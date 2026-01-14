Sport

Proiectul abandonat în urmă cu mai bine de 10 ani care e pe cale să renască. Costă aproape 8 milioane de euro și ar putea revitaliza un mare oraș din țară

Un proiect fabulos pentru sportul românesc, dar care a fost abandonat în urmă cu mai bine de 10 ani ar putea să renască în perioada următoare. Despre ce este vorba?
Valentina Vladoi
14.01.2026 | 20:00
Noi detalii despre Complexul Olimpic de natație din Brăila. Sursă foto: Facebook / colaj Fanatik
Proiectul privind Complexul Olimpic de natație din Brăila a început în 2015. Ulterior însă, în anii care au venit, totul a fost abandonat. Lucrările ar putea fi însă reluate în perioada următoare.

Ce se întâmplă cu Complexul Olimpic de natație din Brăila

Deși au existat blocaje în ultimii ani, cele mai recente informații arată că proiectul va reintra oficial în execuție. Anunțul vine la aproape 14 ani de când a fost primită aprobarea inițială.

Cât despre costuri, construcția pentru Complexul Olimpic de natație din Brăila a fost evaluată la aproximativ 8 milioane de euro. Odată cu trecerea timpului însă, mai tot s-a deteriorat.

De altfel în vara anului trecut, șantierul era într-o stare care ridica semne serioase de întrebare privind șansele de finalizare. Existau infiltrații, pereți deteriorați, mucegai și inclusiv zone nefuncționale.

Când ar putea fi finalizat proiectul

Lucrurile ar putea merge însă în direcția dorită. Compania Construcții Erbaș a preluat proiectul și a anunțat un termen de execuție de opt luni de zile. Practic firma a anunțat că va continua lucrările în forma actuală a construcției.

În ceea ce privește obiectivul, se dorește finalizarea completă a complexului. Mai departe, aceasta ar putea fi utilizat la standarde moderne și ar putea fi de mare ajutor sportivilor din țară.

Proiectul include lucrări de arhitectură, instalații, echipamente specifice bazinelor olimpice, rețele tehnice și amenajări exterioare, a precizat constructorul care se așteaptă la beneficii uriașe pentru comunitatea locală și pentru sportivii de performanță.

Cine finanțează proiectul

Complexul Olimpic de natație din Brăila are o finanțare asigurată de Ministerul Dezvoltării, prin Compania Națională de Investiții. Totodată, beneficiarul final este Consiliul Județean Brăila.

Iar deși au existat o mulțime de piedici până acum, e de așteptat ca de această dată, lucrările să fie duse la bun sfârșit. După cum spuneam anterior, termenul este de opt luni de zile.

„Începem anul cu vești bune pentru infrastructura sportivă din România.Bazinul Olimpic de la Brăila revine în prim-plan, iar echipa Construcții Erbașu a fost desemnată să continue lucrările unui proiect așteptat de comunitate de mai bine de un deceniu.

Deși lucrările au avut un traseu fragmentat de-a lungul timpului, proiectul revine acum în execuție, iar contractul semnat ne oferă cadrul necesar pentru a prelua șantierul în forma existentă și a-l duce la final în cele 8 luni prevăzute.

Proiectul include lucrări complexe de arhitectură, instalații, echipamente, rețele și amenajări exterioare, astfel încât bazinul să poată funcționa la standarde moderne și să devină un spațiu sigur și performant pentru sportivi și comunitate. Pentru Brăila, acest obiectiv reprezintă o așteptare de peste 14 ani.

Pentru noi, este o responsabilitate asumată: să transformăm un proiect blocat într-o infrastructură sportivă care să servească orașul pe termen lung. Proiectul este finanțat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei prin Compania Națională de Investiții și are ca beneficiar final Consiliul Județean Brăila”, se arată în comunicat.

Valentina Vladoi
Valentina Vladoi este redactor pe zona de Lifestyle la Fanatik. A debutat ca redactor online la România Liberă, iar mai apoi a lucrat ca redactor online la PS News și Capital, dar și ca prezentator la Diaspora Online Tv.
