excelență”

„Începând din această vară, Reușim să intrăm într-un proiect extrem de important din toată această etapă de accelerare în care intră fotbalul românesc, în ceea ce privește proiectul numit Top Football Academies, în care ne dorim ca cele mai bune 9 academii de fotbal din România să devină adevărate centre de excelență.

Ce facem prin acest proiect? În primul rând e o abordare inovativă. Școala nu va mai începe nici dimineață, nu va mai începe nici seara. E un proiect în care, practic, e un proiect pe care îl demarăm cu generația de 2010. Copiii vor merge la un liceu cu program sportiv. Dimineața vor avea parte de un antrenament de tehnică individuală, după aceea merg împreună la școală și apoi își fac antrenamentul lor propriu-zis. Aducem 4 antrenamente suplimentare în fiecare săptămână.

„La finalul clasei a XII-a va primi licența C. Vrem să sprijinim și mediul universitar”

Asta înseamnă peste 250 de ore de fotbal în plus într-un an de zile. Fiecare copil care intră în acest proiect, care el e implementat la nivelul fiecărei academii dintre cele 9, care au semnat deja acest parteneriat cu Federația Română de Fotbal, fiecare copil va avea un plan individual de dezvoltare și un plan individual de pregătire. Mai mult decât atât, fiindcă o academie de fotbal și fotbalul, la finalul zilei, reprezintă cel de-al 3 mediu educațional pentru un copil, după școală și familie, ne interesează ca tot ceea ce facem noi să fie și în această direcție.

Ne pasă și de parcursul școlar-educațional unui copil. De aceea, conectăm la acest proiect și o Facultate de Educație Fizică și Sport, astfel încât un copil care intră în acest proiect… La finalul clasei a XII-a va primi licența C, deci practic o să vedem o întinerire a vârstei antrenorilor de fotbal din România, la nivelul academiilor de top, fiindcă vei putea să antrenezi la 19-20 de ani. Vrem să sprijinim și mediul universitar.

„Am împărțit România în 6 regiuni fotbalistice”

Tot un alt proiect extrem de important în această etapă de accelerare face parte dintr-o nouă procedură de scouting riguros pe care îl avem astăzi la nivel de U14. Acum 11 ani, prima reprezentativă a României, prima națională de juniori, era de U16. În momentul de față, prima națională este de U15.

Nu numai că am coborât cu un an de zile, dar ceea ce facem de câțiva ani încoace este să identificăm cei mai talentați copii cu un an de zile înainte de vârsta de U15. Și cum o facem? Suntem una dintre organizațiile care crede foarte mult în ceea ce privește necesitatea de dezvoltare regională în România. Și am împărțit România în 6 regiuni fotbalistice. Am monitorizat la categoria de U14, deci jucători de 2011, peste 1500 de copii. Am împărțit după aceea România în 6 regiuni, au fost organizate 12 acțiuni de scouting, câte două în fiecare regiune, în care au participat peste 4o0 de copii, după care s-a mers mai departe, s-a lucrat în fiecare regiune.

„Vrem să creștem nivelul de conștientizare la nivelul antrenorilor de a se uita după potențialul unui jucător și nu după forma sa de moment”

Un alt proiect și un alt detaliu la care ne uităm, în limba engleză conceptul se numește Related Age Effect. În limba română l-am tradus ca fiind efectul vârstei relative. Acest lucru ce presupune? În România, în ultimele 3 luni, într-un an de zile, se nasc 25% dintre copii. Deci copiii să nasc egal în fiecare lună. La nivel de loturi naționale, de U15, U16, procentul reprezentat de copiii născuți în ultimele 3 luni este de doar 10-12% la sută. După vârsta de 17 ani, revenim din nou la 20-25%. Ceea ce înseamnă că ne confruntăm cu o dezvoltare întârziată a unor copii.

Și ce facem? De anul trecut din vară s-au schimbat regulamentele tuturor competițiilor de juniori, iar dacă ești născut în ultimele trei luni, ai posibilitatea să ajungi la o categorie mai mică. Mai mult decât atât, nu doar anul se menționează în momentul de față pe raportul de joc, ci inclusiv luna de naștere. De ce? Fiindcă vrem să creștem nivelul de conștientizare la nivelul antrenorilor de a se uita după potențialul unui jucător și nu după forma sa de moment. Lucrul acesta ne va profesionaliza și mai mult activitatea la nivel de juniori. Și anul acesta am organizat deja prima națională de U15 pentru copii născuți în ultimele 3 luni.

„Fotbalul la nivel de copii și juniori s-a schimbat”

E un alt proiect care face parte din această etapă de accelerare și de detalii extrem, extrem de importante. Astăzi, un copil, are posibilitatea să parcurgă, un copil care începe fotbal la 6 ani, are posibilitatea să bifeze peste 420 de meciuri, de la vârsta de 6 ani, până la seniori, trecând prin Liga de Tineret. Deci în toate competițiile de juniori, aproape 420 de meciuri. Știți unde eram acum cinci-șase ani? După multe alte intervenții. Știți unde eram la nivel de meciuri competitive? Creșterea este exponențială. De peste 5-6 ori mai multe meciuri competitive.

Iar când vine vorba de experiența internațională, față de acum, 10-11 ani, jucătorii care au posibilitatea să ajungă la nivel de echipe naționale, de juniori, bifează de două ori mai multe meciuri internaționale. Nu mai există lot național azi în România care să joace mai puțin de 10-12 meciuri într-un an. Iar aceasta, la finalul zilei… Cu anumite excepții, fiindcă iarăși și cluburile noastre au început să facă o treabă foarte bună la nivel de copii și juniori, gândiți-vă că astăzi avem undeva la 8-10 academii care se bat de la egal la egal la toate categoriile de vârstă. Deci, practic, fotbalul la nivel de copii și juniori s-a schimbat. Că trebuie să continuăm să-l schimbăm și mai bine cu siguranță!”, a spus Răzvan Burleanu la FANATIK SUPERLIGA.