Proiectul gigant care putea revoluționa fotbalul românesc. Cum trebuia să arate arena Cotroceni și cine s-a opus

Liga Profesionistă de Fotbal s-a implicat în proiectul gigant care urma să revoluționeze fotbalul românesc. Gino Iorgulescu, actualul președinte al instituției, a spus cum trebuia să arate arena Cotroceni. Spațiul a fost redeschis în 2024, dar este în paragină.

Arena Cotroceni, un plan grandios care acum stagnează

Gino Iorgulescu și-a exprimat în 2017 dorința de a investi din proprii bani într-un proiect grandios. Acesta are legătură cu cu care are o conexiune aparte. Fostul fotbalist a jucat în acest loc ani buni.

A evoluat pe acest stadion cu echipa Progresul București. Din păcate, spațiul a început să se degradeze încă din 2009 când echipa s-a desființat. Așa se face că cunoscutul om de afaceri a dorit să cumpere locul care se află în posesia BNR.

A luat în calcul această variantă pentru că are aproximativ 15.000 de locuri. De asemenea, ar fi putut să se joace aici 20-30 de partide de an, lucru care ar fi reintrodus stadionul în circuitul Ligii 1. Cu toate acestea, planurile nu au fost duse la bun sfârșit.

„M-am întâlnit cu guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, și i-am spus să îmi dea baza asta pe 20 de ani, că am găsit și un investitor, ca să facem următorul pas. Fathi Taher găsise un fond de investiții din Anglia”, a mărturisit Gino Iorgulescu, conform .

Cum ar fi arătat stadionul Cotroceni. Cine s-a opus

„Venise cu un proiect să construim un stadion nou, să-l facem ca un mall, să aibă magazine peste tot, ca în Occident. Să vină lumea la stadion cu multe ore înainte de joc, să stea la bere, să mănânce.

Să producă clubul mai mult. Taher voia să facă și un hotel de trei stele. La el, la Marriot, erau parlamentari și zicea că trebuie făcut un hotel de trei stele unde să stea șoferii ăstora cazați.

Sau alte persoane care vin să se întâlnească cu ei”, a adăugat președintele LPF, pentru aceeași sursă. Gino Iorgulescu i-a prezentat lui Mugur Isărescu proiectul grandios, dorind concesionare pe 20 de ani pentru a obține fondurile necesare.

Cei doi s-au văzut de mai multe ori, însă niciodată guvernatorul BNR nu i-a semnat actele pentru a face acest demers. La un moment dat, i-a cerut un răgaz, însă Gino Iorgulescu a renunțat la această colaborare. Făcuse numeroase încercări.

Stadionul Cotroceni, un loc cu istorie

Arena din Cotroceni a fost inaugurată în anul 1995. A ieșit din circuitul competițional în urmă cu multă vreme. Are o istorie lungă în spate, fiind locul pe care s-au desfășurat atât meciuri de fotbal, cât și de oină.

Datele arată că este primul stadion care a fost construit de la zero în ţara noastră după 1990. Terenul pe care se afla actuala bază sportivă a fost donat prin decret domnesc în 1865 primei grupări cu caracter sportiv, Societatea de Dare de Semn, înfiinţată pe 17 mai 1862.

Apoi, în 1949 a fost ridicat stadionul, unde au avut loc partidele de acasă ale echipei Progresul Bucureşti. Mai mult decât atât, fosta echipă a securităţii, Victoria Bucureşti, a evoluat în acest loc, în anul 1986. Nouă ani mai târziu arena a fost refăcută de la zero exact pe acelaşi loc.

A fost considerată multă vreme cea mai cochetă arenă din Capitală. În prezent, pe care-l avea în minte Gino Iorgulescu a rămas doar pe hârtie. Stadionul este într-o stare avansată de degradare și se pare că nu există idei pentru a-l recondiționa.