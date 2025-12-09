News

Proiectul grandios pe care Ciprian Ciucu vrea să îl facă în București. Edilul pare să se inspire din munca lui Bolojan de la Oradea

Ciprian Ciucu vrea să transforme radical Bucureștiul, transformându-l într-un oraș verde, un adevărat oraș-parc, iar votanții edilului cred că metropola ar putea arăta ca Oradea.
Dan Suta
09.12.2025 | 05:46
Proiectul grandios pe care Ciprian Ciucu vrea sa il faca in Bucuresti Edilul pare sa se inspire din munca lui Bolojan de la Oradea
SPECIAL FANATIK
Ciprian Ciucu vrea să transforme complet Bucureștiul. Foto-montaj: FANATIK
ADVERTISEMENT

Ciprian Ciucu și-a prezentat viziunea asupra Bucureștiului și își dorește să transforme zone care la prima vedere nu par atrăgătoare pentru vizitatori în locuri în care oamenii să se simtă bine. Mulți dintre votanții liberalului de la sectorul 6 cred că orașul ar putea prea multe din ideile sub care s-a dezvoltat Oradea pe vremea lui Bolojan, una din localitățile de la noi date deseori ca model din punct de vedere urbanistic.

Ciprian Ciucu vrea să transforme Bucureștiul într-un oraș-parc

Ciprian Ciucu a început să realizeze câteva proiecte, în sectorul său, iar unul dintre ele, pentru care a fost apreciat de bucureșteni, este Parcul Liniei. Vorbim despre o oază urbană gândită pe locul unei linii de cale ferată dezafectată, o zonă abandonată pe care nimeni nu a valorificat-o, transformată într-un loc prietenos, care dispune de piste de biciclete, zone de fitness, foișoare cu WiFi și prize, locuri de joacă pentru copii și multe zone verzi. Proiectul, primit cu brațele deschise de locuitorii din cartierul Militari, este văzut ca un model care poate fi aplicat la nivelul întregii capitale.

ADVERTISEMENT

Oradea și Satu Mare, orașe unde funcționează ideea propusă de Ciucu

Astfel de idei nu sunt noi, spații nefolosite sau locuri care nu prezentau interes fiind transformate în multe alte locuri din țară, Oradea și Satu Mare fiind câteva din orașele exemplare la acest capitol. În Oradea, de pildă, foste cimitire au devenit parcuri de-a lungul anilor, iar la Satu Mare, malul Someșului, până de curând un loc plin de bălării, este acum accesibil pietonilor.

orașe
Oradea și Satu Mare, două orașe unde funcționează modelul propus de Ciucu la capitală. Foto-editare: FANATIK

Modelul Parcul Liniei de la sectorul 6

În broșura „Bucureștiul pus la punct”, Ciprian Ciucu a vorbit despre ideea de oraș-parc. „Rând pe rând, bucată cu bucată, cartierele intens populate din București vor deveni mici oaze de verdeață, cu flori perene, copaci nou plantați, băncuțe simple și moderne, prietenoase cu mediul. Pe lângă spațiile verzi, intervențiile viitoare vor viza deopotrivă resistematizări rutiere, parcări de reședință, iluminat, puncte de colectare de deșeuri subterane și supraterane”, scrie Ciprian Ciucu în planul său pentru Capitală.

ADVERTISEMENT
Țipete și circ în Parlament. Diana Buzoianu, chemată la raport. AUR și PSD...
Digi24.ro
Țipete și circ în Parlament. Diana Buzoianu, chemată la raport. AUR și PSD îi cer demisia: „Cum îți speli propria vină fără apă?”

Printre preocupările sale, Ciucu a trecut în revistă și situația din zona defrișată a parcului IOR din sectorul 3. Liberalul a mai strecurat, printre alte idei, și necesitatea ca Bucureștiul să fie înconjurat de o adevărată centură verde: „Obiectivul major este crearea unei rețele continue de parcuri, păduri urbane, coridoare ecologice și spații verzi protejate în jurul Bucureștiului și între sectoare. Beneficiile sunt reducerea poluării aerului și a efectului de insulă de căldură, creșterea suprafeței verzi per locuitor și regenerarea zonelor urbane neutilizate”. Ciucu mai spune că pentru fiecare arbore care va fi tăiat în oraș, trebuie să se planteze alți cinci în loc.

ADVERTISEMENT
Gigi Becali nu s-a ferit de cuvinte după ce Ciprian Ciucu a devenit...
Digisport.ro
Gigi Becali nu s-a ferit de cuvinte după ce Ciprian Ciucu a devenit primarul Capitalei

Noul primar al Bucureștiului: „Va trebui să mă pun la punct cu tot ce se întâmplă în Primăria Capitalei”

Ciprian Ciucu a câștigat alegerile de duminică, 7 decembrie 2025, cu 36%. Noul primar al Capitalei a spus că îi va lua aproximativ două luni până se va pune la punct cu tot ce moștenește de la predecesorii săi, Nicușor Dan și liderul interimar Stelian Bujduveanu.

„Pentru mine va urma o perioadă de aproximativ o lună şi jumătate, două, în care va trebui să mă pun la punct cu tot ce se întâmplă în Primăria Capitalei. Deci va fi o perioadă în care voi acumula multe informaţii, o perioadă prin care voi contura şi mai bine viziunea şi voi adăuga practic la program, pentru că din experienţa pe care am avut-o ca primar de sector, în momentul în care un candidat îşi creionează programul — şi eu vă zic că mi-am scris singur programul, de la prima până la ultima literă — în momentul în care ajunge într-o instituţie, află informaţii pe care nu are cum să le ştie, nefiind acolo, deci va trebui să îmi conturez programul de guvernare”, a declarat luni, 8 decembrie, Ciprian Ciucu, a doua zi după victoria de la alegeri.

ADVERTISEMENT
Ruptura dintre Nicușor Dan și Ilie Bolojan, amplificată de alegerile din Capitală. „Nu...
Fanatik
Ruptura dintre Nicușor Dan și Ilie Bolojan, amplificată de alegerile din Capitală. „Nu sunt prieteni și nu se iubesc”
Top 10 povești surprinzătoare cu Ciprian Ciucu: socrul său e instalator, Bolojan l-a...
Fanatik
Top 10 povești surprinzătoare cu Ciprian Ciucu: socrul său e instalator, Bolojan l-a învățat cum să nu ia șpagă și seamănă perfect cu Mauricio Pochettino
Biroul Electoral Municipal a dispus eliminarea unei postări pro-Ciucu de pe contul lui...
Fanatik
Biroul Electoral Municipal a dispus eliminarea unei postări pro-Ciucu de pe contul lui Ilie Bolojan, chiar în ziua alegerilor. Mesajul a rămas ore întregi pe Facebook
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Dan Suta
Dan Suta
Dan Suta este redactor pe zona de Lifestyle la Fanatik. A debutat ca ziarist la Revista Teo, apoi a contribuit la dezvoltarea altor proiecte precum vip24.ro și huff.ro, după care a lucrat la siteul de știri b1.ro
Parteneri
Finanțatorul din SuperLiga, atac NECRUȚĂTOR la adresa lui Ciolacu: 'A câștigat fiica unui...
iamsport.ro
Finanțatorul din SuperLiga, atac NECRUȚĂTOR la adresa lui Ciolacu: 'A câștigat fiica unui PSD-ist prins că fura și la noi, deci nu mă surprinde scorul de la Buzău'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la toate punctele de presă din România!