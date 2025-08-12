Proiectul de lege privind pensiile private, amânat pe termen nelimitat. Ce au decis politicienii după valul de controverse

Proiectul de lege privind plata pensiilor private a fost amânat pe termen nedeterminat. Decizia vine după mai multe controverse și discuții aprinse în spațiul public în legătură cu acest subiect. Pentru moment, pensionarii își pot retrage în continuare banii din Pilonul II și Pilonul III într-o singură tranșă.

Proiectul de lege privind pensiile speciale, amânat

Surse politice citate de susțin că se ia în calcul o dezbatere amplă, la nivel național, înainte ca documentul să fie adoptat. Proiectul ar urma să fie analizat în detaliu, mai ales că doar o parte dintre parlamentarii USR îl susțin în forma actuală.

Astfel, dacă noua lege nu va fi adoptată, regulile sunt neschimbate: pe cinci ani. Această măsură ar fi afectat peste nouă milioane de români în cazul în care intra în vigoare, conform cifrelor făcute publice.

„Ceea ce Guvernul a pregătit, și dacă înțeleg eu bine, la propunerea ASF, este un proiect de lege care va ajunge în Parlament, va fi dezbătut, vor fi discuții tehnice din nou și în cadrul USR, dar și USR cu partidele, partenere din coaliția de guvernare. Eu mă aștept să fie ceva modificat. Va ajunge în Parlamentul României, în ședință ordinară, după ce la 1 septembrie vom reporni activitatea oficială.

Există țări în care, dacă nu greșesc, Germania, Statele Unite văzusem, din exemplul unor colegi, în momentul în care o situație medicală îți necesită o sumă de bani. Și tu poți să faci dovada faptului că ai nevoie de componenta de bani din fondul tău acumulat în timp, dar pentru cheltuieli medicale, asta nu ar trebui să fie o interdicție. Regula spune că nu poți lua decât o anumită sumă lunară. Asta este un genul de exemplu și de situații care s-ar putea să vină sub formă de amendament la proiectul actual de lege”, a senatorul declarat Ștefan Pălărie.

Despre ce era vorba, de fapt, în proiect. Anunțul lui Ilie Bolojan

Premierul Ilie Bolojan a declarat duminică, 12 august 2025, de cetățeni. Potrivit oficialului, scopul este doar reglementarea modului de plată, după modelul aplicat în majoritatea țărilor europene. Documentul a fost elaborat de ASF, promovat de Ministerul Muncii și se află în prezent în dezbatere publică.

Bolojan a explicat că beneficiarii ar putea retrage 25% din sumă la momentul pensionării, iar restul ar fi plătit eșalonat pe zece ani. Durata a fost stabilită ținând cont de speranța medie de viață din România, pentru a evita retragerile mari care ar putea destabiliza sistemul. El a menționat că măsura este necesară și în contextul creșterii numărului de pensionari după 2030, când vor ieși la pensie generațiile numeroase născute între 1965 și 1975.

„Ce se propune prin această lege? Exact cum banii aceştia se colectează lună de lună la fiecare salariu, şi plata acestora după ce intri în pensie să se facă într-o manieră care, aşa cum le spune şi numele, să-ţi asigure o sumă suplimentară la pensie. Atunci, luând modelul din toate ţările europene, şi aici sunt nişte date care nu pot fi contestate, ASF-ul a venit cu propunerea ca atunci când ajungi în această situaţie să poţi să scoţi 25% din bani dacă doreşti, iar diferenţa să o distribui pe următorii zece ani.

Ilie Bolojan explică ce presupunea legea pensiilor private

S-au luat zece ani de zile, în aşa fel încât să se acopere durata de viaţă medie în România. Şi acesta este calculul care a stat la baza acestei propuneri, în aşa fel încât să nu existe (…) o situaţie din care, în anii următori, după 2030, când numărul de oameni care intră în pensie creşte de la an la an, pentru că intrăm generaţia celor care am fost născuţi în anii ’65-’75, deci o perioadă cu număr mare de naşteri în România, cu un vârf de naşteri, pe fondul unor tensiuni, al unor dezinformări, să nu ne trezim cu nişte retrageri bruşte, care să strice practic toată componenta de pensii gestionate privat”, a explicat, la Antena 3 CNN, Ilie Bolojan.