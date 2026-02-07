Proiectul grandios în care Ion Țiriac investește 100 de milioane de euro. Se construiește într-un oraș de renume din România

ADVERTISEMENT

Fostul jucător de tenis, actualmente om de afaceri, Ion Țiriac, face pași importanți în proiectul grandios în care investește milioane de euro. Acesta se construiește pe o suprafață mare, într-un oraș de renume din România.

Ion Țiriac, demersuri într-un plan măreț din țara noastră

Ion Țiriac e . Milionarul, care deține Allianz-Țiriac, vrea să preia integral Campion Broker de Asigurare și Reasigurare S.R.L. În plus, afaceristul vrea să facă încă o mutare notabilă.

Pune la bătaie suma de 100 de milioane de euro în orașul său de suflet. Are un plan măreț de mai multă vreme, însă a fost împiedicat de legislația din România. Lucrurile au fost tărăgănate o perioadă lungă, tenismenul dezvăluind .

În momentul de față, fostul tenismen a făcut demersuri notabile legat de terenul pe care-l deține în Brașov. Mai exact, este vorba de platforma Lemexim pe care a achiziționat-o în 2007, pentru 8,1 milioane de euro.

Terenul a stat abandonat mai bine de două decenii, pentru refacerea fertilității lui. Anul acesta există șanse mari să înceapă primele săpături. Omul de afaceri vrea să ridice un complex rezidențial, dar și un spital de oncologie.

Unitatea medicală va fi preluată de Fundația Țiriac. Aceasta nu va funcționa ca o afacere profitabilă, însă se va percepe o chirie care va fi folosită ulterior pentru susținerea tratării cazurilor sociale, pentru pacienții fără posibilități financiare.

Dezvăluirea a fost făcută în urmă cu puțin timp de băiatul lui Ion Țiriac, Alexandru. În declarația sa omul de afaceri a subliniat că se caută o formulă optimă pentru a construi în localitatea aflată la poalele muntele Tâmpa.

Ce planuri are Ion Țiriac în orașul său de suflet

„Noi nu ne dorim profit din proiectul de la Brașov, dar nu ne dorim nici să fim pe pierdere, așa că se lucrează în aceste zile la realizarea unui mix optim care să ne permită să construim spitalul oncologic.

Am semnat un acord de înțelegere cu cu cei de la Regina Maria, care vor opera facilitatea medicală. Cu siguranță ne vom ocupa de acest proiect, cel mai probabil vom începe săpăturile în vară.

Chiria pe care o vom percepe nu va intra în conturile fundației, ci se va transforma în susținerea tratării unor cazuri sociale, deoarece sunt mulți oameni care nu au posibilități financiare și suferă de această boală (n.r. – cancer)”, a spus fiul lui Ion Țiriac, pentru .

Renumitul afacerist român dorea în urmă cu mulți ani să ridice un mall pe terenul unde acum se ia în calcul un megaproiect imobiliar. Fostul jucător de tenis a renunțat la această idee din cauza crizei financiare din 2008 și 2009.

Mai târziu, Ion Țiriac a decis să cumpere și participațiile celor de la Riofisa în Masterange Imobiliare. Astfel, a devenit unicul proprietar al acestei suprafeței de pământ care urmează să fie utilizată în folosul comunității din Brașov.