Proiectul de lege cu indemnizațiile de merit pentru Steaua ’86 a fost adoptat în Parlament! Primele reacții: ”Niciodată nu e prea târziu”

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Politicienii români au hotărât că jucătorii care au alcătuit Steaua ’86, echipa care a câștigat Cupa Campionilor Europeni și Supercupa Europei, să fie recompensați pe măsură. În Parlament s-a votat proiectul de lege propus de deputatul AUR, Ciprian Paraschiv, pentru acordarea de indemnizații de merit.

Parlamentul a aprobat proiectul de lege cu indemnizațiile de merit pentru Steaua ’86

După ce în urmă cu o lună , acum ea a fost adoptată în Camera Deputaților, cu 253 de voturi favorabile, din tot atâția parlamentari prezenți. Urmează ca proiectul să fie trimis către promulgare către președintele Nicușor Dan.

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Contactat de FANATIK, fostul mare atacant Gabi Balint s-a arătat bucuros că demersul a avut ecou în rândul parlamentarilor și consideră că promulgarea legii de către președinte este doar o formalitate.

”Da, în sfârșit s-a votat și e totul OK. Niciodată nu e prea târziu și uite că oamenii au apreciat într-un final, iar acum cred că e ca și rezolvat, e o formalitate promulgarea de către președintele Nicușor Dan. Îi mulțumim domnului Ciprian Paraschiv pentru că s-a implicat și a propus în Parlament modificarea legii. A fost alături alături de noi și e un om care iubește sportul.

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Chiar a făcut tot ce i-a stat în putință pentru a primi ce ni se cuvine. Este o sumă importantă pentru toți și e bine că s-a rezolvat această problemă. Suntem practic campioni europeni și e o performanță unică în România. Când ajungi la o vârstă, începi să dai bani mulți pe medicamente și tratamente. A durat câteva luni bune de când s-a inițiat acest proiect. Mă bucur că primesc și cei care au jucat și în Supercupa Europei, precum și fetele, campioane europene la handbal. Tot ce înseamnă campioni europeni și mondiali.

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E un lucru normal pentru că s-a muncit enorm. Sunt sigur însă că vor fi voci care vor contesta. Așa e la noi, se discută multe. În țara noastră mai degrabă te iei de unul care a făcut ceva negativ decât să ovaționezi pe cineva care a făcut ceva pozitiv”, a declarat Balint, marcator în finala Cupei Campionilor Europeni de la Sevilla, pentru FANATIK.

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Cine va mai beneficia de această lege

Demersul lui Ciprian Paraschiv, președintele Comisiei pentru tineret și sport din Camera Deputaților, a fost început pentru că . Politicianul a mărturisit în exclusivitate pentru FANATIK că este cea mai mare realizare a sa ca parlamentar.

”Sincer pentru mine cred că e cel mai important proiect, chiar dacă nu are un impact foarte mare pentru sportul românesc. În sufletul meu e departe cea mai mare realizare din mandatul meu de parlamentar pentru că au fost idolii mei și e incredibil că am putut să îi ajut.

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Nu mă așteptam după doi ani să am cinci proiecte trecute prin opoziție, plus al șaselea respins la CCR. Sunt alții care au patru mandate și nu scot nimic. Cred că a ajutat expertiza mea pe sport. A trecut cu toate voturile propunerea. Sunt bucuros că va primi și Gică Hagi. Plus că PSD a adus și acest amendament prin care să primească și fetele de la handbal, de la volei.

Din păcate nu mai sunt foarte mulți în viață din cei din trecut. Îmi pare rău și pentru Iosif Rotariu care nu a fost în lot. Vor fi și Florentin Marinescu și Vasile Iordache. Sunt 30 de zile în care să fie promulgată de președinte. Din acel moment vor primi într-o lună acești bani. Din următoarea lună după promulgarea în Monitorul Oficial vor primi banii”, a spus Paraschiv, pentru FANATIK.