Proiectul ambițios al lui Daniel Băluță: vrea să extindă Bucureștiul dacă ajunge primar. Cât de posibil este

Proiectul ambițios al lui Daniel Băluță cuprinde, printre altele, extinderea Bucureștiului dar și preluarea Casei Radio de la stat. Actualul edil al Sectorului 4 are multe obiective pe care este pregătit să le atingă începând încă din prima zi de mandat ca primar al Capitalei.

a vorbit, la Observator, despre cum el este singurul candidat antisistem. El și-a prezentat, pe scurt, reușitele din Sectorul 4, punând accentul pe faptul că a învins birocrația și blocajele cu care primăriile se confruntă de obicei.

„Am reuşit să învingem prejudecăţile şi birocraţia, despre asta este vorba. Acesta este sistemul care a provocat frână dezvoltării României în timp. Acel nu se poate, acel nu este posibil, care nu a avut niciodată legătură cu factorul politic, ci cu administraţia. Lucrăm astăzi la cea mai importantă investiţie din bani europeni, din România, magistrala de metrou M4 Gara de Nord – Gara Progresu, 17 miliarde de lei, 14 staţii de metrou”, a declarat Daniel Băluță la .

Întrebat despre planurile sale pentru Capitală, Daniel Băluță a expus o idee pe cât de ambițioasă, pe cât de greu de pus în practică, date fiind piedicile legislative și birocratice.

„Apropo de obiectivul fundamental pe care îl am în programul meu, acela de creșterea calității vieții. Oamenii să o ducă mai bine în acest oraș. Un obiectiv foarte important pe care îl am este acela de a extinde orașul, fie ca și zonă metropolitană, fie ca și parte integrantă a Bucureștiului. Vom profita de modificarea legislației legată de împărțirea administrativ teritorială a României pentru a implementa aceste modificări în legislație

Este important pentru că ne ajută să aducem bani europeni, avem experiența Sectorului 4, lucru pe care trebuie să îl facem și pentru municipalitate. Dar această zonă metropolitană trebuie urbanizată corespunzător, astfel încât orașul să se poată dezvolta normal și să poată respira”, a mai afirmat primarul Sectorului 4.

Cum se înțeleg fostul primar cu actualul candidat la Primăria Capitalei

Întrebat ce relație are cu actualul președinte Nicușor Dan și fostul primar al Bucureștiului, Daniel Băluță a spus că, deși au viziuni diferite, .

„Nu am avut viziuni diferite, am interpretat diferit aceeași situație. Important e să ne raportăm la finalitatea situației. Important e că la Planșeul Unirii se lucrează, că lucrările sunt gata într-un procent de 25% și că actualul președinte al României, în calitate de primar general, a semnat autorizația de construire și, împreună cu dânsul, am învins sistemul.

Principiul radialelor pe care primarul Nicușor Dan le-a avut au fost foarte corecte și sunt niște proiecte care trebuiesc continuate. Aș continua modificările și construcția de infrastructură pe inelul median. Aș continua această restricționare a construcțiilor în interiorul orașului, pentru că orașul nostru a devenit mult prea îngust și aglomerat pentru numărul mare de oameni care există în el”, a explicat candidatul PSD.